Marlin POND logotipas

Marlin POND kaina(POND)

1 POND į USD – tiesioginė kaina:

$0.008626
$0.008626$0.008626
+0.39%1D
USD
Marlin POND (POND) kainos grafikas realiu laiku
2025-09-11 15:48:16(UTC+8)

Marlin POND (POND) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.008425
$ 0.008425$ 0.008425
24 val. žemiausia
$ 0.008676
$ 0.008676$ 0.008676
24 val. aukščiausia

$ 0.008425
$ 0.008425$ 0.008425

$ 0.008676
$ 0.008676$ 0.008676

$ 0.38450229
$ 0.38450229$ 0.38450229

$ 0.006417827512672913
$ 0.006417827512672913$ 0.006417827512672913

+0.62%

+0.39%

+6.96%

+6.96%

Marlin POND (POND) realiojo laiko kaina yra $ 0.008628. Per pastarąsias 24 valandas POND svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.008425 iki aukščiausios $ 0.008676 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia POND kaina yra $ 0.38450229, o žemiausia – $ 0.006417827512672913.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, POND per pastarąją valandą pasikeitė +0.62%, per 24 valandas – +0.39%, o per pastarąsias 7 dienas – +6.96%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Marlin POND (POND) rinkos informacija

No.486

$ 70.76M
$ 70.76M$ 70.76M

$ 228.47K
$ 228.47K$ 228.47K

$ 86.28M
$ 86.28M$ 86.28M

8.20B
8.20B 8.20B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

2020-12-22 00:00:00

ETH

Dabartinė Marlin POND rinkos kapitalizacija yra $ 70.76M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 228.47K. POND apyvartoje yra 8.20B vienetų, o bendras kiekis siekia 10000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 86.28M

Marlin POND (POND) kainos istorija USD

Stebėkite Marlin POND kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00003351+0.39%
30 dienų$ +0.000699+8.81%
60 dienų$ -0.000138-1.58%
90 dienų$ +0.000157+1.85%
Marlin POND kainos pokytis šiandien

Šiandien POND užfiksuotas $ +0.00003351 (+0.39%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Marlin POND 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.000699 (+8.81%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Marlin POND 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, POND rodiklis pasikeitė $ -0.000138 (-1.58% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Marlin POND 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.000157 (+1.85%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Marlin POND (POND) pokyčius?

Peržiūrėkite Marlin POND kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Marlin POND (POND)

Marlin(POND) is an open protocol that provides a high-performance programmable network infrastructure for DeFi and Web 3.0

Marlin POND galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Marlin POND investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti PONDstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Marlin POND mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Marlin POND, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Marlin POND kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Marlin POND (POND) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Marlin POND (POND) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Marlin POND prognozes.

Peržiūrėkite Marlin POND kainos prognozę dabar!

Marlin POND (POND) Tokenomika

Supratimas apie Marlin POND (POND) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie PONDišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Marlin POND (POND)

Ieškote, kaip nusipirkti Marlin POND? Viskas paprasta ir patogu! Marlin POND lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

POND į vietos valiutas

1 Marlin POND(POND) į VND
227.04582
1 Marlin POND(POND) į AUD
A$0.01302828
1 Marlin POND(POND) į GBP
0.00638472
1 Marlin POND(POND) į EUR
0.0073338
1 Marlin POND(POND) į USD
$0.008628
1 Marlin POND(POND) į MYR
RM0.03641016
1 Marlin POND(POND) į TRY
0.35625012
1 Marlin POND(POND) į JPY
¥1.268316
1 Marlin POND(POND) į ARS
ARS$12.290586
1 Marlin POND(POND) į RUB
0.74019612
1 Marlin POND(POND) į INR
0.7618524
1 Marlin POND(POND) į IDR
Rp141.44260032
1 Marlin POND(POND) į KRW
12.016647
1 Marlin POND(POND) į PHP
0.49403928
1 Marlin POND(POND) į EGP
￡E.0.4154382
1 Marlin POND(POND) į BRL
R$0.0465912
1 Marlin POND(POND) į CAD
C$0.01190664
1 Marlin POND(POND) į BDT
1.0508904
1 Marlin POND(POND) į NGN
13.01352612
1 Marlin POND(POND) į COP
$33.83521968
1 Marlin POND(POND) į ZAR
R.0.15133512
1 Marlin POND(POND) į UAH
0.35616384
1 Marlin POND(POND) į VES
Bs1.345968
1 Marlin POND(POND) į CLP
$8.291508
1 Marlin POND(POND) į PKR
Rs2.45043828
1 Marlin POND(POND) į KZT
4.65118224
1 Marlin POND(POND) į THB
฿0.27454296
1 Marlin POND(POND) į TWD
NT$0.26168724
1 Marlin POND(POND) į AED
د.إ0.03166476
1 Marlin POND(POND) į CHF
Fr0.00681612
1 Marlin POND(POND) į HKD
HK$0.06712584
1 Marlin POND(POND) į AMD
֏3.29684508
1 Marlin POND(POND) į MAD
.د.م0.07791084
1 Marlin POND(POND) į MXN
$0.16073964
1 Marlin POND(POND) į SAR
ريال0.032355
1 Marlin POND(POND) į PLN
0.03140592
1 Marlin POND(POND) į RON
лв0.03744552
1 Marlin POND(POND) į SEK
kr0.08075808
1 Marlin POND(POND) į BGN
лв0.01440876
1 Marlin POND(POND) į HUF
Ft2.90401224
1 Marlin POND(POND) į CZK
0.18015264
1 Marlin POND(POND) į KWD
د.ك0.00263154
1 Marlin POND(POND) į ILS
0.02873124
1 Marlin POND(POND) į AOA
Kz7.86502596
1 Marlin POND(POND) į BHD
.د.ب0.003252756
1 Marlin POND(POND) į BMD
$0.008628
1 Marlin POND(POND) į DKK
kr0.05504664
1 Marlin POND(POND) į HNL
L0.22613988
1 Marlin POND(POND) į MUR
0.39309168
1 Marlin POND(POND) į NAD
$0.15168024
1 Marlin POND(POND) į NOK
kr0.08576232
1 Marlin POND(POND) į NZD
$0.01449504
1 Marlin POND(POND) į PAB
B/.0.008628
1 Marlin POND(POND) į PGK
K0.03658272
1 Marlin POND(POND) į QAR
ر.ق0.03140592
1 Marlin POND(POND) į RSD
дин.0.86461188

Marlin POND išteklius

Išsamesnei Marlin POND analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Marlin POND svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Marlin POND

Kiek Marlin POND(POND) verta (-as) šiandien?
Dabartinė POND kaina USD valiuta yra 0.008628USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė POND į USD kaina?
Dabartinė POND kaina USD valiuta yra $ 0.008628. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Marlin POND rinkos kapitalizacija?
POND rinkos kapitalizacija yra $ 70.76MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra POND apyvartoje?
POND apyvartoje yra 8.20BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) POND kaina?
POND pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.38450229USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) POND kaina?
POND pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.006417827512672913USD.
Kokia yra POND prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis POND yra $ 228.47KUSD.
Ar POND kaina šiais metais kils?
POND šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite POND kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
2025-09-11 15:48:16(UTC+8)

Marlin POND (POND) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

