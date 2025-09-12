Public Masterpiece (PMT) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Public Masterpiece kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek PMT augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Public Masterpiece kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Public Masterpiece kainos prognozė
$0.10408
+0.04%
USD
Faktinis
Prognozė
Public Masterpiece Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Public Masterpiece (PMT) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Public Masterpiece galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.10408 prekybos kainą 2025 m.

Public Masterpiece (PMT) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Public Masterpiece galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.109284 prekybos kainą 2026 m.

Public Masterpiece (PMT) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. PMT ateities kaina yra $ 0.114748 su 10.25% augimo norma.

Public Masterpiece (PMT) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. PMT ateities kaina yra $ 0.120485 su 15.76% augimo norma.

Public Masterpiece (PMT) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, PMT 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.126509, o augimo norma – 21.55%.

Public Masterpiece (PMT) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, PMT 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.132835, o augimo norma – 27.63%.

Public Masterpiece (PMT) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Public Masterpiece kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.216374 prekybos kainą.

Public Masterpiece (PMT) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Public Masterpiece kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.352451 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.10408
    0.00%
  • 2026
    $ 0.109284
    5.00%
  • 2027
    $ 0.114748
    10.25%
  • 2028
    $ 0.120485
    15.76%
  • 2029
    $ 0.126509
    21.55%
  • 2030
    $ 0.132835
    27.63%
  • 2031
    $ 0.139477
    34.01%
  • 2032
    $ 0.146451
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.153773
    47.75%
  • 2034
    $ 0.161462
    55.13%
  • 2035
    $ 0.169535
    62.89%
  • 2036
    $ 0.178012
    71.03%
  • 2037
    $ 0.186912
    79.59%
  • 2038
    $ 0.196258
    88.56%
  • 2039
    $ 0.206071
    97.99%
  • 2040
    $ 0.216374
    107.89%
Trumpalaikės Public Masterpiece kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.10408
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.104094
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.104179
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.104507
    0.41%
Public Masterpiece (PMT) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma PMT kaina yra $0.10408. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Public Masterpiece (PMT) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė PMT, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.104094. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Public Masterpiece (PMT) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė PMT, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.104179. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Public Masterpiece (PMT) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma PMT kaina yra $0.104507. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Public Masterpiece kainų statistika

$ 0.10408
$ 12.29M
118.04M
$ 146.11K
--

Naujausia PMT kaina yra $ 0.10408. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +0.04%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 146.11K.
Be to, PMT turi 118.04M apyvartą ir $ 12.29M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Public Masterpiece (PMT)

Bandote įsigyti PMT? Dabar galite PMT įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Public Masterpiece ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti PMT dabar

Public Masterpiece istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Public Masterpiece, dabartinė Public Masterpiece kaina yra 0.10408USD. Apyvartinė Public Masterpiece (PMT) pasiūla yra 0.00 PMT, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $12.29M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.01%
    $ 0.000590
    $ 0.107
    $ 0.10349
  • 7 dienos
    0.01%
    $ 0.000980
    $ 0.11289
    $ 0.10241
  • 30 dienų
    0.08%
    $ 0.007690
    $ 0.11289
    $ 0.08597
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Public Masterpiece kaina pasikeitė $0.000590, atspindinti 0.01% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Public Masterpiece buvo prekiaujama aukščiausia $0.11289 ir žemiausia $0.10241. Kainos pokytis buvo 0.01%. Ši naujausia tendencija parodo PMT potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Public Masterpiece įvyko 0.08%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0.007690 vertę. Tai rodo, kad PMT artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Public Masterpiece kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą PMT kainų istoriją

Kaip veikia Public Masterpiece (PMT) kainų prognozės modulis?

Public Masterpiece Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas PMT kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Public Masterpiece ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą PMT būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Public Masterpiece kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja PMT ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina PMT pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Public Masterpiece potencialą.

Kodėl PMT kainų prognozė yra svarbi?

PMT kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į PMT dabar?
Pagal jūsų prognozes, PMT pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio PMT kainų prognozė?
Remiantis Public Masterpiece (PMT) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama PMT kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 PMT 2026 m.?
1 vieneto Public Masterpiece (PMT) kaina šiandien yra $0.10408. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, PMT padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama PMT kaina 2027 m.?
Public Masterpiece (PMT) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 PMT kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė PMT kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Public Masterpiece (PMT) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė PMT kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Public Masterpiece (PMT) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 PMT 2030 m.?
1 vieneto Public Masterpiece (PMT) kaina šiandien yra $0.10408. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, PMT padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia PMT kainų prognozė 2040 metams?
Public Masterpiece (PMT) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 PMT kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.