Plume Network (PLUME) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Plume Network kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek PLUME augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Plume Network kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Plume Network kainos prognozė
$0.11599
$0.11599$0.11599
+3.83%
USD
Faktinis
Prognozė
Plume Network Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Plume Network (PLUME) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Plume Network galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.11599 prekybos kainą 2025 m.

Plume Network (PLUME) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Plume Network galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.121789 prekybos kainą 2026 m.

Plume Network (PLUME) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. PLUME ateities kaina yra $ 0.127878 su 10.25% augimo norma.

Plume Network (PLUME) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. PLUME ateities kaina yra $ 0.134272 su 15.76% augimo norma.

Plume Network (PLUME) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, PLUME 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.140986, o augimo norma – 21.55%.

Plume Network (PLUME) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, PLUME 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.148035, o augimo norma – 27.63%.

Plume Network (PLUME) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Plume Network kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.241134 prekybos kainą.

Plume Network (PLUME) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Plume Network kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.392783 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.11599
    0.00%
  • 2026
    $ 0.121789
    5.00%
  • 2027
    $ 0.127878
    10.25%
  • 2028
    $ 0.134272
    15.76%
  • 2029
    $ 0.140986
    21.55%
  • 2030
    $ 0.148035
    27.63%
  • 2031
    $ 0.155437
    34.01%
  • 2032
    $ 0.163209
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.171370
    47.75%
  • 2034
    $ 0.179938
    55.13%
  • 2035
    $ 0.188935
    62.89%
  • 2036
    $ 0.198382
    71.03%
  • 2037
    $ 0.208301
    79.59%
  • 2038
    $ 0.218716
    88.56%
  • 2039
    $ 0.229652
    97.99%
  • 2040
    $ 0.241134
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Plume Network kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.11599
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.116005
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.116101
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.116466
    0.41%
Plume Network (PLUME) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma PLUME kaina yra $0.11599. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Plume Network (PLUME) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė PLUME, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.116005. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Plume Network (PLUME) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė PLUME, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.116101. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Plume Network (PLUME) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma PLUME kaina yra $0.116466. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Plume Network kainų statistika

$ 0.11599
$ 0.11599$ 0.11599

+3.83%

$ 307.35M
$ 307.35M$ 307.35M

2.65B
2.65B 2.65B

$ 3.70M
$ 3.70M$ 3.70M

--

Naujausia PLUME kaina yra $ 0.11599. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +3.83%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 3.70M.
Be to, PLUME turi 2.65B apyvartą ir $ 307.35M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Plume Network (PLUME)

Bandote įsigyti PLUME? Dabar galite PLUME įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Plume Network ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti PLUME dabar

Plume Network istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Plume Network, dabartinė Plume Network kaina yra 0.11598USD. Apyvartinė Plume Network (PLUME) pasiūla yra 0.00 PLUME, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $307.35M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.02%
    $ 0.002619
    $ 0.12246
    $ 0.11078
  • 7 dienos
    0.44%
    $ 0.035309
    $ 0.13
    $ 0.07875
  • 30 dienų
    0.16%
    $ 0.016350
    $ 0.13
    $ 0.0765
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Plume Network kaina pasikeitė $0.002619, atspindinti 0.02% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Plume Network buvo prekiaujama aukščiausia $0.13 ir žemiausia $0.07875. Kainos pokytis buvo 0.44%. Ši naujausia tendencija parodo PLUME potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Plume Network įvyko 0.16%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0.016350 vertę. Tai rodo, kad PLUME artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Plume Network kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą PLUME kainų istoriją

Kaip veikia Plume Network (PLUME) kainų prognozės modulis?

Plume Network Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas PLUME kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Plume Network ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą PLUME būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Plume Network kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja PLUME ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina PLUME pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Plume Network potencialą.

Kodėl PLUME kainų prognozė yra svarbi?

PLUME kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į PLUME dabar?
Pagal jūsų prognozes, PLUME pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio PLUME kainų prognozė?
Remiantis Plume Network (PLUME) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama PLUME kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 PLUME 2026 m.?
1 vieneto Plume Network (PLUME) kaina šiandien yra $0.11599. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, PLUME padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama PLUME kaina 2027 m.?
Plume Network (PLUME) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 PLUME kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė PLUME kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Plume Network (PLUME) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė PLUME kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Plume Network (PLUME) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 PLUME 2030 m.?
1 vieneto Plume Network (PLUME) kaina šiandien yra $0.11599. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, PLUME padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia PLUME kainų prognozė 2040 metams?
Plume Network (PLUME) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 PLUME kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.