FC Porto Fan Token logotipas

FC Porto Fan Token kaina(PORTO)

FC Porto Fan Token (PORTO) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:48:30(UTC+8)

FC Porto Fan Token (PORTO) kainos informacija (USD)

FC Porto Fan Token (PORTO) realiojo laiko kaina yra $ 1.0587. Per pastarąsias 24 valandas PORTO svyravo nuo žemiausios kainos $ 1.0289 iki aukščiausios $ 1.0659 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia PORTO kaina yra $ 14.652555111305508, o žemiausia – $ 0.6970188925487788.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, PORTO per pastarąją valandą pasikeitė +0.36%, per 24 valandas – +1.54%, o per pastarąsias 7 dienas – +7.97%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

FC Porto Fan Token (PORTO) rinkos informacija

Dabartinė FC Porto Fan Token rinkos kapitalizacija yra $ 11.99M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 153.36K. PORTO apyvartoje yra 11.33M vienetų, o bendras kiekis siekia 40000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 42.35M

FC Porto Fan Token (PORTO) kainos istorija USD

Stebėkite FC Porto Fan Token kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.016057+1.54%
30 dienų$ +0.0315+3.06%
60 dienų$ +0.2+23.29%
90 dienų$ +0.225+26.98%
FC Porto Fan Token kainos pokytis šiandien

Šiandien PORTO užfiksuotas $ +0.016057 (+1.54%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

FC Porto Fan Token 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.0315 (+3.06%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

FC Porto Fan Token 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, PORTO rodiklis pasikeitė $ +0.2 (+23.29% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

FC Porto Fan Token 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.225 (+26.98%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir FC Porto Fan Token (PORTO) pokyčius?

Peržiūrėkite FC Porto Fan Token kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra FC Porto Fan Token (PORTO)

FC Porto Fan Token (PORTO), is a fan token on the BEP-20 network. PORTO is designed to reward fans of FC Porto, a well-known football team that competes in the Portuguese Premier League.

FC Porto Fan Token galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų FC Porto Fan Token investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti PORTOstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie FC Porto Fan Token mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti FC Porto Fan Token, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

FC Porto Fan Token kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos FC Porto Fan Token (PORTO) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų FC Porto Fan Token (PORTO) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes FC Porto Fan Token prognozes.

Peržiūrėkite FC Porto Fan Token kainos prognozę dabar!

FC Porto Fan Token (PORTO) Tokenomika

Supratimas apie FC Porto Fan Token (PORTO) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie PORTOišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti FC Porto Fan Token (PORTO)

Ieškote, kaip nusipirkti FC Porto Fan Token? Viskas paprasta ir patogu! FC Porto Fan Token lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

PORTO į vietos valiutas

FC Porto Fan Token išteklius

Išsamesnei FC Porto Fan Token analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Oficiali FC Porto Fan Token svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie FC Porto Fan Token

Kiek FC Porto Fan Token(PORTO) verta (-as) šiandien?
Dabartinė PORTO kaina USD valiuta yra 1.0587USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė PORTO į USD kaina?
Dabartinė PORTO kaina USD valiuta yra $ 1.0587. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra FC Porto Fan Token rinkos kapitalizacija?
PORTO rinkos kapitalizacija yra $ 11.99MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra PORTO apyvartoje?
PORTO apyvartoje yra 11.33MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) PORTO kaina?
PORTO pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 14.652555111305508USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) PORTO kaina?
PORTO pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.6970188925487788USD.
Kokia yra PORTO prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis PORTO yra $ 153.36KUSD.
Ar PORTO kaina šiais metais kils?
PORTO šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite PORTO kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
FC Porto Fan Token (PORTO) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

