Marlin POND (POND) realiojo laiko kaina yra $ 0.008628. Per pastarąsias 24 valandas POND svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.008425 iki aukščiausios $ 0.008676 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia POND kaina yra $ 0.38450229, o žemiausia – $ 0.006417827512672913.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, POND per pastarąją valandą pasikeitė +0.62%, per 24 valandas – +0.39%, o per pastarąsias 7 dienas – +6.96%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Marlin POND (POND) rinkos informacija
No.486
$ 70.76M
$ 70.76M$ 70.76M
$ 228.47K
$ 228.47K$ 228.47K
$ 86.28M
$ 86.28M$ 86.28M
8.20B
8.20B 8.20B
10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000
2020-12-22 00:00:00
ETH
Dabartinė Marlin POND rinkos kapitalizacija yra $ 70.76M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 228.47K. POND apyvartoje yra 8.20B vienetų, o bendras kiekis siekia 10000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 86.28M
Marlin POND (POND) kainos istorija USD
Stebėkite Marlin POND kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.00003351
+0.39%
30 dienų
$ +0.000699
+8.81%
60 dienų
$ -0.000138
-1.58%
90 dienų
$ +0.000157
+1.85%
Marlin POND kainos pokytis šiandien
Šiandien POND užfiksuotas $ +0.00003351 (+0.39%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Marlin POND 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.000699 (+8.81%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Marlin POND 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, POND rodiklis pasikeitė $ -0.000138 (-1.58% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Marlin POND 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.000157 (+1.85%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Marlin POND (POND) pokyčius?
Marlin(POND) is an open protocol that provides a high-performance programmable network infrastructure for DeFi and Web 3.0
Marlin POND galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Marlin POND investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti PONDstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Marlin POND mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Marlin POND, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Marlin POND kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Marlin POND (POND) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Marlin POND (POND) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Marlin POND prognozes.
Supratimas apie Marlin POND (POND) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie PONDišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Marlin POND (POND)
Ieškote, kaip nusipirkti Marlin POND? Viskas paprasta ir patogu! Marlin POND lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.