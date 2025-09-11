Daugiau apie PMT

PMT Kainos informacija

PMT Baltoji knyga

PMT Oficiali svetainė

PMT Tokenomika

PMT Kainų prognozė

PMT Istorija

PMT pirkimo vadovas

PMTvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

PMT Spot

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Public Masterpiece logotipas

Public Masterpiece kaina(PMT)

1 PMT į USD – tiesioginė kaina:

$0.10364
$0.10364$0.10364
+0.27%1D
USD
Public Masterpiece (PMT) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:20:34(UTC+8)

Public Masterpiece (PMT) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.10301
$ 0.10301$ 0.10301
24 val. žemiausia
$ 0.11289
$ 0.11289$ 0.11289
24 val. aukščiausia

$ 0.10301
$ 0.10301$ 0.10301

$ 0.11289
$ 0.11289$ 0.11289

$ 0.10342837536992196
$ 0.10342837536992196$ 0.10342837536992196

$ 0.05461824789246768
$ 0.05461824789246768$ 0.05461824789246768

-0.09%

+0.27%

+0.88%

+0.88%

Public Masterpiece (PMT) realiojo laiko kaina yra $ 0.10359. Per pastarąsias 24 valandas PMT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.10301 iki aukščiausios $ 0.11289 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia PMT kaina yra $ 0.10342837536992196, o žemiausia – $ 0.05461824789246768.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, PMT per pastarąją valandą pasikeitė -0.09%, per 24 valandas – +0.27%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.88%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Public Masterpiece (PMT) rinkos informacija

No.1104

$ 12.09M
$ 12.09M$ 12.09M

$ 125.89K
$ 125.89K$ 125.89K

$ 207.18M
$ 207.18M$ 207.18M

116.72M
116.72M 116.72M

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

291,071,410
291,071,410 291,071,410

5.83%

BSC

Dabartinė Public Masterpiece rinkos kapitalizacija yra $ 12.09M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 125.89K. PMT apyvartoje yra 116.72M vienetų, o bendras kiekis siekia 291071410. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 207.18M

Public Masterpiece (PMT) kainos istorija USD

Stebėkite Public Masterpiece kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.0002791+0.27%
30 dienų$ +0.00711+7.36%
60 dienų$ +0.01007+10.76%
90 dienų$ +0.01073+11.55%
Public Masterpiece kainos pokytis šiandien

Šiandien PMT užfiksuotas $ +0.0002791 (+0.27%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Public Masterpiece 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.00711 (+7.36%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Public Masterpiece 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, PMT rodiklis pasikeitė $ +0.01007 (+10.76% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Public Masterpiece 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.01073 (+11.55%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Public Masterpiece (PMT) pokyčius?

Peržiūrėkite Public Masterpiece kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Public Masterpiece (PMT)

Public Masterpiece is the first of its kind, a unique and innovative collective that builds bridges between physical art and blockchain. It shines new light on authenticity by tracking each artwork with digital certificates from inception to sale. The uniqueness continues as it offers fair trade for both artists and collectors alike while also providing creative investment opportunities through the native token PMT and Loyalty-NFTs (non-fungible tokens). Art lovers are not only able to enjoy their favorite works but also be part of something bigger than themselves when investing in a unique Real World Asset (RWA). All while letting artists maintain their freedom with no interference from third parties.

Public Masterpiece galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Public Masterpiece investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti PMTstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Public Masterpiece mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Public Masterpiece, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Public Masterpiece kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Public Masterpiece (PMT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Public Masterpiece (PMT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Public Masterpiece prognozes.

Peržiūrėkite Public Masterpiece kainos prognozę dabar!

Public Masterpiece (PMT) Tokenomika

Supratimas apie Public Masterpiece (PMT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie PMTišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Public Masterpiece (PMT)

Ieškote, kaip nusipirkti Public Masterpiece? Viskas paprasta ir patogu! Public Masterpiece lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

PMT į vietos valiutas

1 Public Masterpiece(PMT) į VND
2,725.97085
1 Public Masterpiece(PMT) į AUD
A$0.1564209
1 Public Masterpiece(PMT) į GBP
0.0756207
1 Public Masterpiece(PMT) į EUR
0.0880515
1 Public Masterpiece(PMT) į USD
$0.10359
1 Public Masterpiece(PMT) į MYR
RM0.4371498
1 Public Masterpiece(PMT) į TRY
4.2772311
1 Public Masterpiece(PMT) į JPY
¥15.22773
1 Public Masterpiece(PMT) į ARS
ARS$147.563955
1 Public Masterpiece(PMT) į RUB
8.7523191
1 Public Masterpiece(PMT) į INR
9.1397457
1 Public Masterpiece(PMT) į IDR
Rp1,698.1964496
1 Public Masterpiece(PMT) į KRW
144.0750438
1 Public Masterpiece(PMT) į PHP
5.9243121
1 Public Masterpiece(PMT) į EGP
￡E.4.9857867
1 Public Masterpiece(PMT) į BRL
R$0.559386
1 Public Masterpiece(PMT) į CAD
C$0.1429542
1 Public Masterpiece(PMT) į BDT
12.617262
1 Public Masterpiece(PMT) į NGN
156.2437611
1 Public Masterpiece(PMT) į COP
$406.2344004
1 Public Masterpiece(PMT) į ZAR
R.1.8107532
1 Public Masterpiece(PMT) į UAH
4.2761952
1 Public Masterpiece(PMT) į VES
Bs16.16004
1 Public Masterpiece(PMT) į CLP
$99.54999
1 Public Masterpiece(PMT) į PKR
Rs29.4205959
1 Public Masterpiece(PMT) į KZT
55.8432972
1 Public Masterpiece(PMT) į THB
฿3.2931261
1 Public Masterpiece(PMT) į TWD
NT$3.1449924
1 Public Masterpiece(PMT) į AED
د.إ0.3801753
1 Public Masterpiece(PMT) į CHF
Fr0.0818361
1 Public Masterpiece(PMT) į HKD
HK$0.8059302
1 Public Masterpiece(PMT) į AMD
֏39.5827749
1 Public Masterpiece(PMT) į MAD
.د.م0.9354177
1 Public Masterpiece(PMT) į MXN
$1.926774
1 Public Masterpiece(PMT) į SAR
ريال0.3884625
1 Public Masterpiece(PMT) į PLN
0.3770676
1 Public Masterpiece(PMT) į RON
лв0.4485447
1 Public Masterpiece(PMT) į SEK
kr0.9685665
1 Public Masterpiece(PMT) į BGN
лв0.1729953
1 Public Masterpiece(PMT) į HUF
Ft34.8083118
1 Public Masterpiece(PMT) į CZK
2.1608874
1 Public Masterpiece(PMT) į KWD
د.ك0.03159495
1 Public Masterpiece(PMT) į ILS
0.3439188
1 Public Masterpiece(PMT) į AOA
Kz94.7755269
1 Public Masterpiece(PMT) į BHD
.د.ب0.03905343
1 Public Masterpiece(PMT) į BMD
$0.10359
1 Public Masterpiece(PMT) į DKK
kr0.6609042
1 Public Masterpiece(PMT) į HNL
L2.7150939
1 Public Masterpiece(PMT) į MUR
4.7195604
1 Public Masterpiece(PMT) į NAD
$1.8211122
1 Public Masterpiece(PMT) į NOK
kr1.0286487
1 Public Masterpiece(PMT) į NZD
$0.1740312
1 Public Masterpiece(PMT) į PAB
B/.0.10359
1 Public Masterpiece(PMT) į PGK
K0.4392216
1 Public Masterpiece(PMT) į QAR
ر.ق0.3770676
1 Public Masterpiece(PMT) į RSD
дин.10.3735026

Public Masterpiece išteklius

Išsamesnei Public Masterpiece analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Public Masterpiece svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Public Masterpiece

Kiek Public Masterpiece(PMT) verta (-as) šiandien?
Dabartinė PMT kaina USD valiuta yra 0.10359USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė PMT į USD kaina?
Dabartinė PMT kaina USD valiuta yra $ 0.10359. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Public Masterpiece rinkos kapitalizacija?
PMT rinkos kapitalizacija yra $ 12.09MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra PMT apyvartoje?
PMT apyvartoje yra 116.72MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) PMT kaina?
PMT pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.10342837536992196USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) PMT kaina?
PMT pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.05461824789246768USD.
Kokia yra PMT prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis PMT yra $ 125.89KUSD.
Ar PMT kaina šiais metais kils?
PMT šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite PMT kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:20:34(UTC+8)

Public Masterpiece (PMT) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

PMT-į-USD skaičiuoklė

Suma

PMT
PMT
USD
USD

1 PMT = 0.10359 USD

Prekiauti PMT

PMTUSDT
$0.10364
$0.10364$0.10364
+0.27%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis