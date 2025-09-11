Daugiau apie PELL

1 PELL į USD – tiesioginė kaina:

USD
Pell Network (PELL) kainos grafikas realiu laiku
2025-09-11

Pell Network (PELL) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
+0.76%

+4.98%

-1.46%

-1.46%

Pell Network (PELL) realiojo laiko kaina yra $ 0.002507. Per pastarąsias 24 valandas PELL svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00235 iki aukščiausios $ 0.002525 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia PELL kaina yra --, o žemiausia – --.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, PELL per pastarąją valandą pasikeitė +0.76%, per 24 valandas – +4.98%, o per pastarąsias 7 dienas – -1.46%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Pell Network (PELL) rinkos informacija

$ 57.81K
$ 57.81K$ 57.81K

$ 5.26M
$ 5.26M$ 5.26M

2,100,000,000
2,100,000,000 2,100,000,000

BSC

Dabartinė Pell Network rinkos kapitalizacija yra --, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 57.81K. PELL apyvartoje yra -- vienetų, o bendras kiekis siekia 2100000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 5.26M

Pell Network (PELL) kainos istorija USD

Stebėkite Pell Network kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00011897+4.98%
30 dienų$ +0.000234+10.29%
60 dienų$ +0.000148+6.27%
90 dienų$ -0.000458-15.45%
Pell Network kainos pokytis šiandien

Šiandien PELL užfiksuotas $ +0.00011897 (+4.98%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Pell Network 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.000234 (+10.29%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Pell Network 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, PELL rodiklis pasikeitė $ +0.000148 (+6.27% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Pell Network 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.000458 (-15.45%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Pell Network (PELL) pokyčius?

Peržiūrėkite Pell Network kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Pell Network (PELL)

Pell Network has built an Omnichain Decentralized Validated Service Network driven by BTC restaking to extend BTCFi into the cryptoeconomic security domain and fully unlock Bitcoin’s security potential. Pell enhances capital efficiency for stakers and provides developers with an efficient, secure, and affordable way to build validated services. Building upon our pioneering Omnichain BTC Restaking Network, Pell will accelerate the expansion into building a comprehensive omnichain infrastructure for AI-driven decentralized Finance (DeFAI).

Pell Network galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Pell Network investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti PELLstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Pell Network mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Pell Network, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Pell Network kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Pell Network (PELL) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Pell Network (PELL) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Pell Network prognozes.

Peržiūrėkite Pell Network kainos prognozę dabar!

Pell Network (PELL) Tokenomika

Supratimas apie Pell Network (PELL) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie PELLišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Pell Network (PELL)

Ieškote, kaip nusipirkti Pell Network? Viskas paprasta ir patogu! Pell Network lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

PELL į vietos valiutas

1 Pell Network(PELL) į VND
65.971705
1 Pell Network(PELL) į AUD
A$0.00378557
1 Pell Network(PELL) į GBP
0.00183011
1 Pell Network(PELL) į EUR
0.00213095
1 Pell Network(PELL) į USD
$0.002507
1 Pell Network(PELL) į MYR
RM0.01057954
1 Pell Network(PELL) į TRY
0.10351403
1 Pell Network(PELL) į JPY
¥0.368529
1 Pell Network(PELL) į ARS
ARS$3.5712215
1 Pell Network(PELL) į RUB
0.21181643
1 Pell Network(PELL) į INR
0.22119261
1 Pell Network(PELL) į IDR
Rp41.09835408
1 Pell Network(PELL) į KRW
3.48678574
1 Pell Network(PELL) į PHP
0.14337533
1 Pell Network(PELL) į EGP
￡E.0.12066191
1 Pell Network(PELL) į BRL
R$0.0135378
1 Pell Network(PELL) į CAD
C$0.00345966
1 Pell Network(PELL) į BDT
0.3053526
1 Pell Network(PELL) į NGN
3.78128303
1 Pell Network(PELL) į COP
$9.83135092
1 Pell Network(PELL) į ZAR
R.0.04382236
1 Pell Network(PELL) į UAH
0.10348896
1 Pell Network(PELL) į VES
Bs0.391092
1 Pell Network(PELL) į CLP
$2.409227
1 Pell Network(PELL) į PKR
Rs0.71201307
1 Pell Network(PELL) į KZT
1.35147356
1 Pell Network(PELL) į THB
฿0.07969753
1 Pell Network(PELL) į TWD
NT$0.07611252
1 Pell Network(PELL) į AED
د.إ0.00920069
1 Pell Network(PELL) į CHF
Fr0.00198053
1 Pell Network(PELL) į HKD
HK$0.01950446
1 Pell Network(PELL) į AMD
֏0.95794977
1 Pell Network(PELL) į MAD
.د.م0.02263821
1 Pell Network(PELL) į MXN
$0.0466302
1 Pell Network(PELL) į SAR
ريال0.00940125
1 Pell Network(PELL) į PLN
0.00912548
1 Pell Network(PELL) į RON
лв0.01085531
1 Pell Network(PELL) į SEK
kr0.02344045
1 Pell Network(PELL) į BGN
лв0.00418669
1 Pell Network(PELL) į HUF
Ft0.84240214
1 Pell Network(PELL) į CZK
0.05229602
1 Pell Network(PELL) į KWD
د.ك0.000764635
1 Pell Network(PELL) į ILS
0.00832324
1 Pell Network(PELL) į AOA
Kz2.29367937
1 Pell Network(PELL) į BHD
.د.ب0.000945139
1 Pell Network(PELL) į BMD
$0.002507
1 Pell Network(PELL) į DKK
kr0.01599466
1 Pell Network(PELL) į HNL
L0.06570847
1 Pell Network(PELL) į MUR
0.11421892
1 Pell Network(PELL) į NAD
$0.04407306
1 Pell Network(PELL) į NOK
kr0.02489451
1 Pell Network(PELL) į NZD
$0.00421176
1 Pell Network(PELL) į PAB
B/.0.002507
1 Pell Network(PELL) į PGK
K0.01062968
1 Pell Network(PELL) į QAR
ر.ق0.00912548
1 Pell Network(PELL) į RSD
дин.0.25105098

Pell Network išteklius

Išsamesnei Pell Network analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Pell Network svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Pell Network

Kiek Pell Network(PELL) verta (-as) šiandien?
Dabartinė PELL kaina USD valiuta yra 0.002507USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė PELL į USD kaina?
Dabartinė PELL kaina USD valiuta yra $ 0.002507. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Pell Network rinkos kapitalizacija?
PELL rinkos kapitalizacija yra --USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra PELL apyvartoje?
PELL apyvartoje yra --USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) PELL kaina?
PELL pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – --USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) PELL kaina?
PELL pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – --USD.
Kokia yra PELL prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis PELL yra $ 57.81KUSD.
Ar PELL kaina šiais metais kils?
PELL šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite PELL kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
2025-09-11

Žiūrėti daugiau

