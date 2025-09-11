Plena Finance (PLENA) realiojo laiko kaina yra $ 0.000937. Per pastarąsias 24 valandas PLENA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00089 iki aukščiausios $ 0.000944 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia PLENA kaina yra $ 0.056203910512605156, o žemiausia – $ 0.000448794929850895.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, PLENA per pastarąją valandą pasikeitė -0.43%, per 24 valandas – -0.10%, o per pastarąsias 7 dienas – -5.07%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Plena Finance (PLENA) rinkos informacija
No.4563
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 10.94K
$ 10.94K$ 10.94K
$ 1.41M
$ 1.41M$ 1.41M
0.00
0.00 0.00
1,500,000,000
1,500,000,000 1,500,000,000
BSC
Dabartinė Plena Finance rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 10.94K. PLENA apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 1500000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.41M
Plena Finance (PLENA) kainos istorija USD
Stebėkite Plena Finance kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.00000094
-0.10%
30 dienų
$ +0.000134
+16.68%
60 dienų
$ +0.000003
+0.32%
90 dienų
$ -0.000065
-6.49%
Plena Finance kainos pokytis šiandien
Šiandien PLENA užfiksuotas $ -0.00000094 (-0.10%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Plena Finance 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.000134 (+16.68%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Plena Finance 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, PLENA rodiklis pasikeitė $ +0.000003 (+0.32% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Plena Finance 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.000065 (-6.49%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Plena Finance (PLENA) pokyčius?
In the fast-paced cryptocurrency market, Plena is revolutionizing how users self-administer their digital assets. With a focus on user empowerment, Plena is designed to provide full self-custody of their digital assets, leverage cutting edge technology like Account Abstraction, Al, and introduce innovative features such as automated purchasing and crypto portfolios.
Plena Finance galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Plena Finance investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti PLENAstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Plena Finance mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Plena Finance, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Plena Finance kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Plena Finance (PLENA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Plena Finance (PLENA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Plena Finance prognozes.
Supratimas apie Plena Finance (PLENA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie PLENAišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Plena Finance (PLENA)
Ieškote, kaip nusipirkti Plena Finance? Viskas paprasta ir patogu! Plena Finance lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.