Port3 Network (PORT3) realiojo laiko kaina yra $ 0.03343. Per pastarąsias 24 valandas PORT3 svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.03269 iki aukščiausios $ 0.03536 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia PORT3 kaina yra $ 0.32825507030864065, o žemiausia – $ 0.011041491512868788.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, PORT3 per pastarąją valandą pasikeitė +0.33%, per 24 valandas – -2.78%, o per pastarąsias 7 dienas – +3.17%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Port3 Network (PORT3) rinkos informacija
Dabartinė Port3 Network rinkos kapitalizacija yra $ 16.71M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 63.07K. PORT3 apyvartoje yra 499.85M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 33.43M
Port3 Network (PORT3) kainos istorija USD
Stebėkite Port3 Network kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.0009568
-2.78%
30 dienų
$ -0.01658
-33.16%
60 dienų
$ +0.01042
+45.28%
90 dienų
$ -0.01023
-23.44%
Port3 Network kainos pokytis šiandien
Šiandien PORT3 užfiksuotas $ -0.0009568 (-2.78%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Port3 Network 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.01658 (-33.16%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Port3 Network 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, PORT3 rodiklis pasikeitė $ +0.01042 (+45.28% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Port3 Network 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.01023 (-23.44%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Port3 Network (PORT3) pokyčius?
Port3 aggregates and standardizes off-chain/on-chain data to build a Social Data Layer that is universally accessible and powerful for Web3 use cases.
Port3 Network galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Port3 Network investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti PORT3statymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Port3 Network mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Port3 Network, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Port3 Network kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Port3 Network (PORT3) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Port3 Network (PORT3) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Port3 Network prognozes.
Supratimas apie Port3 Network (PORT3) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie PORT3išsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Port3 Network (PORT3)
Ieškote, kaip nusipirkti Port3 Network? Viskas paprasta ir patogu! Port3 Network lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
