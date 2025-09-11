DePHY (PHY) realiojo laiko kaina yra $ 0.010171. Per pastarąsias 24 valandas PHY svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.009258 iki aukščiausios $ 0.012622 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia PHY kaina yra $ 0.10505401205828585, o žemiausia – $ 0.005936336537173587.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, PHY per pastarąją valandą pasikeitė +2.70%, per 24 valandas – +6.50%, o per pastarąsias 7 dienas – +62.94%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
DePHY (PHY) rinkos informacija
Dabartinė DePHY rinkos kapitalizacija yra $ 735.29K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 310.09K. PHY apyvartoje yra 72.29M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 10.17M
DePHY (PHY) kainos istorija USD
Stebėkite DePHY kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.00062077
+6.50%
30 dienų
$ -0.010449
-50.68%
60 dienų
$ +0.000171
+1.71%
90 dienų
$ +0.000171
+1.71%
DePHY kainos pokytis šiandien
Šiandien PHY užfiksuotas $ +0.00062077 (+6.50%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
DePHY 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.010449 (-50.68%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
DePHY 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, PHY rodiklis pasikeitė $ +0.000171 (+1.71% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
DePHY 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.000171 (+1.71%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir DePHY (PHY) pokyčius?
DePHY is building the decentralized infrastructure backbone for AI and DePIN networks. We began by helping launch and scale DePIN networks - codeveloping & manufacturing DePIN hardware, connecting it on-chain using DePHY’s Messaging Layer, and unlocking new liquidity through tokenizing mining rewards. Now we are expanding our foundation to power the world’s first decentralized MCP service mesh, enabling AIs (LLMs) to fetch out-source data, real-world data, and interact with physical infrastructure.
DePHY kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos DePHY (PHY) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų DePHY (PHY) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes DePHY prognozes.
Supratimas apie DePHY (PHY) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie PHYišsamią tokeno tokenomiką dabar!
