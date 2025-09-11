Daugiau apie PORT3

Port3 Network logotipas

Port3 Network kaina(PORT3)

$0.03346
-2.78%1D
USD
Port3 Network (PORT3) kainos grafikas realiu laiku
2025-09-11

Port3 Network (PORT3) kainos informacija (USD)

$ 0.03269
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

+0.33%

-2.78%

+3.17%

+3.17%

Port3 Network (PORT3) realiojo laiko kaina yra $ 0.03343. Per pastarąsias 24 valandas PORT3 svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.03269 iki aukščiausios $ 0.03536 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia PORT3 kaina yra $ 0.32825507030864065, o žemiausia – $ 0.011041491512868788.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, PORT3 per pastarąją valandą pasikeitė +0.33%, per 24 valandas – -2.78%, o per pastarąsias 7 dienas – +3.17%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Port3 Network (PORT3) rinkos informacija

No.980

49.98%

ETH

Dabartinė Port3 Network rinkos kapitalizacija yra $ 16.71M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 63.07K. PORT3 apyvartoje yra 499.85M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 33.43M

Port3 Network (PORT3) kainos istorija USD

Stebėkite Port3 Network kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0009568-2.78%
30 dienų$ -0.01658-33.16%
60 dienų$ +0.01042+45.28%
90 dienų$ -0.01023-23.44%
Port3 Network kainos pokytis šiandien

Šiandien PORT3 užfiksuotas $ -0.0009568 (-2.78%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Port3 Network 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.01658 (-33.16%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Port3 Network 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, PORT3 rodiklis pasikeitė $ +0.01042 (+45.28% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Port3 Network 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.01023 (-23.44%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Port3 Network (PORT3) pokyčius?

Peržiūrėkite Port3 Network kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Port3 Network (PORT3)

Port3 aggregates and standardizes off-chain/on-chain data to build a Social Data Layer that is universally accessible and powerful for Web3 use cases.

Port3 Network galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Port3 Network investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti PORT3statymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Port3 Network mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Port3 Network, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Port3 Network kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Port3 Network (PORT3) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Port3 Network (PORT3) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Port3 Network prognozes.

Peržiūrėkite Port3 Network kainos prognozę dabar!

Port3 Network (PORT3) Tokenomika

Supratimas apie Port3 Network (PORT3) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie PORT3išsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Port3 Network (PORT3)

Ieškote, kaip nusipirkti Port3 Network? Viskas paprasta ir patogu! Port3 Network lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

PORT3 į vietos valiutas

Port3 Network išteklius

Išsamesnei Port3 Network analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Port3 Network svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Port3 Network

Kiek Port3 Network(PORT3) verta (-as) šiandien?
Dabartinė PORT3 kaina USD valiuta yra 0.03343USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė PORT3 į USD kaina?
Dabartinė PORT3 kaina USD valiuta yra $ 0.03343. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Port3 Network rinkos kapitalizacija?
PORT3 rinkos kapitalizacija yra $ 16.71MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra PORT3 apyvartoje?
PORT3 apyvartoje yra 499.85MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) PORT3 kaina?
PORT3 pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.32825507030864065USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) PORT3 kaina?
PORT3 pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.011041491512868788USD.
Kokia yra PORT3 prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis PORT3 yra $ 63.07KUSD.
Ar PORT3 kaina šiais metais kils?
PORT3 šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite PORT3 kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
2025-09-11

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

