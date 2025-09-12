PortugalNationalTeam (POR) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite PortugalNationalTeam kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek POR augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte PortugalNationalTeam kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

PortugalNationalTeam kainos prognozė
$0.8443
$0.8443$0.8443
-2.23%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 19:15:37(UTC+8)

PortugalNationalTeam Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

PortugalNationalTeam (POR) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, PortugalNationalTeam galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.8443 prekybos kainą 2025 m.

PortugalNationalTeam (POR) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, PortugalNationalTeam galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.886515 prekybos kainą 2026 m.

PortugalNationalTeam (POR) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. POR ateities kaina yra $ 0.930840 su 10.25% augimo norma.

PortugalNationalTeam (POR) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. POR ateities kaina yra $ 0.977382 su 15.76% augimo norma.

PortugalNationalTeam (POR) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, POR 2029 m. tikslinė kaina yra $ 1.0262, o augimo norma – 21.55%.

PortugalNationalTeam (POR) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, POR 2030 m. tikslinė kaina yra $ 1.0775, o augimo norma – 27.63%.

PortugalNationalTeam (POR) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. PortugalNationalTeam kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 1.7552 prekybos kainą.

PortugalNationalTeam (POR) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. PortugalNationalTeam kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 2.8590 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.8443
    0.00%
  • 2026
    $ 0.886515
    5.00%
  • 2027
    $ 0.930840
    10.25%
  • 2028
    $ 0.977382
    15.76%
  • 2029
    $ 1.0262
    21.55%
  • 2030
    $ 1.0775
    27.63%
  • 2031
    $ 1.1314
    34.01%
  • 2032
    $ 1.1880
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 1.2474
    47.75%
  • 2034
    $ 1.3097
    55.13%
  • 2035
    $ 1.3752
    62.89%
  • 2036
    $ 1.4440
    71.03%
  • 2037
    $ 1.5162
    79.59%
  • 2038
    $ 1.5920
    88.56%
  • 2039
    $ 1.6716
    97.99%
  • 2040
    $ 1.7552
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės PortugalNationalTeam kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.8443
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.844415
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.845109
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.847769
    0.41%
PortugalNationalTeam (POR) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma POR kaina yra $0.8443. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

PortugalNationalTeam (POR) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė POR, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.844415. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

PortugalNationalTeam (POR) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė POR, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.845109. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

PortugalNationalTeam (POR) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma POR kaina yra $0.847769. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė PortugalNationalTeam kainų statistika

$ 0.8443
$ 0.8443$ 0.8443

-2.23%

$ 4.71M
$ 4.71M$ 4.71M

5.58M
5.58M 5.58M

$ 28.26K
$ 28.26K$ 28.26K

--

Naujausia POR kaina yra $ 0.8443. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė -2.23%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 28.26K.
Be to, POR turi 5.58M apyvartą ir $ 4.71M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti PortugalNationalTeam (POR)

Bandote įsigyti POR? Dabar galite POR įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti PortugalNationalTeam ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti POR dabar

PortugalNationalTeam istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje PortugalNationalTeam, dabartinė PortugalNationalTeam kaina yra 0.8443USD. Apyvartinė PortugalNationalTeam (POR) pasiūla yra 0.00 POR, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $4.71M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -0.01%
    $ -0.010599
    $ 0.8718
    $ 0.841
  • 7 dienos
    -0.02%
    $ -0.021099
    $ 0.8795
    $ 0.8361
  • 30 dienų
    -0.07%
    $ -0.069699
    $ 1.0278
    $ 0.8361
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas PortugalNationalTeam kaina pasikeitė $-0.010599, atspindinti -0.01% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas PortugalNationalTeam buvo prekiaujama aukščiausia $0.8795 ir žemiausia $0.8361. Kainos pokytis buvo -0.02%. Ši naujausia tendencija parodo POR potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį PortugalNationalTeam įvyko -0.07%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.069699 vertę. Tai rodo, kad POR artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą PortugalNationalTeam kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą POR kainų istoriją

Kaip veikia PortugalNationalTeam (POR) kainų prognozės modulis?

PortugalNationalTeam Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas POR kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius PortugalNationalTeam ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą POR būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti PortugalNationalTeam kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja POR ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina POR pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą PortugalNationalTeam potencialą.

Kodėl POR kainų prognozė yra svarbi?

POR kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į POR dabar?
Pagal jūsų prognozes, POR pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio POR kainų prognozė?
Remiantis PortugalNationalTeam (POR) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama POR kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 POR 2026 m.?
1 vieneto PortugalNationalTeam (POR) kaina šiandien yra $0.8443. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, POR padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama POR kaina 2027 m.?
PortugalNationalTeam (POR) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 POR kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė POR kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, PortugalNationalTeam (POR) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė POR kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, PortugalNationalTeam (POR) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 POR 2030 m.?
1 vieneto PortugalNationalTeam (POR) kaina šiandien yra $0.8443. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, POR padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia POR kainų prognozė 2040 metams?
PortugalNationalTeam (POR) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 POR kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 19:15:37(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.