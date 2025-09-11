Daugiau apie PNUT

Peanut the Squirrel

Peanut the Squirrel kaina(PNUT)

1 PNUT į USD – tiesioginė kaina:

$0.2335
$0.2335$0.2335
-0.89%1D
USD
Peanut the Squirrel (PNUT) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:20:42(UTC+8)

Peanut the Squirrel (PNUT) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.2285
$ 0.2285$ 0.2285
24 val. žemiausia
$ 0.2393
$ 0.2393$ 0.2393
24 val. aukščiausia

$ 0.2285
$ 0.2285$ 0.2285

$ 0.2393
$ 0.2393$ 0.2393

$ 2.4688299377242013
$ 2.4688299377242013$ 2.4688299377242013

$ 0.03396493346027776
$ 0.03396493346027776$ 0.03396493346027776

-0.35%

-0.89%

+14.58%

+14.58%

Peanut the Squirrel (PNUT) realiojo laiko kaina yra $ 0.2333. Per pastarąsias 24 valandas PNUT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.2285 iki aukščiausios $ 0.2393 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia PNUT kaina yra $ 2.4688299377242013, o žemiausia – $ 0.03396493346027776.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, PNUT per pastarąją valandą pasikeitė -0.35%, per 24 valandas – -0.89%, o per pastarąsias 7 dienas – +14.58%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Peanut the Squirrel (PNUT) rinkos informacija

No.195

$ 233.27M
$ 233.27M$ 233.27M

$ 3.17M
$ 3.17M$ 3.17M

$ 233.27M
$ 233.27M$ 233.27M

999.85M
999.85M 999.85M

999,851,901.477495
999,851,901.477495 999,851,901.477495

0.01%

SOL

Dabartinė Peanut the Squirrel rinkos kapitalizacija yra $ 233.27M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 3.17M. PNUT apyvartoje yra 999.85M vienetų, o bendras kiekis siekia 999851901.477495. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 233.27M

Peanut the Squirrel (PNUT) kainos istorija USD

Stebėkite Peanut the Squirrel kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.002097-0.89%
30 dienų$ -0.0046-1.94%
60 dienų$ -0.0401-14.67%
90 dienų$ +0.0131+5.94%
Peanut the Squirrel kainos pokytis šiandien

Šiandien PNUT užfiksuotas $ -0.002097 (-0.89%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Peanut the Squirrel 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0046 (-1.94%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Peanut the Squirrel 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, PNUT rodiklis pasikeitė $ -0.0401 (-14.67% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Peanut the Squirrel 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0131 (+5.94%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Peanut the Squirrel (PNUT) pokyčius?

Peržiūrėkite Peanut the Squirrel kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Peanut the Squirrel (PNUT)

PNUT is a meme coin.

Peanut the Squirrel galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Peanut the Squirrel investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti PNUTstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Peanut the Squirrel mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Peanut the Squirrel, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Peanut the Squirrel kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Peanut the Squirrel (PNUT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Peanut the Squirrel (PNUT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Peanut the Squirrel prognozes.

Peržiūrėkite Peanut the Squirrel kainos prognozę dabar!

Peanut the Squirrel (PNUT) Tokenomika

Supratimas apie Peanut the Squirrel (PNUT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie PNUTišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Peanut the Squirrel (PNUT)

Ieškote, kaip nusipirkti Peanut the Squirrel? Viskas paprasta ir patogu! Peanut the Squirrel lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

Peanut the Squirrel išteklius

Išsamesnei Peanut the Squirrel analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Oficiali Peanut the Squirrel svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Peanut the Squirrel

Kiek Peanut the Squirrel(PNUT) verta (-as) šiandien?
Dabartinė PNUT kaina USD valiuta yra 0.2333USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė PNUT į USD kaina?
Dabartinė PNUT kaina USD valiuta yra $ 0.2333. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Peanut the Squirrel rinkos kapitalizacija?
PNUT rinkos kapitalizacija yra $ 233.27MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra PNUT apyvartoje?
PNUT apyvartoje yra 999.85MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) PNUT kaina?
PNUT pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 2.4688299377242013USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) PNUT kaina?
PNUT pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.03396493346027776USD.
Kokia yra PNUT prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis PNUT yra $ 3.17MUSD.
Ar PNUT kaina šiais metais kils?
PNUT šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite PNUT kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:20:42(UTC+8)

Peanut the Squirrel (PNUT) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

