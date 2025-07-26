PHY

DePHY is building the decentralized infrastructure backbone for AI and DePIN networks. We began by helping launch and scale DePIN networks - codeveloping & manufacturing DePIN hardware, connecting it on-chain using DePHY’s Messaging Layer, and unlocking new liquidity through tokenizing mining rewards. Now we are expanding our foundation to power the world’s first decentralized MCP service mesh, enabling AIs (LLMs) to fetch out-source data, real-world data, and interact with physical infrastructure.

VardasPHY

ReitingasNo.2499

Rinkos kapitalizacija$0.00

Visiškai sumažinta rinkos kapitalizacija$0.00

Rinkos dalis%

Prekybos apimtis / rinkos kapitalizacija (24 val.)2.48%

Cirkuliuojantis kiekis72,292,500

Maksimali pasiūla1,000,000,000

Bendra pasiūla1,000,000,000

Cirkuliacijos norma0.0722%

Išleidimo data--

Kaina, už kurią turtas buvo išleistas pirmą kartą--

Visų laikų rekordas0.10505401205828585,2025-07-26

Mažiausia kaina0.005936336537173587,2025-09-03

Vieša blokų grandinėSOL

DePHY is building the decentralized infrastructure backbone for AI and DePIN networks. We began by helping launch and scale DePIN networks - codeveloping & manufacturing DePIN hardware, connecting it on-chain using DePHY's Messaging Layer, and unlocking new liquidity through tokenizing mining rewards. Now we are expanding our foundation to power the world's first decentralized MCP service mesh, enabling AIs (LLMs) to fetch out-source data, real-world data, and interact with physical infrastructure.

Sektorius

Socialinė žiniasklaida

Atsisakymas: cmc pateikti duomenys ir neturėtų būti laikomi investavimo patarimais.

