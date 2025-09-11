PortugalNationalTeam (POR) kainos informacija (USD)
24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.8361
$ 0.8361$ 0.8361
24 val. žemiausia
$ 0.8642
$ 0.8642$ 0.8642
24 val. aukščiausia
$ 0.8361
$ 0.8361$ 0.8361
$ 0.8642
$ 0.8642$ 0.8642
$ 7.238832958419752
$ 7.238832958419752$ 7.238832958419752
$ 0.2656811220211176
$ 0.2656811220211176$ 0.2656811220211176
-0.08%
-0.38%
-2.28%
-2.28%
PortugalNationalTeam (POR) realiojo laiko kaina yra $ 0.8496. Per pastarąsias 24 valandas POR svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.8361 iki aukščiausios $ 0.8642 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia POR kaina yra $ 7.238832958419752, o žemiausia – $ 0.2656811220211176.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, POR per pastarąją valandą pasikeitė -0.08%, per 24 valandas – -0.38%, o per pastarąsias 7 dienas – -2.28%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
PortugalNationalTeam (POR) rinkos informacija
No.1468
$ 4.74M
$ 4.74M$ 4.74M
$ 25.95K
$ 25.95K$ 25.95K
$ 16.93M
$ 16.93M$ 16.93M
5.58M
5.58M 5.58M
19,930,000
19,930,000 19,930,000
CHZ
Dabartinė PortugalNationalTeam rinkos kapitalizacija yra $ 4.74M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 25.95K. POR apyvartoje yra 5.58M vienetų, o bendras kiekis siekia 19930000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 16.93M
PortugalNationalTeam (POR) kainos istorija USD
Stebėkite PortugalNationalTeam kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.003241
-0.38%
30 dienų
$ -0.0487
-5.43%
60 dienų
$ +0.0052
+0.61%
90 dienų
$ -0.0128
-1.49%
PortugalNationalTeam kainos pokytis šiandien
Šiandien POR užfiksuotas $ -0.003241 (-0.38%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
PortugalNationalTeam 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0487 (-5.43%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
PortugalNationalTeam 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, POR rodiklis pasikeitė $ +0.0052 (+0.61% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
PortugalNationalTeam 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0128 (-1.49%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir PortugalNationalTeam (POR) pokyčius?
One of the biggest names in world football, Portugal is the reigning European Champions and also won the inaugural UEFA Nations League in 2019. Six of Portugal’s 26-man squad for the Euros currently play for clubs from the Socios.com roster, including Captain Cristiano Ronaldo (Juventus), Bernardo Silva and Rúben Dias (Manchester City), Danilo Pereira (Paris Saint-Germain), Gonçalo Guedes (Valencia CF) and João Félix (Atlético de Madrid).
Portugal National Team Fan Token (POR) is a cryptocurrency and operates on the Chiliz platform.
PortugalNationalTeam kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos PortugalNationalTeam (POR) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų PortugalNationalTeam (POR) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes PortugalNationalTeam prognozes.
Supratimas apie PortugalNationalTeam (POR) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie PORišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti PortugalNationalTeam (POR)
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.