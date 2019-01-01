FC Porto Fan Token (PORTO) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieFC Porto Fan Token (PORTO), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
USD

FC Porto Fan Token (PORTO) Informacija

FC Porto Fan Token (PORTO), is a fan token on the BEP-20 network. PORTO is designed to reward fans of FC Porto, a well-known football team that competes in the Portuguese Premier League.

Oficiali svetainė:
https://www.fcporto.pt/
Blokų naršyklė:
https://www.bscscan.com/token/0x49f2145d6366099e13B10FbF80646C0F377eE7f6

FC Porto Fan Token (PORTO) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius FC Porto Fan Token (PORTO) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 12.11M
$ 12.11M$ 12.11M
Bendra pasiūla:
$ 40.00M
$ 40.00M$ 40.00M
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 11.33M
$ 11.33M$ 11.33M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 42.76M
$ 42.76M$ 42.76M
Visų laikų rekordas:
$ 2.505
$ 2.505$ 2.505
Visų laikų minimumas:
$ 0.6970188925487788
$ 0.6970188925487788$ 0.6970188925487788
Dabartinė kaina:
$ 1.0689
$ 1.0689$ 1.0689

FC Porto Fan Token (PORTO) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti FC Porto Fan Token (PORTO) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų PORTO tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek PORTO tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate PORTO tokenomiką, galite peržiūrėti PORTO tokeno kainą realiuoju laiku!

Kaip pirkti PORTO

Norite įtraukti FC Porto Fan Token (PORTO) į savo portfelį? MEXC palaiko įvairius PORTO pirkimo būdus, įskaitant kreditines korteles, banko pavedimus ir tarpusavio prekybą. Nesvarbu, ar esate pradedantysis, ar profesionalas, MEXC leidžia lengvai ir saugiai pirkti kriptovaliutas.

FC Porto Fan Token (PORTO) Kainų istorija

PORTO kainų istorijos analizė padeda naudotojams suprasti ankstesnius rinkos judėjimus, pagrindinius palaikymo / pasipriešinimo lygius ir nepastovumo modelius. Nesvarbu, ar stebite visų laikų aukščiausias kainas, ar nustatote tendencijas, istoriniai duomenys yra labai svarbi kainų prognozavimo ir techninės analizės dalis.

PORTO kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda PORTO? Mūsų PORTO kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.