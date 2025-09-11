Daugiau apie PEPU

Pepe Unchained kaina(PEPU)

$0.0005166
$0.0005166
+4.23%1D
Pepe Unchained (PEPU) kainos grafikas realiu laiku
Pepe Unchained (PEPU) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.0004826
$ 0.0004826$ 0.0004826
24 val. žemiausia
$ 0.0005169
$ 0.0005169$ 0.0005169
24 val. aukščiausia

$ 0.0004826
$ 0.0004826$ 0.0004826

$ 0.0005169
$ 0.0005169$ 0.0005169

$ 0.002805624327262823
$ 0.002805624327262823$ 0.002805624327262823

$ 0.000435641120832209
$ 0.000435641120832209$ 0.000435641120832209

+1.55%

+4.23%

-6.49%

-6.49%

Pepe Unchained (PEPU) realiojo laiko kaina yra $ 0.0005165. Per pastarąsias 24 valandas PEPU svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0004826 iki aukščiausios $ 0.0005169 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia PEPU kaina yra $ 0.002805624327262823, o žemiausia – $ 0.000435641120832209.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, PEPU per pastarąją valandą pasikeitė +1.55%, per 24 valandas – +4.23%, o per pastarąsias 7 dienas – -6.49%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Pepe Unchained (PEPU) rinkos informacija

$ 8.26M
$ 8.26M

$ 49.60K
$ 49.60K

$ 8.26M
$ 8.26M$ 8.26M

16.00B
16.00B 16.00B

16,000,000,000
16,000,000,000 16,000,000,000

16,000,000,000
16,000,000,000 16,000,000,000

100.00%

Dabartinė Pepe Unchained rinkos kapitalizacija yra $ 8.26M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 49.60K. PEPU apyvartoje yra 16.00B vienetų, o bendras kiekis siekia 16000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 8.26M

Pepe Unchained (PEPU) kainos istorija USD

Stebėkite Pepe Unchained kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.000020965+4.23%
30 dienų$ -0.0001199-18.85%
60 dienų$ -0.0003275-38.81%
90 dienų$ -0.0004409-46.06%
Pepe Unchained kainos pokytis šiandien

Šiandien PEPU užfiksuotas $ +0.000020965 (+4.23%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Pepe Unchained 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0001199 (-18.85%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Pepe Unchained 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, PEPU rodiklis pasikeitė $ -0.0003275 (-38.81% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Pepe Unchained 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0004409 (-46.06%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Pepe Unchained (PEPU) pokyčius?

Peržiūrėkite Pepe Unchained kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Pepe Unchained (PEPU)

Welcome to the world of PEPE Unchained, where the legend of Pepe meets the cutting-edge technology of Layer 2 blockchain. Prepare to experience double the staking rewards, double the Pepe, and 100X the fun!

Pepe Unchained galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Pepe Unchained investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

- Patikrinti PEPUstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Pepe Unchained mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Pepe Unchained, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Pepe Unchained kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Pepe Unchained (PEPU) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Pepe Unchained (PEPU) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Pepe Unchained prognozes.

Peržiūrėkite Pepe Unchained kainos prognozę dabar!

Pepe Unchained (PEPU) Tokenomika

Supratimas apie Pepe Unchained (PEPU) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie PEPUišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Pepe Unchained (PEPU)

Ieškote, kaip nusipirkti Pepe Unchained? Viskas paprasta ir patogu! Pepe Unchained lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

PEPU į vietos valiutas

1 Pepe Unchained(PEPU) į VND
13.5916975
1 Pepe Unchained(PEPU) į AUD
A$0.000779915
1 Pepe Unchained(PEPU) į GBP
0.000377045
1 Pepe Unchained(PEPU) į EUR
0.000439025
1 Pepe Unchained(PEPU) į USD
$0.0005165
1 Pepe Unchained(PEPU) į MYR
RM0.00217963
1 Pepe Unchained(PEPU) į TRY
0.021315955
1 Pepe Unchained(PEPU) į JPY
¥0.0759255
1 Pepe Unchained(PEPU) į ARS
ARS$0.73575425
1 Pepe Unchained(PEPU) į RUB
0.043639085
1 Pepe Unchained(PEPU) į INR
0.04551398
1 Pepe Unchained(PEPU) į IDR
Rp8.46721176
1 Pepe Unchained(PEPU) į KRW
0.71835853
1 Pepe Unchained(PEPU) į PHP
0.02953347
1 Pepe Unchained(PEPU) į EGP
￡E.0.024869475
1 Pepe Unchained(PEPU) į BRL
R$0.0027891
1 Pepe Unchained(PEPU) į CAD
C$0.00071277
1 Pepe Unchained(PEPU) į BDT
0.0629097
1 Pepe Unchained(PEPU) į NGN
0.779031785
1 Pepe Unchained(PEPU) į COP
$2.02548574
1 Pepe Unchained(PEPU) į ZAR
R.0.00902842
1 Pepe Unchained(PEPU) į UAH
0.02132112
1 Pepe Unchained(PEPU) į VES
Bs0.080574
1 Pepe Unchained(PEPU) į CLP
$0.4963565
1 Pepe Unchained(PEPU) į PKR
Rs0.146691165
1 Pepe Unchained(PEPU) į KZT
0.27843482
1 Pepe Unchained(PEPU) į THB
฿0.01641437
1 Pepe Unchained(PEPU) į TWD
NT$0.015665445
1 Pepe Unchained(PEPU) į AED
د.إ0.001895555
1 Pepe Unchained(PEPU) į CHF
Fr0.000408035
1 Pepe Unchained(PEPU) į HKD
HK$0.00401837
1 Pepe Unchained(PEPU) į AMD
֏0.197359815
1 Pepe Unchained(PEPU) į MAD
.د.م0.004663995
1 Pepe Unchained(PEPU) į MXN
$0.009601735
1 Pepe Unchained(PEPU) į SAR
ريال0.001936875
1 Pepe Unchained(PEPU) į PLN
0.00188006
1 Pepe Unchained(PEPU) į RON
лв0.002236445
1 Pepe Unchained(PEPU) į SEK
kr0.00482411
1 Pepe Unchained(PEPU) į BGN
лв0.000862555
1 Pepe Unchained(PEPU) į HUF
Ft0.17355433
1 Pepe Unchained(PEPU) į CZK
0.010769025
1 Pepe Unchained(PEPU) į KWD
د.ك0.0001575325
1 Pepe Unchained(PEPU) į ILS
0.00171478
1 Pepe Unchained(PEPU) į AOA
Kz0.472551015
1 Pepe Unchained(PEPU) į BHD
.د.ب0.0001947205
1 Pepe Unchained(PEPU) į BMD
$0.0005165
1 Pepe Unchained(PEPU) į DKK
kr0.00329527
1 Pepe Unchained(PEPU) į HNL
L0.013537465
1 Pepe Unchained(PEPU) į MUR
0.02350075
1 Pepe Unchained(PEPU) į NAD
$0.00908007
1 Pepe Unchained(PEPU) į NOK
kr0.005128845
1 Pepe Unchained(PEPU) į NZD
$0.00086772
1 Pepe Unchained(PEPU) į PAB
B/.0.0005165
1 Pepe Unchained(PEPU) į PGK
K0.00218996
1 Pepe Unchained(PEPU) į QAR
ر.ق0.00188006
1 Pepe Unchained(PEPU) į RSD
дин.0.051717145

Išsamesnei Pepe Unchained analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Oficiali Pepe Unchained svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Pepe Unchained

Kiek Pepe Unchained(PEPU) verta (-as) šiandien?
Dabartinė PEPU kaina USD valiuta yra 0.0005165USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė PEPU į USD kaina?
Dabartinė PEPU kaina USD valiuta yra $ 0.0005165. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Pepe Unchained rinkos kapitalizacija?
PEPU rinkos kapitalizacija yra $ 8.26MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra PEPU apyvartoje?
PEPU apyvartoje yra 16.00BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) PEPU kaina?
PEPU pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.002805624327262823USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) PEPU kaina?
PEPU pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000435641120832209USD.
Kokia yra PEPU prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis PEPU yra $ 49.60KUSD.
Ar PEPU kaina šiais metais kils?
PEPU šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite PEPU kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
