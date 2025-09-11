Plume Network (PLUME) realiojo laiko kaina yra $ 0.11427. Per pastarąsias 24 valandas PLUME svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.10373 iki aukščiausios $ 0.13 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia PLUME kaina yra $ 0.2474889341550818, o žemiausia – $ 0.07596247895192497.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, PLUME per pastarąją valandą pasikeitė -1.69%, per 24 valandas – +0.89%, o per pastarąsias 7 dienas – +42.41%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Plume Network (PLUME) rinkos informacija
No.161
$ 302.82M
$ 302.82M$ 302.82M
$ 8.53M
$ 8.53M$ 8.53M
$ 1.14B
$ 1.14B$ 1.14B
2.65B
2.65B 2.65B
10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000
10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000
26.50%
ETH
Dabartinė Plume Network rinkos kapitalizacija yra $ 302.82M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 8.53M. PLUME apyvartoje yra 2.65B vienetų, o bendras kiekis siekia 10000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.14B
Plume Network (PLUME) kainos istorija USD
Stebėkite Plume Network kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.0010079
+0.89%
30 dienų
$ +0.02316
+25.41%
60 dienų
$ +0.00807
+7.59%
90 dienų
$ +0.01604
+16.32%
Plume Network kainos pokytis šiandien
Šiandien PLUME užfiksuotas $ +0.0010079 (+0.89%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Plume Network 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.02316 (+25.41%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Plume Network 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, PLUME rodiklis pasikeitė $ +0.00807 (+7.59% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Plume Network 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.01604 (+16.32%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Plume Network (PLUME) pokyčius?
Plume Network is the first full-stack L1 RWA Chain and ecosystem purpose-built for RWAfi, enabling the rapid adoption and demand-driven integration of real world assets.
Plume Network galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Plume Network investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti PLUMEstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Plume Network mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Plume Network, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Plume Network kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Plume Network (PLUME) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Plume Network (PLUME) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Plume Network prognozes.
Supratimas apie Plume Network (PLUME) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie PLUMEišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Plume Network (PLUME)
Ieškote, kaip nusipirkti Plume Network? Viskas paprasta ir patogu! Plume Network lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.