Daugiau apie PEPECOIN

PEPECOIN Kainos informacija

PEPECOIN Baltoji knyga

PEPECOIN Oficiali svetainė

PEPECOIN Tokenomika

PEPECOIN Kainų prognozė

PEPECOIN Istorija

PEPECOIN pirkimo vadovas

PEPECOINvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

PEPECOIN Spot

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

PepeCoin logotipas

PepeCoin kaina(PEPECOIN)

1 PEPECOIN į USD – tiesioginė kaina:

$0.4296
$0.4296$0.4296
-0.60%1D
USD
PepeCoin (PEPECOIN) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:46:41(UTC+8)

PepeCoin (PEPECOIN) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.4088
$ 0.4088$ 0.4088
24 val. žemiausia
$ 0.4406
$ 0.4406$ 0.4406
24 val. aukščiausia

$ 0.4088
$ 0.4088$ 0.4088

$ 0.4406
$ 0.4406$ 0.4406

$ 7.565843950109182
$ 7.565843950109182$ 7.565843950109182

$ 0.000261303532360508
$ 0.000261303532360508$ 0.000261303532360508

-0.07%

-0.60%

-0.28%

-0.28%

PepeCoin (PEPECOIN) realiojo laiko kaina yra $ 0.4296. Per pastarąsias 24 valandas PEPECOIN svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.4088 iki aukščiausios $ 0.4406 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia PEPECOIN kaina yra $ 7.565843950109182, o žemiausia – $ 0.000261303532360508.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, PEPECOIN per pastarąją valandą pasikeitė -0.07%, per 24 valandas – -0.60%, o per pastarąsias 7 dienas – -0.28%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

PepeCoin (PEPECOIN) rinkos informacija

No.606

$ 45.99M
$ 45.99M$ 45.99M

$ 74.12K
$ 74.12K$ 74.12K

$ 57.47M
$ 57.47M$ 57.47M

107.06M
107.06M 107.06M

133,769,420
133,769,420 133,769,420

107,649,792.19415183
107,649,792.19415183 107,649,792.19415183

80.03%

ETH

Dabartinė PepeCoin rinkos kapitalizacija yra $ 45.99M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 74.12K. PEPECOIN apyvartoje yra 107.06M vienetų, o bendras kiekis siekia 107649792.19415183. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 57.47M

PepeCoin (PEPECOIN) kainos istorija USD

Stebėkite PepeCoin kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.002593-0.60%
30 dienų$ -0.0123-2.79%
60 dienų$ +0.0129+3.09%
90 dienų$ +0.034+8.59%
PepeCoin kainos pokytis šiandien

Šiandien PEPECOIN užfiksuotas $ -0.002593 (-0.60%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

PepeCoin 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0123 (-2.79%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

PepeCoin 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, PEPECOIN rodiklis pasikeitė $ +0.0129 (+3.09% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

PepeCoin 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.034 (+8.59%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir PepeCoin (PEPECOIN) pokyčius?

Peržiūrėkite PepeCoin kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra PepeCoin (PEPECOIN)

PepeCoin, created by pioneers and visionaries in 2016, introduces an entertaining OS-style app ecosystem that seamlessly integrates DeFi, games, unique NFT experiences, and cutting-edge memetics.

PepeCoin galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų PepeCoin investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti PEPECOINstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie PepeCoin mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti PepeCoin, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

PepeCoin kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos PepeCoin (PEPECOIN) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų PepeCoin (PEPECOIN) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes PepeCoin prognozes.

Peržiūrėkite PepeCoin kainos prognozę dabar!

PepeCoin (PEPECOIN) Tokenomika

Supratimas apie PepeCoin (PEPECOIN) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie PEPECOINišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti PepeCoin (PEPECOIN)

Ieškote, kaip nusipirkti PepeCoin? Viskas paprasta ir patogu! PepeCoin lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

PEPECOIN į vietos valiutas

1 PepeCoin(PEPECOIN) į VND
11,304.924
1 PepeCoin(PEPECOIN) į AUD
A$0.648696
1 PepeCoin(PEPECOIN) į GBP
0.317904
1 PepeCoin(PEPECOIN) į EUR
0.36516
1 PepeCoin(PEPECOIN) į USD
$0.4296
1 PepeCoin(PEPECOIN) į MYR
RM1.812912
1 PepeCoin(PEPECOIN) į TRY
17.738184
1 PepeCoin(PEPECOIN) į JPY
¥63.1512
1 PepeCoin(PEPECOIN) į ARS
ARS$611.9652
1 PepeCoin(PEPECOIN) į RUB
36.855384
1 PepeCoin(PEPECOIN) į INR
37.93368
1 PepeCoin(PEPECOIN) į IDR
Rp7,042.621824
1 PepeCoin(PEPECOIN) į KRW
598.3254
1 PepeCoin(PEPECOIN) į PHP
24.598896
1 PepeCoin(PEPECOIN) į EGP
￡E.20.68524
1 PepeCoin(PEPECOIN) į BRL
R$2.31984
1 PepeCoin(PEPECOIN) į CAD
C$0.592848
1 PepeCoin(PEPECOIN) į BDT
52.32528
1 PepeCoin(PEPECOIN) į NGN
647.961384
1 PepeCoin(PEPECOIN) į COP
$1,684.702176
1 PepeCoin(PEPECOIN) į ZAR
R.7.535184
1 PepeCoin(PEPECOIN) į UAH
17.733888
1 PepeCoin(PEPECOIN) į VES
Bs67.0176
1 PepeCoin(PEPECOIN) į CLP
$412.8456
1 PepeCoin(PEPECOIN) į PKR
Rs122.010696
1 PepeCoin(PEPECOIN) į KZT
231.588768
1 PepeCoin(PEPECOIN) į THB
฿13.669872
1 PepeCoin(PEPECOIN) į TWD
NT$13.029768
1 PepeCoin(PEPECOIN) į AED
د.إ1.576632
1 PepeCoin(PEPECOIN) į CHF
Fr0.339384
1 PepeCoin(PEPECOIN) į HKD
HK$3.342288
1 PepeCoin(PEPECOIN) į AMD
֏164.154456
1 PepeCoin(PEPECOIN) į MAD
.د.م3.879288
1 PepeCoin(PEPECOIN) į MXN
$8.003448
1 PepeCoin(PEPECOIN) į SAR
ريال1.611
1 PepeCoin(PEPECOIN) į PLN
1.563744
1 PepeCoin(PEPECOIN) į RON
лв1.864464
1 PepeCoin(PEPECOIN) į SEK
kr4.021056
1 PepeCoin(PEPECOIN) į BGN
лв0.717432
1 PepeCoin(PEPECOIN) į HUF
Ft144.594768
1 PepeCoin(PEPECOIN) į CZK
8.970048
1 PepeCoin(PEPECOIN) į KWD
د.ك0.131028
1 PepeCoin(PEPECOIN) į ILS
1.430568
1 PepeCoin(PEPECOIN) į AOA
Kz391.610472
1 PepeCoin(PEPECOIN) į BHD
.د.ب0.1619592
1 PepeCoin(PEPECOIN) į BMD
$0.4296
1 PepeCoin(PEPECOIN) į DKK
kr2.740848
1 PepeCoin(PEPECOIN) į HNL
L11.259816
1 PepeCoin(PEPECOIN) į MUR
19.572576
1 PepeCoin(PEPECOIN) į NAD
$7.552368
1 PepeCoin(PEPECOIN) į NOK
kr4.270224
1 PepeCoin(PEPECOIN) į NZD
$0.721728
1 PepeCoin(PEPECOIN) į PAB
B/.0.4296
1 PepeCoin(PEPECOIN) į PGK
K1.821504
1 PepeCoin(PEPECOIN) į QAR
ر.ق1.563744
1 PepeCoin(PEPECOIN) į RSD
дин.43.050216

PepeCoin išteklius

Išsamesnei PepeCoin analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali PepeCoin svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie PepeCoin

Kiek PepeCoin(PEPECOIN) verta (-as) šiandien?
Dabartinė PEPECOIN kaina USD valiuta yra 0.4296USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė PEPECOIN į USD kaina?
Dabartinė PEPECOIN kaina USD valiuta yra $ 0.4296. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra PepeCoin rinkos kapitalizacija?
PEPECOIN rinkos kapitalizacija yra $ 45.99MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra PEPECOIN apyvartoje?
PEPECOIN apyvartoje yra 107.06MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) PEPECOIN kaina?
PEPECOIN pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 7.565843950109182USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) PEPECOIN kaina?
PEPECOIN pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000261303532360508USD.
Kokia yra PEPECOIN prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis PEPECOIN yra $ 74.12KUSD.
Ar PEPECOIN kaina šiais metais kils?
PEPECOIN šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite PEPECOIN kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:46:41(UTC+8)

PepeCoin (PEPECOIN) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

PEPECOIN-į-USD skaičiuoklė

Suma

PEPECOIN
PEPECOIN
USD
USD

1 PEPECOIN = 0.4296 USD

Prekiauti PEPECOIN

PEPECOINUSDT
$0.4296
$0.4296$0.4296
-0.53%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis