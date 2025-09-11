Daugiau apie PHOTO

Seed.Photo logotipas

Seed.Photo kaina(PHOTO)

1 PHOTO į USD – tiesioginė kaina:

$1.36
+3.26%1D
USD
Seed.Photo (PHOTO) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:47:02(UTC+8)

Seed.Photo (PHOTO) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 1.1401
24 val. žemiausia
$ 1.385
24 val. aukščiausia

$ 1.1401
$ 1.385
$ 4.056992179446309
$ 0.47730885327562134
+9.91%

+3.26%

-3.02%

-3.02%

Seed.Photo (PHOTO) realiojo laiko kaina yra $ 1.36. Per pastarąsias 24 valandas PHOTO svyravo nuo žemiausios kainos $ 1.1401 iki aukščiausios $ 1.385 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia PHOTO kaina yra $ 4.056992179446309, o žemiausia – $ 0.47730885327562134.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, PHOTO per pastarąją valandą pasikeitė +9.91%, per 24 valandas – +3.26%, o per pastarąsias 7 dienas – -3.02%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Seed.Photo (PHOTO) rinkos informacija

No.3892

$ 0.00
$ 260.99K
$ 2.48B
0.00
1,826,000,000
BSC

Dabartinė Seed.Photo rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 260.99K. PHOTO apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 1826000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 2.48B

Seed.Photo (PHOTO) kainos istorija USD

Stebėkite Seed.Photo kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.042936+3.26%
30 dienų$ +0.1828+15.52%
60 dienų$ +0.3498+34.62%
90 dienų$ +0.4152+43.94%
Seed.Photo kainos pokytis šiandien

Šiandien PHOTO užfiksuotas $ +0.042936 (+3.26%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Seed.Photo 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.1828 (+15.52%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Seed.Photo 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, PHOTO rodiklis pasikeitė $ +0.3498 (+34.62% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Seed.Photo 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.4152 (+43.94%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Seed.Photo (PHOTO) pokyčius?

Peržiūrėkite Seed.Photo kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Seed.Photo (PHOTO)

SEED.photo is a game-changer in the digital photography world, claiming the title of the world's first decentralized NFT photography marketplace. Imagine a platform where photographers can unleash their creativity, from capturing stunning shots to editing and uploading them. But here's the twist: they can transform their masterpieces into unique NFTs and join the exciting Web3 space.

Seed.Photo galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Seed.Photo investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti PHOTOstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Seed.Photo mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Seed.Photo, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Seed.Photo kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Seed.Photo (PHOTO) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Seed.Photo (PHOTO) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Seed.Photo prognozes.

Peržiūrėkite Seed.Photo kainos prognozę dabar!

Seed.Photo (PHOTO) Tokenomika

Supratimas apie Seed.Photo (PHOTO) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie PHOTOišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Seed.Photo (PHOTO)

Ieškote, kaip nusipirkti Seed.Photo? Viskas paprasta ir patogu! Seed.Photo lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

PHOTO į vietos valiutas

1 Seed.Photo(PHOTO) į VND
35,788.4
1 Seed.Photo(PHOTO) į AUD
A$2.0536
1 Seed.Photo(PHOTO) į GBP
1.0064
1 Seed.Photo(PHOTO) į EUR
1.156
1 Seed.Photo(PHOTO) į USD
$1.36
1 Seed.Photo(PHOTO) į MYR
RM5.7392
1 Seed.Photo(PHOTO) į TRY
56.1544
1 Seed.Photo(PHOTO) į JPY
¥199.92
1 Seed.Photo(PHOTO) į ARS
ARS$1,937.32
1 Seed.Photo(PHOTO) į RUB
116.6744
1 Seed.Photo(PHOTO) į INR
120.088
1 Seed.Photo(PHOTO) į IDR
Rp22,295.0784
1 Seed.Photo(PHOTO) į KRW
1,894.14
1 Seed.Photo(PHOTO) į PHP
77.8736
1 Seed.Photo(PHOTO) į EGP
￡E.65.484
1 Seed.Photo(PHOTO) į BRL
R$7.344
1 Seed.Photo(PHOTO) į CAD
C$1.8768
1 Seed.Photo(PHOTO) į BDT
165.648
1 Seed.Photo(PHOTO) į NGN
2,051.2744
1 Seed.Photo(PHOTO) į COP
$5,333.3216
1 Seed.Photo(PHOTO) į ZAR
R.23.8544
1 Seed.Photo(PHOTO) į UAH
56.1408
1 Seed.Photo(PHOTO) į VES
Bs212.16
1 Seed.Photo(PHOTO) į CLP
$1,306.96
1 Seed.Photo(PHOTO) į PKR
Rs386.2536
1 Seed.Photo(PHOTO) į KZT
733.1488
1 Seed.Photo(PHOTO) į THB
฿43.2752
1 Seed.Photo(PHOTO) į TWD
NT$41.2488
1 Seed.Photo(PHOTO) į AED
د.إ4.9912
1 Seed.Photo(PHOTO) į CHF
Fr1.0744
1 Seed.Photo(PHOTO) į HKD
HK$10.5808
1 Seed.Photo(PHOTO) į AMD
֏519.6696
1 Seed.Photo(PHOTO) į MAD
.د.م12.2808
1 Seed.Photo(PHOTO) į MXN
$25.3368
1 Seed.Photo(PHOTO) į SAR
ريال5.1
1 Seed.Photo(PHOTO) į PLN
4.9504
1 Seed.Photo(PHOTO) į RON
лв5.9024
1 Seed.Photo(PHOTO) į SEK
kr12.7296
1 Seed.Photo(PHOTO) į BGN
лв2.2712
1 Seed.Photo(PHOTO) į HUF
Ft457.7488
1 Seed.Photo(PHOTO) į CZK
28.3968
1 Seed.Photo(PHOTO) į KWD
د.ك0.4148
1 Seed.Photo(PHOTO) į ILS
4.5288
1 Seed.Photo(PHOTO) į AOA
Kz1,239.7352
1 Seed.Photo(PHOTO) į BHD
.د.ب0.51272
1 Seed.Photo(PHOTO) į BMD
$1.36
1 Seed.Photo(PHOTO) į DKK
kr8.6768
1 Seed.Photo(PHOTO) į HNL
L35.6456
1 Seed.Photo(PHOTO) į MUR
61.9616
1 Seed.Photo(PHOTO) į NAD
$23.9088
1 Seed.Photo(PHOTO) į NOK
kr13.5184
1 Seed.Photo(PHOTO) į NZD
$2.2848
1 Seed.Photo(PHOTO) į PAB
B/.1.36
1 Seed.Photo(PHOTO) į PGK
K5.7664
1 Seed.Photo(PHOTO) į QAR
ر.ق4.9504
1 Seed.Photo(PHOTO) į RSD
дин.136.2856

Seed.Photo išteklius

Išsamesnei Seed.Photo analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Oficiali Seed.Photo svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Seed.Photo

Kiek Seed.Photo(PHOTO) verta (-as) šiandien?
Dabartinė PHOTO kaina USD valiuta yra 1.36USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė PHOTO į USD kaina?
Dabartinė PHOTO kaina USD valiuta yra $ 1.36. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Seed.Photo rinkos kapitalizacija?
PHOTO rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra PHOTO apyvartoje?
PHOTO apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) PHOTO kaina?
PHOTO pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 4.056992179446309USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) PHOTO kaina?
PHOTO pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.47730885327562134USD.
Kokia yra PHOTO prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis PHOTO yra $ 260.99KUSD.
Ar PHOTO kaina šiais metais kils?
PHOTO šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite PHOTO kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Seed.Photo (PHOTO) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
