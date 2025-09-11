Daugiau apie POR

POR Kainos informacija

POR Oficiali svetainė

POR Tokenomika

POR Kainų prognozė

POR Istorija

POR pirkimo vadovas

PORvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

POR Spot

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

PortugalNationalTeam logotipas

PortugalNationalTeam kaina(POR)

1 POR į USD – tiesioginė kaina:

$0.8496
$0.8496$0.8496
-0.38%1D
USD
PortugalNationalTeam (POR) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:36:30(UTC+8)

PortugalNationalTeam (POR) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.8361
$ 0.8361$ 0.8361
24 val. žemiausia
$ 0.8642
$ 0.8642$ 0.8642
24 val. aukščiausia

$ 0.8361
$ 0.8361$ 0.8361

$ 0.8642
$ 0.8642$ 0.8642

$ 7.238832958419752
$ 7.238832958419752$ 7.238832958419752

$ 0.2656811220211176
$ 0.2656811220211176$ 0.2656811220211176

-0.08%

-0.38%

-2.28%

-2.28%

PortugalNationalTeam (POR) realiojo laiko kaina yra $ 0.8496. Per pastarąsias 24 valandas POR svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.8361 iki aukščiausios $ 0.8642 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia POR kaina yra $ 7.238832958419752, o žemiausia – $ 0.2656811220211176.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, POR per pastarąją valandą pasikeitė -0.08%, per 24 valandas – -0.38%, o per pastarąsias 7 dienas – -2.28%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

PortugalNationalTeam (POR) rinkos informacija

No.1468

$ 4.74M
$ 4.74M$ 4.74M

$ 25.95K
$ 25.95K$ 25.95K

$ 16.93M
$ 16.93M$ 16.93M

5.58M
5.58M 5.58M

19,930,000
19,930,000 19,930,000

CHZ

Dabartinė PortugalNationalTeam rinkos kapitalizacija yra $ 4.74M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 25.95K. POR apyvartoje yra 5.58M vienetų, o bendras kiekis siekia 19930000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 16.93M

PortugalNationalTeam (POR) kainos istorija USD

Stebėkite PortugalNationalTeam kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.003241-0.38%
30 dienų$ -0.0487-5.43%
60 dienų$ +0.0052+0.61%
90 dienų$ -0.0128-1.49%
PortugalNationalTeam kainos pokytis šiandien

Šiandien POR užfiksuotas $ -0.003241 (-0.38%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

PortugalNationalTeam 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0487 (-5.43%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

PortugalNationalTeam 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, POR rodiklis pasikeitė $ +0.0052 (+0.61% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

PortugalNationalTeam 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0128 (-1.49%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir PortugalNationalTeam (POR) pokyčius?

Peržiūrėkite PortugalNationalTeam kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra PortugalNationalTeam (POR)

One of the biggest names in world football, Portugal is the reigning European Champions and also won the inaugural UEFA Nations League in 2019. Six of Portugal’s 26-man squad for the Euros currently play for clubs from the Socios.com roster, including Captain Cristiano Ronaldo (Juventus), Bernardo Silva and Rúben Dias (Manchester City), Danilo Pereira (Paris Saint-Germain), Gonçalo Guedes (Valencia CF) and João Félix (Atlético de Madrid). Portugal National Team Fan Token (POR) is a cryptocurrency and operates on the Chiliz platform.

PortugalNationalTeam galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų PortugalNationalTeam investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti PORstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie PortugalNationalTeam mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti PortugalNationalTeam, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

PortugalNationalTeam kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos PortugalNationalTeam (POR) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų PortugalNationalTeam (POR) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes PortugalNationalTeam prognozes.

Peržiūrėkite PortugalNationalTeam kainos prognozę dabar!

PortugalNationalTeam (POR) Tokenomika

Supratimas apie PortugalNationalTeam (POR) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie PORišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti PortugalNationalTeam (POR)

Ieškote, kaip nusipirkti PortugalNationalTeam? Viskas paprasta ir patogu! PortugalNationalTeam lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

POR į vietos valiutas

1 PortugalNationalTeam(POR) į VND
22,357.224
1 PortugalNationalTeam(POR) į AUD
A$1.282896
1 PortugalNationalTeam(POR) į GBP
0.620208
1 PortugalNationalTeam(POR) į EUR
0.72216
1 PortugalNationalTeam(POR) į USD
$0.8496
1 PortugalNationalTeam(POR) į MYR
RM3.585312
1 PortugalNationalTeam(POR) į TRY
35.079984
1 PortugalNationalTeam(POR) į JPY
¥124.8912
1 PortugalNationalTeam(POR) į ARS
ARS$1,210.2552
1 PortugalNationalTeam(POR) į RUB
71.7912
1 PortugalNationalTeam(POR) į INR
75.002688
1 PortugalNationalTeam(POR) į IDR
Rp13,927.866624
1 PortugalNationalTeam(POR) į KRW
1,183.2804
1 PortugalNationalTeam(POR) į PHP
48.631104
1 PortugalNationalTeam(POR) į EGP
￡E.40.916736
1 PortugalNationalTeam(POR) į BRL
R$4.58784
1 PortugalNationalTeam(POR) į CAD
C$1.172448
1 PortugalNationalTeam(POR) į BDT
103.48128
1 PortugalNationalTeam(POR) į NGN
1,281.443184
1 PortugalNationalTeam(POR) į COP
$3,331.757376
1 PortugalNationalTeam(POR) į ZAR
R.14.876496
1 PortugalNationalTeam(POR) į UAH
35.071488
1 PortugalNationalTeam(POR) į VES
Bs132.5376
1 PortugalNationalTeam(POR) į CLP
$816.4656
1 PortugalNationalTeam(POR) į PKR
Rs241.294896
1 PortugalNationalTeam(POR) į KZT
458.002368
1 PortugalNationalTeam(POR) į THB
฿27.01728
1 PortugalNationalTeam(POR) į TWD
NT$25.802352
1 PortugalNationalTeam(POR) į AED
د.إ3.118032
1 PortugalNationalTeam(POR) į CHF
Fr0.671184
1 PortugalNationalTeam(POR) į HKD
HK$6.609888
1 PortugalNationalTeam(POR) į AMD
֏324.640656
1 PortugalNationalTeam(POR) į MAD
.د.م7.671888
1 PortugalNationalTeam(POR) į MXN
$15.811056
1 PortugalNationalTeam(POR) į SAR
ريال3.186
1 PortugalNationalTeam(POR) į PLN
3.10104
1 PortugalNationalTeam(POR) į RON
лв3.687264
1 PortugalNationalTeam(POR) į SEK
kr7.952256
1 PortugalNationalTeam(POR) į BGN
лв1.418832
1 PortugalNationalTeam(POR) į HUF
Ft285.958368
1 PortugalNationalTeam(POR) į CZK
17.748144
1 PortugalNationalTeam(POR) į KWD
د.ك0.259128
1 PortugalNationalTeam(POR) į ILS
2.820672
1 PortugalNationalTeam(POR) į AOA
Kz774.469872
1 PortugalNationalTeam(POR) į BHD
.د.ب0.3194496
1 PortugalNationalTeam(POR) į BMD
$0.8496
1 PortugalNationalTeam(POR) į DKK
kr5.420448
1 PortugalNationalTeam(POR) į HNL
L22.268016
1 PortugalNationalTeam(POR) į MUR
38.707776
1 PortugalNationalTeam(POR) į NAD
$14.935968
1 PortugalNationalTeam(POR) į NOK
kr8.45352
1 PortugalNationalTeam(POR) į NZD
$1.427328
1 PortugalNationalTeam(POR) į PAB
B/.0.8496
1 PortugalNationalTeam(POR) į PGK
K3.602304
1 PortugalNationalTeam(POR) į QAR
ر.ق3.092544
1 PortugalNationalTeam(POR) į RSD
дин.85.163904

PortugalNationalTeam išteklius

Išsamesnei PortugalNationalTeam analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Oficiali PortugalNationalTeam svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie PortugalNationalTeam

Kiek PortugalNationalTeam(POR) verta (-as) šiandien?
Dabartinė POR kaina USD valiuta yra 0.8496USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė POR į USD kaina?
Dabartinė POR kaina USD valiuta yra $ 0.8496. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra PortugalNationalTeam rinkos kapitalizacija?
POR rinkos kapitalizacija yra $ 4.74MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra POR apyvartoje?
POR apyvartoje yra 5.58MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) POR kaina?
POR pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 7.238832958419752USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) POR kaina?
POR pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.2656811220211176USD.
Kokia yra POR prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis POR yra $ 25.95KUSD.
Ar POR kaina šiais metais kils?
POR šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite POR kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:36:30(UTC+8)

PortugalNationalTeam (POR) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

POR-į-USD skaičiuoklė

Suma

POR
POR
USD
USD

1 POR = 0.8496 USD

Prekiauti POR

PORUSDT
$0.8496
$0.8496$0.8496
-0.38%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis