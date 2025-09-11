PepeCoin (PEPECOIN) realiojo laiko kaina yra $ 0.4296. Per pastarąsias 24 valandas PEPECOIN svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.4088 iki aukščiausios $ 0.4406 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia PEPECOIN kaina yra $ 7.565843950109182, o žemiausia – $ 0.000261303532360508.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, PEPECOIN per pastarąją valandą pasikeitė -0.07%, per 24 valandas – -0.60%, o per pastarąsias 7 dienas – -0.28%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
PepeCoin (PEPECOIN) rinkos informacija
No.606
$ 45.99M
$ 74.12K
$ 57.47M
107.06M
133,769,420
107,649,792.19415183
80.03%
ETH
Dabartinė PepeCoin rinkos kapitalizacija yra $ 45.99M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 74.12K. PEPECOIN apyvartoje yra 107.06M vienetų, o bendras kiekis siekia 107649792.19415183. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 57.47M
PepeCoin (PEPECOIN) kainos istorija USD
Stebėkite PepeCoin kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.002593
-0.60%
30 dienų
$ -0.0123
-2.79%
60 dienų
$ +0.0129
+3.09%
90 dienų
$ +0.034
+8.59%
PepeCoin kainos pokytis šiandien
Šiandien PEPECOIN užfiksuotas $ -0.002593 (-0.60%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
PepeCoin 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0123 (-2.79%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
PepeCoin 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, PEPECOIN rodiklis pasikeitė $ +0.0129 (+3.09% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
PepeCoin 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.034 (+8.59%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir PepeCoin (PEPECOIN) pokyčius?
PepeCoin, created by pioneers and visionaries in 2016, introduces an entertaining OS-style app ecosystem that seamlessly integrates DeFi, games, unique NFT experiences, and cutting-edge memetics.
PepeCoin galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų PepeCoin investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti PepeCoin, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
PepeCoin kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos PepeCoin (PEPECOIN) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų PepeCoin (PEPECOIN) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes PepeCoin prognozes.
Supratimas apie PepeCoin (PEPECOIN) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie PEPECOINišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti PepeCoin (PEPECOIN)
Ieškote, kaip nusipirkti PepeCoin? Viskas paprasta ir patogu! PepeCoin lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.