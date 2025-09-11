Pepe Unchained (PEPU) realiojo laiko kaina yra $ 0.0005165. Per pastarąsias 24 valandas PEPU svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0004826 iki aukščiausios $ 0.0005169 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia PEPU kaina yra $ 0.002805624327262823, o žemiausia – $ 0.000435641120832209.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, PEPU per pastarąją valandą pasikeitė +1.55%, per 24 valandas – +4.23%, o per pastarąsias 7 dienas – -6.49%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Pepe Unchained (PEPU) rinkos informacija
$ 8.26M
$ 49.60K
$ 8.26M
16.00B
16,000,000,000
16,000,000,000
100.00%
ETH
Dabartinė Pepe Unchained rinkos kapitalizacija yra $ 8.26M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 49.60K. PEPU apyvartoje yra 16.00B vienetų, o bendras kiekis siekia 16000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 8.26M
Pepe Unchained (PEPU) kainos istorija USD
Stebėkite Pepe Unchained kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.000020965
+4.23%
30 dienų
$ -0.0001199
-18.85%
60 dienų
$ -0.0003275
-38.81%
90 dienų
$ -0.0004409
-46.06%
Pepe Unchained kainos pokytis šiandien
Šiandien PEPU užfiksuotas $ +0.000020965 (+4.23%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Pepe Unchained 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0001199 (-18.85%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Pepe Unchained 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, PEPU rodiklis pasikeitė $ -0.0003275 (-38.81% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Pepe Unchained 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0004409 (-46.06%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Pepe Unchained (PEPU) pokyčius?
Welcome to the world of PEPE Unchained, where the legend of Pepe meets the cutting-edge technology of Layer 2 blockchain. Prepare to experience double the staking rewards, double the Pepe, and 100X the fun!
Pepe Unchained galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Pepe Unchained investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti PEPUstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Pepe Unchained mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Pepe Unchained, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Pepe Unchained kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Pepe Unchained (PEPU) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Pepe Unchained (PEPU) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Pepe Unchained prognozes.
Supratimas apie Pepe Unchained (PEPU) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie PEPUišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Pepe Unchained (PEPU)
Ieškote, kaip nusipirkti Pepe Unchained? Viskas paprasta ir patogu! Pepe Unchained lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.