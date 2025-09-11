Daugiau apie PHY

PHY Kainos informacija

PHY Baltoji knyga

PHY Oficiali svetainė

PHY Tokenomika

PHY Kainų prognozė

PHY Istorija

PHY pirkimo vadovas

PHYvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

PHY Spot

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

DePHY logotipas

DePHY kaina(PHY)

1 PHY į USD – tiesioginė kaina:

$0.010171
$0.010171$0.010171
+6.50%1D
USD
DePHY (PHY) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:51:36(UTC+8)

DePHY (PHY) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.009258
$ 0.009258$ 0.009258
24 val. žemiausia
$ 0.012622
$ 0.012622$ 0.012622
24 val. aukščiausia

$ 0.009258
$ 0.009258$ 0.009258

$ 0.012622
$ 0.012622$ 0.012622

$ 0.10505401205828585
$ 0.10505401205828585$ 0.10505401205828585

$ 0.005936336537173587
$ 0.005936336537173587$ 0.005936336537173587

+2.70%

+6.50%

+62.94%

+62.94%

DePHY (PHY) realiojo laiko kaina yra $ 0.010171. Per pastarąsias 24 valandas PHY svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.009258 iki aukščiausios $ 0.012622 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia PHY kaina yra $ 0.10505401205828585, o žemiausia – $ 0.005936336537173587.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, PHY per pastarąją valandą pasikeitė +2.70%, per 24 valandas – +6.50%, o per pastarąsias 7 dienas – +62.94%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

DePHY (PHY) rinkos informacija

No.2325

$ 735.29K
$ 735.29K$ 735.29K

$ 310.09K
$ 310.09K$ 310.09K

$ 10.17M
$ 10.17M$ 10.17M

72.29M
72.29M 72.29M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

7.22%

SOL

Dabartinė DePHY rinkos kapitalizacija yra $ 735.29K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 310.09K. PHY apyvartoje yra 72.29M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 10.17M

DePHY (PHY) kainos istorija USD

Stebėkite DePHY kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00062077+6.50%
30 dienų$ -0.010449-50.68%
60 dienų$ +0.000171+1.71%
90 dienų$ +0.000171+1.71%
DePHY kainos pokytis šiandien

Šiandien PHY užfiksuotas $ +0.00062077 (+6.50%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

DePHY 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.010449 (-50.68%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

DePHY 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, PHY rodiklis pasikeitė $ +0.000171 (+1.71% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

DePHY 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.000171 (+1.71%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir DePHY (PHY) pokyčius?

Peržiūrėkite DePHY kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra DePHY (PHY)

DePHY is building the decentralized infrastructure backbone for AI and DePIN networks. We began by helping launch and scale DePIN networks - codeveloping & manufacturing DePIN hardware, connecting it on-chain using DePHY’s Messaging Layer, and unlocking new liquidity through tokenizing mining rewards. Now we are expanding our foundation to power the world’s first decentralized MCP service mesh, enabling AIs (LLMs) to fetch out-source data, real-world data, and interact with physical infrastructure.

DePHY galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų DePHY investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti PHYstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie DePHY mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti DePHY, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

DePHY kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos DePHY (PHY) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų DePHY (PHY) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes DePHY prognozes.

Peržiūrėkite DePHY kainos prognozę dabar!

DePHY (PHY) Tokenomika

Supratimas apie DePHY (PHY) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie PHYišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti DePHY (PHY)

Ieškote, kaip nusipirkti DePHY? Viskas paprasta ir patogu! DePHY lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

PHY į vietos valiutas

1 DePHY(PHY) į VND
267.649865
1 DePHY(PHY) į AUD
A$0.01535821
1 DePHY(PHY) į GBP
0.00742483
1 DePHY(PHY) į EUR
0.00864535
1 DePHY(PHY) į USD
$0.010171
1 DePHY(PHY) į MYR
RM0.04292162
1 DePHY(PHY) į TRY
0.41975717
1 DePHY(PHY) į JPY
¥1.495137
1 DePHY(PHY) į ARS
ARS$14.4885895
1 DePHY(PHY) į RUB
0.85934779
1 DePHY(PHY) į INR
0.89626852
1 DePHY(PHY) į IDR
Rp166.73767824
1 DePHY(PHY) į KRW
14.14603022
1 DePHY(PHY) į PHP
0.58157778
1 DePHY(PHY) į EGP
￡E.0.48973365
1 DePHY(PHY) į BRL
R$0.0549234
1 DePHY(PHY) į CAD
C$0.01403598
1 DePHY(PHY) į BDT
1.2388278
1 DePHY(PHY) į NGN
15.34081759
1 DePHY(PHY) į COP
$39.88618676
1 DePHY(PHY) į ZAR
R.0.17778908
1 DePHY(PHY) į UAH
0.41985888
1 DePHY(PHY) į VES
Bs1.586676
1 DePHY(PHY) į CLP
$9.774331
1 DePHY(PHY) į PKR
Rs2.88866571
1 DePHY(PHY) į KZT
5.48298268
1 DePHY(PHY) į THB
฿0.32323438
1 DePHY(PHY) į TWD
NT$0.30848643
1 DePHY(PHY) į AED
د.إ0.03732757
1 DePHY(PHY) į CHF
Fr0.00803509
1 DePHY(PHY) į HKD
HK$0.07913038
1 DePHY(PHY) į AMD
֏3.88644081
1 DePHY(PHY) į MAD
.د.م0.09184413
1 DePHY(PHY) į MXN
$0.18907889
1 DePHY(PHY) į SAR
ريال0.03814125
1 DePHY(PHY) į PLN
0.03702244
1 DePHY(PHY) į RON
лв0.04404043
1 DePHY(PHY) į SEK
kr0.09499714
1 DePHY(PHY) į BGN
лв0.01698557
1 DePHY(PHY) į HUF
Ft3.41765942
1 DePHY(PHY) į CZK
0.21206535
1 DePHY(PHY) į KWD
د.ك0.003102155
1 DePHY(PHY) į ILS
0.03376772
1 DePHY(PHY) į AOA
Kz9.30554961
1 DePHY(PHY) į BHD
.د.ب0.003834467
1 DePHY(PHY) į BMD
$0.010171
1 DePHY(PHY) į DKK
kr0.06489098
1 DePHY(PHY) į HNL
L0.26658191
1 DePHY(PHY) į MUR
0.4627805
1 DePHY(PHY) į NAD
$0.17880618
1 DePHY(PHY) į NOK
kr0.10099803
1 DePHY(PHY) į NZD
$0.01708728
1 DePHY(PHY) į PAB
B/.0.010171
1 DePHY(PHY) į PGK
K0.04312504
1 DePHY(PHY) į QAR
ر.ق0.03702244
1 DePHY(PHY) į RSD
дин.1.01842223

DePHY išteklius

Išsamesnei DePHY analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali DePHY svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie DePHY

Kiek DePHY(PHY) verta (-as) šiandien?
Dabartinė PHY kaina USD valiuta yra 0.010171USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė PHY į USD kaina?
Dabartinė PHY kaina USD valiuta yra $ 0.010171. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra DePHY rinkos kapitalizacija?
PHY rinkos kapitalizacija yra $ 735.29KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra PHY apyvartoje?
PHY apyvartoje yra 72.29MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) PHY kaina?
PHY pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.10505401205828585USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) PHY kaina?
PHY pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.005936336537173587USD.
Kokia yra PHY prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis PHY yra $ 310.09KUSD.
Ar PHY kaina šiais metais kils?
PHY šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite PHY kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:51:36(UTC+8)

DePHY (PHY) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

PHY-į-USD skaičiuoklė

Suma

PHY
PHY
USD
USD

1 PHY = 0.010171 USD

Prekiauti PHY

PHYUSDT
$0.010171
$0.010171$0.010171
+6.06%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis