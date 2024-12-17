PENGU

Pudgy Penguins is launching a memecoin - $PENGU. The Pudgy Penguins community can only be so large with an NFT and the types of holders are limited to wealthy individuals because the NFTs are so expensive. $PENGU is a memecoin that allows everyone to participate in the Pudgy Penguins brand no matter the individual's economic status. We are targeting everyone who loves the penguin brand and meme as well as the CT audience who have been priced out of our NFTs.

VardasPENGU

ReitingasNo.55

Rinkos kapitalizacija$0.00

Visiškai sumažinta rinkos kapitalizacija$0.00

Rinkos dalis0.0004%

Prekybos apimtis / rinkos kapitalizacija (24 val.)0.49%

Cirkuliuojantis kiekis62,860,396,090.04

Maksimali pasiūla0

Bendra pasiūla88,888,888,888

Cirkuliacijos norma%

Išleidimo data--

Kaina, už kurią turtas buvo išleistas pirmą kartą--

Visų laikų rekordas0.05738,2024-12-17

Mažiausia kaina0.003714633269373105,2025-04-09

Vieša blokų grandinėSOL

Sektorius

Socialinė žiniasklaida

Atsisakymas: cmc pateikti duomenys ir neturėtų būti laikomi investavimo patarimais.

