Pepe Unchained (PEPU) Tokenomika
Pepe Unchained (PEPU) Informacija
Welcome to the world of PEPE Unchained, where the legend of Pepe meets the cutting-edge technology of Layer 2 blockchain. Prepare to experience double the staking rewards, double the Pepe, and 100X the fun!
Pepe Unchained (PEPU) Tokenomika ir kainų analizė
Ištirkite pagrindinius Pepe Unchained (PEPU) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.
Pepe Unchained (PEPU) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai
Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Pepe Unchained (PEPU) tokenomiką.
Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:
Bendras tiekimas:
Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų PEPU tokenų skaičius.
Cirkuliacinis tiekimas:
Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.
Maksimalus tiekimas:
Griežtas apribojimas, kiek PEPU tokenų gali egzistuoti iš viso.
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.
Infliacijos lygis:
Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.
Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?
Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.
Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.
Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.
Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.
Dabar, kai suprantate PEPU tokenomiką, galite peržiūrėti PEPU tokeno kainą realiuoju laiku!
Kaip pirkti PEPU
Norite įtraukti Pepe Unchained (PEPU) į savo portfelį? MEXC palaiko įvairius PEPU pirkimo būdus, įskaitant kreditines korteles, banko pavedimus ir tarpusavio prekybą. Nesvarbu, ar esate pradedantysis, ar profesionalas, MEXC leidžia lengvai ir saugiai pirkti kriptovaliutas.
Pepe Unchained (PEPU) Kainų istorija
PEPU kainų istorijos analizė padeda naudotojams suprasti ankstesnius rinkos judėjimus, pagrindinius palaikymo / pasipriešinimo lygius ir nepastovumo modelius. Nesvarbu, ar stebite visų laikų aukščiausias kainas, ar nustatote tendencijas, istoriniai duomenys yra labai svarbi kainų prognozavimo ir techninės analizės dalis.
PEPU kainos prognozė
Norite sužinoti, kur link juda PEPU? Mūsų PEPU kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.
Atsakomybės apribojimas
Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.
