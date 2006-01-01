Plume Network (PLUME) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apiePlume Network (PLUME), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
USD

Plume Network (PLUME) Informacija

Plume Network is the first full-stack L1 RWA Chain and ecosystem purpose-built for RWAfi, enabling the rapid adoption and demand-driven integration of real world assets.

Oficiali svetainė:
https://plume.org
Baltoji knyga:
https://docs.plume.org/plume
Blokų naršyklė:
https://explorer.plume.org/token/0x4C1746A800D224393fE2470C70A35717eD4eA5F1

Plume Network (PLUME) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius Plume Network (PLUME) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 339.07M
$ 339.07M$ 339.07M
Bendra pasiūla:
$ 10.00B
$ 10.00B$ 10.00B
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 2.65B
$ 2.65B$ 2.65B
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 1.28B
$ 1.28B$ 1.28B
Visų laikų rekordas:
$ 0.24793
$ 0.24793$ 0.24793
Visų laikų minimumas:
$ 0.07596247895192497
$ 0.07596247895192497$ 0.07596247895192497
Dabartinė kaina:
$ 0.12795
$ 0.12795$ 0.12795

Plume Network (PLUME) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Plume Network (PLUME) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų PLUME tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek PLUME tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate PLUME tokenomiką, galite peržiūrėti PLUME tokeno kainą realiuoju laiku!

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.