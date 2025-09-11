Daugiau apie PLB

Paladeum kaina(PLB)

$0.5219
-4.22%1D
Paladeum (PLB) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:47:38(UTC+8)

Paladeum (PLB) kainos informacija (USD)

$ 0.5147
24 val. žemiausia
$ 0.5525
24 val. aukščiausia

$ 0.5147
$ 0.5525
$ 2.6526486093562864
$ 0.35504066971432435
-0.02%

-4.22%

-11.99%

-11.99%

Paladeum (PLB) realiojo laiko kaina yra $ 0.522. Per pastarąsias 24 valandas PLB svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.5147 iki aukščiausios $ 0.5525 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia PLB kaina yra $ 2.6526486093562864, o žemiausia – $ 0.35504066971432435.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, PLB per pastarąją valandą pasikeitė -0.02%, per 24 valandas – -4.22%, o per pastarąsias 7 dienas – -11.99%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Paladeum (PLB) rinkos informacija

No.4056

$ 0.00
$ 120.64K
$ 522.00M
0.00
1,000,000,000
1,000,000,000
0.00%

Dabartinė Paladeum rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 120.64K. PLB apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 522.00M

Paladeum (PLB) kainos istorija USD

Stebėkite Paladeum kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.022995-4.22%
30 dienų$ -0.117-18.31%
60 dienų$ -0.1669-24.23%
90 dienų$ -0.2798-34.90%
Paladeum kainos pokytis šiandien

Šiandien PLB užfiksuotas $ -0.022995 (-4.22%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Paladeum 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.117 (-18.31%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Paladeum 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, PLB rodiklis pasikeitė $ -0.1669 (-24.23% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Paladeum 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.2798 (-34.90%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Paladeum (PLB) pokyčius?

Peržiūrėkite Paladeum kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Paladeum (PLB)

Paladeum solves the scalability problem of offline banks as a banking platform for electronic money and protection services using blockchain technology. The traditional banking system is far from the spirit of Web 3.0, Paladeum will reform the current unfair banking system to provide an equal system for all.

Paladeum galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Paladeum investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

- Patikrinti PLBstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Paladeum mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Paladeum, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Paladeum kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Paladeum (PLB) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Paladeum (PLB) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Paladeum prognozes.

Peržiūrėkite Paladeum kainos prognozę dabar!

Paladeum (PLB) Tokenomika

Supratimas apie Paladeum (PLB) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie PLBišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Paladeum (PLB)

Ieškote, kaip nusipirkti Paladeum? Viskas paprasta ir patogu! Paladeum lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

PLB į vietos valiutas

1 Paladeum(PLB) į VND
13,736.43
1 Paladeum(PLB) į AUD
A$0.78822
1 Paladeum(PLB) į GBP
0.38628
1 Paladeum(PLB) į EUR
0.4437
1 Paladeum(PLB) į USD
$0.522
1 Paladeum(PLB) į MYR
RM2.20284
1 Paladeum(PLB) į TRY
21.55338
1 Paladeum(PLB) į JPY
¥76.734
1 Paladeum(PLB) į ARS
ARS$743.589
1 Paladeum(PLB) į RUB
44.78238
1 Paladeum(PLB) į INR
46.0926
1 Paladeum(PLB) į IDR
Rp8,557.37568
1 Paladeum(PLB) į KRW
727.0155
1 Paladeum(PLB) į PHP
29.88972
1 Paladeum(PLB) į EGP
￡E.25.1343
1 Paladeum(PLB) į BRL
R$2.8188
1 Paladeum(PLB) į CAD
C$0.72036
1 Paladeum(PLB) į BDT
63.5796
1 Paladeum(PLB) į NGN
787.32738
1 Paladeum(PLB) į COP
$2,047.05432
1 Paladeum(PLB) į ZAR
R.9.15588
1 Paladeum(PLB) į UAH
21.54816
1 Paladeum(PLB) į VES
Bs81.432
1 Paladeum(PLB) į CLP
$501.642
1 Paladeum(PLB) į PKR
Rs148.25322
1 Paladeum(PLB) į KZT
281.39976
1 Paladeum(PLB) į THB
฿16.61004
1 Paladeum(PLB) į TWD
NT$15.83226
1 Paladeum(PLB) į AED
د.إ1.91574
1 Paladeum(PLB) į CHF
Fr0.41238
1 Paladeum(PLB) į HKD
HK$4.06116
1 Paladeum(PLB) į AMD
֏199.46142
1 Paladeum(PLB) į MAD
.د.م4.71366
1 Paladeum(PLB) į MXN
$9.72486
1 Paladeum(PLB) į SAR
ريال1.9575
1 Paladeum(PLB) į PLN
1.90008
1 Paladeum(PLB) į RON
лв2.26548
1 Paladeum(PLB) į SEK
kr4.88592
1 Paladeum(PLB) į BGN
лв0.87174
1 Paladeum(PLB) į HUF
Ft175.69476
1 Paladeum(PLB) į CZK
10.89936
1 Paladeum(PLB) į KWD
د.ك0.15921
1 Paladeum(PLB) į ILS
1.73826
1 Paladeum(PLB) į AOA
Kz475.83954
1 Paladeum(PLB) į BHD
.د.ب0.196794
1 Paladeum(PLB) į BMD
$0.522
1 Paladeum(PLB) į DKK
kr3.33036
1 Paladeum(PLB) į HNL
L13.68162
1 Paladeum(PLB) į MUR
23.78232
1 Paladeum(PLB) į NAD
$9.17676
1 Paladeum(PLB) į NOK
kr5.18868
1 Paladeum(PLB) į NZD
$0.87696
1 Paladeum(PLB) į PAB
B/.0.522
1 Paladeum(PLB) į PGK
K2.21328
1 Paladeum(PLB) į QAR
ر.ق1.90008
1 Paladeum(PLB) į RSD
дин.52.30962

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Paladeum

Kiek Paladeum(PLB) verta (-as) šiandien?
Dabartinė PLB kaina USD valiuta yra 0.522USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė PLB į USD kaina?
Dabartinė PLB kaina USD valiuta yra $ 0.522. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Paladeum rinkos kapitalizacija?
PLB rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra PLB apyvartoje?
PLB apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) PLB kaina?
PLB pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 2.6526486093562864USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) PLB kaina?
PLB pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.35504066971432435USD.
Kokia yra PLB prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis PLB yra $ 120.64KUSD.
Ar PLB kaina šiais metais kils?
PLB šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite PLB kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:47:38(UTC+8)

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
