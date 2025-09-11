PinLink (PIN) realiojo laiko kaina yra $ 0.5542. Per pastarąsias 24 valandas PIN svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.5276 iki aukščiausios $ 0.59 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia PIN kaina yra $ 4.2970090950920365, o žemiausia – $ 0.02473960858913392.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, PIN per pastarąją valandą pasikeitė +0.96%, per 24 valandas – -0.30%, o per pastarąsias 7 dienas – -3.81%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
PinLink (PIN) rinkos informacija
$ 48.88M
$ 277.13K
$ 55.42M
88.21M
100,000,000
100,000,000
88.20%
ETH
Dabartinė PinLink rinkos kapitalizacija yra $ 48.88M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 277.13K. PIN apyvartoje yra 88.21M vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 55.42M
PinLink (PIN) kainos istorija USD
Stebėkite PinLink kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.001667
-0.30%
30 dienų
$ -0.2418
-30.38%
60 dienų
$ -0.0796
-12.56%
90 dienų
$ -0.0629
-10.20%
PinLink kainos pokytis šiandien
Šiandien PIN užfiksuotas $ -0.001667 (-0.30%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
PinLink 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.2418 (-30.38%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
PinLink 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, PIN rodiklis pasikeitė $ -0.0796 (-12.56% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
PinLink 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0629 (-10.20%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir PinLink (PIN) pokyčius?
PinLink is the first RWA-Tokenized DePIN platform, empowering users with fractionalized ownership of DePIN assets.
PinLink galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų PinLink investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti PINstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie PinLink mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti PinLink, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
PinLink kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos PinLink (PIN) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų PinLink (PIN) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes PinLink prognozes.
Supratimas apie PinLink (PIN) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie PINišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti PinLink (PIN)
Ieškote, kaip nusipirkti PinLink? Viskas paprasta ir patogu! PinLink lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.