Public Masterpiece (PMT) realiojo laiko kaina yra $ 0.10359. Per pastarąsias 24 valandas PMT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.10301 iki aukščiausios $ 0.11289 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia PMT kaina yra $ 0.10342837536992196, o žemiausia – $ 0.05461824789246768.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, PMT per pastarąją valandą pasikeitė -0.09%, per 24 valandas – +0.27%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.88%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Public Masterpiece (PMT) rinkos informacija
No.1104
$ 12.09M
$ 125.89K
$ 207.18M
116.72M
2,000,000,000
291,071,410
5.83%
BSC
Dabartinė Public Masterpiece rinkos kapitalizacija yra $ 12.09M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 125.89K. PMT apyvartoje yra 116.72M vienetų, o bendras kiekis siekia 291071410. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 207.18M
Public Masterpiece (PMT) kainos istorija USD
Stebėkite Public Masterpiece kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.0002791
+0.27%
30 dienų
$ +0.00711
+7.36%
60 dienų
$ +0.01007
+10.76%
90 dienų
$ +0.01073
+11.55%
Public Masterpiece kainos pokytis šiandien
Šiandien PMT užfiksuotas $ +0.0002791 (+0.27%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Public Masterpiece 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.00711 (+7.36%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Public Masterpiece 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, PMT rodiklis pasikeitė $ +0.01007 (+10.76% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Public Masterpiece 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.01073 (+11.55%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Public Masterpiece (PMT) pokyčius?
Public Masterpiece is the first of its kind, a unique and innovative collective that builds bridges between physical art and blockchain. It shines new light on authenticity by tracking each artwork with digital certificates from inception to sale. The uniqueness continues as it offers fair trade for both artists and collectors alike while also providing creative investment opportunities through the native token PMT and Loyalty-NFTs (non-fungible tokens). Art lovers are not only able to enjoy their favorite works but also be part of something bigger than themselves when investing in a unique Real World Asset (RWA). All while letting artists maintain their freedom with no interference from third parties.
Public Masterpiece kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Public Masterpiece (PMT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Public Masterpiece (PMT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Public Masterpiece prognozes.
Supratimas apie Public Masterpiece (PMT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie PMTišsamią tokeno tokenomiką dabar!
