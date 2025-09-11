Peanut the Squirrel (PNUT) kainos informacija (USD)
$ 0.2285
$ 0.2393
$ 0.2285
$ 0.2393
$ 2.4688299377242013
$ 0.03396493346027776
+14.58%
Peanut the Squirrel (PNUT) realiojo laiko kaina yra $ 0.2333. Per pastarąsias 24 valandas PNUT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.2285 iki aukščiausios $ 0.2393 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia PNUT kaina yra $ 2.4688299377242013, o žemiausia – $ 0.03396493346027776.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, PNUT per pastarąją valandą pasikeitė -0.35%, per 24 valandas – -0.89%, o per pastarąsias 7 dienas – +14.58%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Peanut the Squirrel (PNUT) rinkos informacija
No.195
$ 233.27M
$ 3.17M
$ 233.27M
999.85M
999,851,901.477495
0.01%
SOL
Dabartinė Peanut the Squirrel rinkos kapitalizacija yra $ 233.27M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 3.17M. PNUT apyvartoje yra 999.85M vienetų, o bendras kiekis siekia 999851901.477495. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 233.27M
Peanut the Squirrel (PNUT) kainos istorija USD
Stebėkite Peanut the Squirrel kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.002097
-0.89%
30 dienų
$ -0.0046
-1.94%
60 dienų
$ -0.0401
-14.67%
90 dienų
$ +0.0131
+5.94%
Peanut the Squirrel kainos pokytis šiandien
Šiandien PNUT užfiksuotas $ -0.002097 (-0.89%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Peanut the Squirrel 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0046 (-1.94%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Peanut the Squirrel 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, PNUT rodiklis pasikeitė $ -0.0401 (-14.67% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Peanut the Squirrel 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0131 (+5.94%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Peanut the Squirrel (PNUT) pokyčius?
Peanut the Squirrel kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Peanut the Squirrel (PNUT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Peanut the Squirrel (PNUT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Peanut the Squirrel prognozes.
Supratimas apie Peanut the Squirrel (PNUT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie PNUTišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Peanut the Squirrel (PNUT)
