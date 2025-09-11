Daugiau apie PLUME

Plume Network logotipas

Plume Network kaina(PLUME)

1 PLUME į USD – tiesioginė kaina:

$0.11426
$0.11426$0.11426
+0.89%1D
USD
Plume Network (PLUME) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:20:27(UTC+8)

Plume Network (PLUME) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.10373
$ 0.10373$ 0.10373
24 val. žemiausia
$ 0.13
$ 0.13$ 0.13
24 val. aukščiausia

$ 0.10373
$ 0.10373$ 0.10373

$ 0.13
$ 0.13$ 0.13

$ 0.2474889341550818
$ 0.2474889341550818$ 0.2474889341550818

$ 0.07596247895192497
$ 0.07596247895192497$ 0.07596247895192497

-1.69%

+0.89%

+42.41%

+42.41%

Plume Network (PLUME) realiojo laiko kaina yra $ 0.11427. Per pastarąsias 24 valandas PLUME svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.10373 iki aukščiausios $ 0.13 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia PLUME kaina yra $ 0.2474889341550818, o žemiausia – $ 0.07596247895192497.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, PLUME per pastarąją valandą pasikeitė -1.69%, per 24 valandas – +0.89%, o per pastarąsias 7 dienas – +42.41%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Plume Network (PLUME) rinkos informacija

No.161

$ 302.82M
$ 302.82M$ 302.82M

$ 8.53M
$ 8.53M$ 8.53M

$ 1.14B
$ 1.14B$ 1.14B

2.65B
2.65B 2.65B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

26.50%

ETH

Dabartinė Plume Network rinkos kapitalizacija yra $ 302.82M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 8.53M. PLUME apyvartoje yra 2.65B vienetų, o bendras kiekis siekia 10000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.14B

Plume Network (PLUME) kainos istorija USD

Stebėkite Plume Network kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.0010079+0.89%
30 dienų$ +0.02316+25.41%
60 dienų$ +0.00807+7.59%
90 dienų$ +0.01604+16.32%
Plume Network kainos pokytis šiandien

Šiandien PLUME užfiksuotas $ +0.0010079 (+0.89%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Plume Network 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.02316 (+25.41%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Plume Network 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, PLUME rodiklis pasikeitė $ +0.00807 (+7.59% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Plume Network 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.01604 (+16.32%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Plume Network (PLUME) pokyčius?

Peržiūrėkite Plume Network kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Plume Network (PLUME)

Plume Network is the first full-stack L1 RWA Chain and ecosystem purpose-built for RWAfi, enabling the rapid adoption and demand-driven integration of real world assets.

Plume Network galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Plume Network investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti PLUMEstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Plume Network mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Plume Network, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Plume Network kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Plume Network (PLUME) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Plume Network (PLUME) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Plume Network prognozes.

Peržiūrėkite Plume Network kainos prognozę dabar!

Plume Network (PLUME) Tokenomika

Supratimas apie Plume Network (PLUME) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie PLUMEišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Plume Network (PLUME)

Ieškote, kaip nusipirkti Plume Network? Viskas paprasta ir patogu! Plume Network lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti". Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

PLUME į vietos valiutas

Plume Network išteklius

Išsamesnei Plume Network analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Plume Network svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Plume Network

Kiek Plume Network(PLUME) verta (-as) šiandien?
Dabartinė PLUME kaina USD valiuta yra 0.11427USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė PLUME į USD kaina?
Dabartinė PLUME kaina USD valiuta yra $ 0.11427. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Plume Network rinkos kapitalizacija?
PLUME rinkos kapitalizacija yra $ 302.82MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra PLUME apyvartoje?
PLUME apyvartoje yra 2.65BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) PLUME kaina?
PLUME pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.2474889341550818USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) PLUME kaina?
PLUME pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.07596247895192497USD.
Kokia yra PLUME prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis PLUME yra $ 8.53MUSD.
Ar PLUME kaina šiais metais kils?
PLUME šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite PLUME kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:20:27(UTC+8)

