Portuma (PORTUMA) realiojo laiko kaina yra $ 0.000112. Per pastarąsias 24 valandas PORTUMA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0001036 iki aukščiausios $ 0.0001195 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia PORTUMA kaina yra $ 0.00416911829486032, o žemiausia – $ 0.000070342407221662.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, PORTUMA per pastarąją valandą pasikeitė +0.62%, per 24 valandas – -5.48%, o per pastarąsias 7 dienas – +26.26%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Portuma (PORTUMA) rinkos informacija
Dabartinė Portuma rinkos kapitalizacija yra $ 423.89K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 43.99K. PORTUMA apyvartoje yra 3.78B vienetų, o bendras kiekis siekia 9864463555. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.12M
Portuma (PORTUMA) kainos istorija USD
Stebėkite Portuma kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.000006493
-5.48%
30 dienų
$ +0.000019
+20.43%
60 dienų
$ +0.0000225
+25.13%
90 dienų
$ +0.0000225
+25.13%
Portuma kainos pokytis šiandien
Šiandien PORTUMA užfiksuotas $ -0.000006493 (-5.48%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Portuma 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.000019 (+20.43%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Portuma 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, PORTUMA rodiklis pasikeitė $ +0.0000225 (+25.13% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Portuma 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0000225 (+25.13%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
With Portuma, the project team have created a platform in the gaming industry with a global user base exceeding 3 billion, bringing together advertiser brands and game studios to enable the publication of non-disruptive ads to the gaming experience. Additionally, with Portuma Token, an earning model has been established where users playing games can earn Portuma tokens as they play. The Portuma Ecosystem, encompassing all of these, is designed as a structure that merges in-game advertising and in-game economy.
Portuma galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Portuma investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Portuma, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Portuma kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Portuma (PORTUMA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Portuma (PORTUMA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Portuma prognozes.
Supratimas apie Portuma (PORTUMA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie PORTUMAišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Portuma (PORTUMA)
Ieškote, kaip nusipirkti Portuma? Viskas paprasta ir patogu! Portuma lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.