Plena Finance kaina(PLENA)

$0.000937
-0.10%1D
Plena Finance (PLENA) kainos grafikas realiu laiku
Plena Finance (PLENA) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00089
24 val. žemiausia
$ 0.000944
24 val. aukščiausia

$ 0.00089
$ 0.000944
$ 0.056203910512605156
$ 0.000448794929850895
-0.43%

-0.10%

-5.07%

-5.07%

Plena Finance (PLENA) realiojo laiko kaina yra $ 0.000937. Per pastarąsias 24 valandas PLENA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00089 iki aukščiausios $ 0.000944 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia PLENA kaina yra $ 0.056203910512605156, o žemiausia – $ 0.000448794929850895.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, PLENA per pastarąją valandą pasikeitė -0.43%, per 24 valandas – -0.10%, o per pastarąsias 7 dienas – -5.07%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Plena Finance (PLENA) rinkos informacija

No.4563

$ 0.00
$ 10.94K
$ 1.41M
0.00
1,500,000,000
BSC

Dabartinė Plena Finance rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 10.94K. PLENA apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 1500000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.41M

Plena Finance (PLENA) kainos istorija USD

Stebėkite Plena Finance kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.00000094-0.10%
30 dienų$ +0.000134+16.68%
60 dienų$ +0.000003+0.32%
90 dienų$ -0.000065-6.49%
Plena Finance kainos pokytis šiandien

Šiandien PLENA užfiksuotas $ -0.00000094 (-0.10%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Plena Finance 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.000134 (+16.68%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Plena Finance 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, PLENA rodiklis pasikeitė $ +0.000003 (+0.32% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Plena Finance 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.000065 (-6.49%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Plena Finance (PLENA) pokyčius?

Peržiūrėkite Plena Finance kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Plena Finance (PLENA)

In the fast-paced cryptocurrency market, Plena is revolutionizing how users self-administer their digital assets. With a focus on user empowerment, Plena is designed to provide full self-custody of their digital assets, leverage cutting edge technology like Account Abstraction, Al, and introduce innovative features such as automated purchasing and crypto portfolios.

Plena Finance galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Plena Finance investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti PLENAstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Plena Finance mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Plena Finance, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Plena Finance kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Plena Finance (PLENA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Plena Finance (PLENA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Plena Finance prognozes.

Peržiūrėkite Plena Finance kainos prognozę dabar!

Plena Finance (PLENA) Tokenomika

Supratimas apie Plena Finance (PLENA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie PLENAišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Plena Finance (PLENA)

Ieškote, kaip nusipirkti Plena Finance? Viskas paprasta ir patogu! Plena Finance lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

PLENA į vietos valiutas

Išsamesnei Plena Finance analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Plena Finance svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Plena Finance

Kiek Plena Finance(PLENA) verta (-as) šiandien?
Dabartinė PLENA kaina USD valiuta yra 0.000937USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė PLENA į USD kaina?
Dabartinė PLENA kaina USD valiuta yra $ 0.000937. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Plena Finance rinkos kapitalizacija?
PLENA rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra PLENA apyvartoje?
PLENA apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) PLENA kaina?
PLENA pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.056203910512605156USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) PLENA kaina?
PLENA pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000448794929850895USD.
Kokia yra PLENA prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis PLENA yra $ 10.94KUSD.
Ar PLENA kaina šiais metais kils?
PLENA šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite PLENA kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Plena Finance (PLENA) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

