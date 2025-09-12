Pudgy Penguins (PENGU) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Pudgy Penguins kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek PENGU augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Pudgy Penguins kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Pudgy Penguins kainos prognozė
$0.036193
$0.036193$0.036193
+7.83%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 20:18:21(UTC+8)

Pudgy Penguins Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Pudgy Penguins (PENGU) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Pudgy Penguins galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.036193 prekybos kainą 2025 m.

Pudgy Penguins (PENGU) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Pudgy Penguins galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.038002 prekybos kainą 2026 m.

Pudgy Penguins (PENGU) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. PENGU ateities kaina yra $ 0.039902 su 10.25% augimo norma.

Pudgy Penguins (PENGU) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. PENGU ateities kaina yra $ 0.041897 su 15.76% augimo norma.

Pudgy Penguins (PENGU) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, PENGU 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.043992, o augimo norma – 21.55%.

Pudgy Penguins (PENGU) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, PENGU 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.046192, o augimo norma – 27.63%.

Pudgy Penguins (PENGU) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Pudgy Penguins kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.075242 prekybos kainą.

Pudgy Penguins (PENGU) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Pudgy Penguins kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.122562 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.036193
    0.00%
  • 2026
    $ 0.038002
    5.00%
  • 2027
    $ 0.039902
    10.25%
  • 2028
    $ 0.041897
    15.76%
  • 2029
    $ 0.043992
    21.55%
  • 2030
    $ 0.046192
    27.63%
  • 2031
    $ 0.048502
    34.01%
  • 2032
    $ 0.050927
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.053473
    47.75%
  • 2034
    $ 0.056147
    55.13%
  • 2035
    $ 0.058954
    62.89%
  • 2036
    $ 0.061902
    71.03%
  • 2037
    $ 0.064997
    79.59%
  • 2038
    $ 0.068247
    88.56%
  • 2039
    $ 0.071659
    97.99%
  • 2040
    $ 0.075242
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Pudgy Penguins kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.036193
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.036197
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.036227
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.036341
    0.41%
Pudgy Penguins (PENGU) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma PENGU kaina yra $0.036193. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Pudgy Penguins (PENGU) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė PENGU, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.036197. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Pudgy Penguins (PENGU) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė PENGU, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.036227. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Pudgy Penguins (PENGU) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma PENGU kaina yra $0.036341. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Pudgy Penguins kainų statistika

$ 0.036193
$ 0.036193$ 0.036193

+7.83%

$ 2.28B
$ 2.28B$ 2.28B

62.86B
62.86B 62.86B

$ 17.87M
$ 17.87M$ 17.87M

--

Naujausia PENGU kaina yra $ 0.036193. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +7.83%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 17.87M.
Be to, PENGU turi 62.86B apyvartą ir $ 2.28B bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Pudgy Penguins (PENGU)

Bandote įsigyti PENGU? Dabar galite PENGU įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Pudgy Penguins ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti PENGU dabar

Pudgy Penguins istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Pudgy Penguins, dabartinė Pudgy Penguins kaina yra 0.036197USD. Apyvartinė Pudgy Penguins (PENGU) pasiūla yra 0.00 PENGU, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $2.28B.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.07%
    $ 0.002449
    $ 0.0385
    $ 0.033309
  • 7 dienos
    0.21%
    $ 0.006280
    $ 0.0385
    $ 0.028411
  • 30 dienų
    -0.02%
    $ -0.000989
    $ 0.03868
    $ 0.027594
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Pudgy Penguins kaina pasikeitė $0.002449, atspindinti 0.07% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Pudgy Penguins buvo prekiaujama aukščiausia $0.0385 ir žemiausia $0.028411. Kainos pokytis buvo 0.21%. Ši naujausia tendencija parodo PENGU potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Pudgy Penguins įvyko -0.02%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.000989 vertę. Tai rodo, kad PENGU artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Pudgy Penguins kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą PENGU kainų istoriją

Kaip veikia Pudgy Penguins (PENGU) kainų prognozės modulis?

Pudgy Penguins Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas PENGU kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Pudgy Penguins ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą PENGU būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Pudgy Penguins kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja PENGU ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina PENGU pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Pudgy Penguins potencialą.

Kodėl PENGU kainų prognozė yra svarbi?

PENGU kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į PENGU dabar?
Pagal jūsų prognozes, PENGU pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio PENGU kainų prognozė?
Remiantis Pudgy Penguins (PENGU) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama PENGU kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 PENGU 2026 m.?
1 vieneto Pudgy Penguins (PENGU) kaina šiandien yra $0.036193. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, PENGU padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama PENGU kaina 2027 m.?
Pudgy Penguins (PENGU) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 PENGU kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė PENGU kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Pudgy Penguins (PENGU) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė PENGU kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Pudgy Penguins (PENGU) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 PENGU 2030 m.?
1 vieneto Pudgy Penguins (PENGU) kaina šiandien yra $0.036193. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, PENGU padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia PENGU kainų prognozė 2040 metams?
Pudgy Penguins (PENGU) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 PENGU kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 20:18:21(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.