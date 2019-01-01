Peanut the Squirrel (PNUT) Tokenomika
PNUT is a meme coin.
Peanut the Squirrel (PNUT) Tokenomika ir kainų analizė
Ištirkite pagrindinius Peanut the Squirrel (PNUT) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.
Išsami Peanut the Squirrel tokeno struktūra (PNUT)
Išsamiau aptarkite, kaip išduodami, paskirstomi ir atrakinami PNUT tokenai. Šiame skyriuje pabrėžiami pagrindiniai tokeno ekonominės struktūros aspektai: naudingumas, paskatos ir teisių įgijimas.
Peanut the Squirrel (PNUT) is a meme coin operating on the Solana blockchain. Its token economics are characterized by the following aspects:
Issuance Mechanism
- Blockchain: Solana
- Total Supply: 1,000,000,000 PNUT
- Initial Distribution: PNUT was launched as a meme coin, with its creation and distribution closely tied to the viral story of Peanut the Squirrel. The token was rapidly listed on major exchanges following a surge in social media attention, particularly after high-profile mentions by figures like Elon Musk.
- Bonding Curve Launch: PNUT and similar tokens on Solana are often launched via platforms like Pump.fun, which use a bonding curve mechanism. This means the token price increases as more tokens are bought, and once a certain market cap (e.g., $69,000) is reached, the token is migrated to a decentralized exchange (DEX) such as Raydium for open trading.
Allocation Mechanism
- No Formal Allocation Breakdown: There is no evidence of a traditional allocation schedule (e.g., team, investors, treasury, ecosystem) or a published vesting plan. The token appears to have been distributed in a fair-launch style, with early buyers on the bonding curve and subsequent DEX traders forming the initial holder base.
- Liquidity: Liquidity for PNUT is provided on Solana DEXs, and there is no indication of locked or reserved allocations for the team or advisors.
Usage and Incentive Mechanism
- Utility: PNUT is a pure meme coin. Its primary use is for speculative trading and as a symbol of the viral Peanut the Squirrel story. There are no documented utility functions such as staking, governance, or protocol fees.
- Incentives: There are no on-chain incentives, rewards, or yield mechanisms for holding or using PNUT. The main incentive is speculative trading, driven by social media trends and community sentiment.
Locking Mechanism
- No Locking or Vesting: There is no evidence of any token locking, vesting, or scheduled unlocks. All tokens are liquid and tradable upon purchase, with no restrictions on transfer or sale.
Unlocking Time
- Immediate Liquidity: All tokens are unlocked and freely tradable from the moment of purchase. There is no vesting schedule or delayed release.
Summary Table
|Aspect
|Details
|Blockchain
|Solana
|Total Supply
|1,000,000,000 PNUT
|Issuance
|Bonding curve launch (e.g., Pump.fun), then DEX listing
|Allocation
|No formal breakdown; fair launch via bonding curve and DEX trading
|Utility
|Meme coin, speculative trading, no protocol utility
|Incentives
|None (no staking, rewards, or yield)
|Locking
|None (all tokens liquid and tradable)
|Unlocking
|Immediate (no vesting or unlock schedule)
Additional Context
- Market Dynamics: PNUT’s price and trading volume have been highly volatile, driven by social media trends and celebrity endorsements. The token reached a market cap of over $120M within days of launch, with trading volumes exceeding $300M at peak.
- Community and Symbolism: The token’s popularity is rooted in the viral story of Peanut the Squirrel, which became a symbol for political and social commentary, further fueling speculative interest.
Limitations
- No Whitepaper or Formal Documentation: As a meme coin, PNUT lacks the detailed technical or economic documentation typical of more established crypto projects. All information is derived from exchange listings, news coverage, and the token’s website.
In summary: Peanut the Squirrel (PNUT) is a Solana-based meme coin with no formal tokenomics structure beyond its initial fair launch and open trading. There are no vesting, locking, or incentive mechanisms, and its value is driven entirely by community sentiment and speculative trading.
Peanut the Squirrel (PNUT) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai
Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Peanut the Squirrel (PNUT) tokenomiką.
Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:
Bendras tiekimas:
Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų PNUT tokenų skaičius.
Cirkuliacinis tiekimas:
Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.
Maksimalus tiekimas:
Griežtas apribojimas, kiek PNUT tokenų gali egzistuoti iš viso.
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.
Infliacijos lygis:
Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.
Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?
Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.
Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.
Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.
Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.
Dabar, kai suprantate PNUT tokenomiką, galite peržiūrėti PNUT tokeno kainą realiuoju laiku!
Peanut the Squirrel (PNUT) Kainų istorija
PNUT kainų istorijos analizė padeda naudotojams suprasti ankstesnius rinkos judėjimus, pagrindinius palaikymo / pasipriešinimo lygius ir nepastovumo modelius. Nesvarbu, ar stebite visų laikų aukščiausias kainas, ar nustatote tendencijas, istoriniai duomenys yra labai svarbi kainų prognozavimo ir techninės analizės dalis.
PNUT kainos prognozė
Norite sužinoti, kur link juda PNUT? Mūsų PNUT kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.
