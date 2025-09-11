FC Porto Fan Token (PORTO) kainos informacija (USD)
FC Porto Fan Token (PORTO) realiojo laiko kaina yra $ 1.0587. Per pastarąsias 24 valandas PORTO svyravo nuo žemiausios kainos $ 1.0289 iki aukščiausios $ 1.0659 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia PORTO kaina yra $ 14.652555111305508, o žemiausia – $ 0.6970188925487788.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, PORTO per pastarąją valandą pasikeitė +0.36%, per 24 valandas – +1.54%, o per pastarąsias 7 dienas – +7.97%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
FC Porto Fan Token (PORTO) rinkos informacija
No.1106
$ 11.99M
$ 11.99M$ 11.99M
$ 153.36K
$ 153.36K$ 153.36K
$ 42.35M
$ 42.35M$ 42.35M
11.33M
11.33M 11.33M
40,000,000
40,000,000 40,000,000
40,000,000
40,000,000 40,000,000
28.32%
BSC
Dabartinė FC Porto Fan Token rinkos kapitalizacija yra $ 11.99M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 153.36K. PORTO apyvartoje yra 11.33M vienetų, o bendras kiekis siekia 40000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 42.35M
FC Porto Fan Token (PORTO) kainos istorija USD
Stebėkite FC Porto Fan Token kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.016057
+1.54%
30 dienų
$ +0.0315
+3.06%
60 dienų
$ +0.2
+23.29%
90 dienų
$ +0.225
+26.98%
FC Porto Fan Token kainos pokytis šiandien
Šiandien PORTO užfiksuotas $ +0.016057 (+1.54%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
FC Porto Fan Token 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.0315 (+3.06%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
FC Porto Fan Token 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, PORTO rodiklis pasikeitė $ +0.2 (+23.29% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
FC Porto Fan Token 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.225 (+26.98%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir FC Porto Fan Token (PORTO) pokyčius?
FC Porto Fan Token (PORTO), is a fan token on the BEP-20 network. PORTO is designed to reward fans of FC Porto, a well-known football team that competes in the Portuguese Premier League.
FC Porto Fan Token kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos FC Porto Fan Token (PORTO) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų FC Porto Fan Token (PORTO) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes FC Porto Fan Token prognozes.
Supratimas apie FC Porto Fan Token (PORTO) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie PORTOišsamią tokeno tokenomiką dabar!
