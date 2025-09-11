Seed.Photo (PHOTO) realiojo laiko kaina yra $ 1.36. Per pastarąsias 24 valandas PHOTO svyravo nuo žemiausios kainos $ 1.1401 iki aukščiausios $ 1.385 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia PHOTO kaina yra $ 4.056992179446309, o žemiausia – $ 0.47730885327562134.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, PHOTO per pastarąją valandą pasikeitė +9.91%, per 24 valandas – +3.26%, o per pastarąsias 7 dienas – -3.02%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Seed.Photo (PHOTO) rinkos informacija
No.3892
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 260.99K
$ 260.99K$ 260.99K
$ 2.48B
$ 2.48B$ 2.48B
0.00
0.00 0.00
1,826,000,000
1,826,000,000 1,826,000,000
BSC
Dabartinė Seed.Photo rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 260.99K. PHOTO apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 1826000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 2.48B
Seed.Photo (PHOTO) kainos istorija USD
Stebėkite Seed.Photo kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.042936
+3.26%
30 dienų
$ +0.1828
+15.52%
60 dienų
$ +0.3498
+34.62%
90 dienų
$ +0.4152
+43.94%
Seed.Photo kainos pokytis šiandien
Šiandien PHOTO užfiksuotas $ +0.042936 (+3.26%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Seed.Photo 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.1828 (+15.52%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Seed.Photo 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, PHOTO rodiklis pasikeitė $ +0.3498 (+34.62% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Seed.Photo 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.4152 (+43.94%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Seed.Photo (PHOTO) pokyčius?
SEED.photo is a game-changer in the digital photography world, claiming the title of the world's first decentralized NFT photography marketplace. Imagine a platform where photographers can unleash their creativity, from capturing stunning shots to editing and uploading them. But here's the twist: they can transform their masterpieces into unique NFTs and join the exciting Web3 space.
Seed.Photo galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Seed.Photo investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Seed.Photo, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Seed.Photo kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Seed.Photo (PHOTO) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Seed.Photo (PHOTO) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Seed.Photo prognozes.
Supratimas apie Seed.Photo (PHOTO) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie PHOTOišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Seed.Photo (PHOTO)
Ieškote, kaip nusipirkti Seed.Photo? Viskas paprasta ir patogu! Seed.Photo lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.