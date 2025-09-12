Paladeum (PLB) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Paladeum kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek PLB augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Paladeum kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Paladeum kainos prognozė
$0.5574
+7.73%
USD
Faktinis
Prognozė
Paladeum Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Paladeum (PLB) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Paladeum galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.5574 prekybos kainą 2025 m.

Paladeum (PLB) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Paladeum galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.585270 prekybos kainą 2026 m.

Paladeum (PLB) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. PLB ateities kaina yra $ 0.614533 su 10.25% augimo norma.

Paladeum (PLB) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. PLB ateities kaina yra $ 0.645260 su 15.76% augimo norma.

Paladeum (PLB) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, PLB 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.677523, o augimo norma – 21.55%.

Paladeum (PLB) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, PLB 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.711399, o augimo norma – 27.63%.

Paladeum (PLB) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Paladeum kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 1.1587 prekybos kainą.

Paladeum (PLB) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Paladeum kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 1.8875 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.5574
    0.00%
  • 2026
    $ 0.585270
    5.00%
  • 2027
    $ 0.614533
    10.25%
  • 2028
    $ 0.645260
    15.76%
  • 2029
    $ 0.677523
    21.55%
  • 2030
    $ 0.711399
    27.63%
  • 2031
    $ 0.746969
    34.01%
  • 2032
    $ 0.784317
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.823533
    47.75%
  • 2034
    $ 0.864710
    55.13%
  • 2035
    $ 0.907945
    62.89%
  • 2036
    $ 0.953343
    71.03%
  • 2037
    $ 1.0010
    79.59%
  • 2038
    $ 1.0510
    88.56%
  • 2039
    $ 1.1036
    97.99%
  • 2040
    $ 1.1587
    107.89%
Trumpalaikės Paladeum kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.5574
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.557476
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.557934
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.559690
    0.41%
Paladeum (PLB) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma PLB kaina yra $0.5574. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Paladeum (PLB) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė PLB, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.557476. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Paladeum (PLB) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė PLB, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.557934. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Paladeum (PLB) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma PLB kaina yra $0.559690. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Paladeum kainų statistika

$ 0.5574
+7.73%

$ 0.00
0.00
$ 150.15K
--

Naujausia PLB kaina yra $ 0.5574. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +7.73%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 150.15K.
Be to, PLB turi 0.00 apyvartą ir $ 0.00 bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Paladeum (PLB)

Bandote įsigyti PLB? Dabar galite PLB įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Paladeum ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti PLB dabar

Paladeum istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Paladeum, dabartinė Paladeum kaina yra 0.5575USD. Apyvartinė Paladeum (PLB) pasiūla yra 0.00 PLB, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $0.00.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.07%
    $ 0.038100
    $ 0.6069
    $ 0.5151
  • 7 dienos
    -0.08%
    $ -0.049699
    $ 0.6076
    $ 0.5129
  • 30 dienų
    -0.16%
    $ -0.111700
    $ 0.7364
    $ 0.5129
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Paladeum kaina pasikeitė $0.038100, atspindinti 0.07% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Paladeum buvo prekiaujama aukščiausia $0.6076 ir žemiausia $0.5129. Kainos pokytis buvo -0.08%. Ši naujausia tendencija parodo PLB potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Paladeum įvyko -0.16%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.111700 vertę. Tai rodo, kad PLB artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Paladeum kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą PLB kainų istoriją

Kaip veikia Paladeum (PLB) kainų prognozės modulis?

Paladeum Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas PLB kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Paladeum ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą PLB būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Paladeum kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja PLB ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina PLB pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Paladeum potencialą.

Kodėl PLB kainų prognozė yra svarbi?

PLB kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į PLB dabar?
Pagal jūsų prognozes, PLB pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio PLB kainų prognozė?
Remiantis Paladeum (PLB) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama PLB kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 PLB 2026 m.?
1 vieneto Paladeum (PLB) kaina šiandien yra $0.5574. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, PLB padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama PLB kaina 2027 m.?
Paladeum (PLB) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 PLB kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė PLB kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Paladeum (PLB) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė PLB kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Paladeum (PLB) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 PLB 2030 m.?
1 vieneto Paladeum (PLB) kaina šiandien yra $0.5574. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, PLB padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia PLB kainų prognozė 2040 metams?
Paladeum (PLB) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 PLB kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 20:19:22(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.