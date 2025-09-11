Pell Network (PELL) realiojo laiko kaina yra $ 0.002507. Per pastarąsias 24 valandas PELL svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00235 iki aukščiausios $ 0.002525 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia PELL kaina yra --, o žemiausia – --.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, PELL per pastarąją valandą pasikeitė +0.76%, per 24 valandas – +4.98%, o per pastarąsias 7 dienas – -1.46%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Pell Network (PELL) rinkos informacija
--
----
$ 57.81K
$ 57.81K$ 57.81K
$ 5.26M
$ 5.26M$ 5.26M
--
----
2,100,000,000
2,100,000,000 2,100,000,000
BSC
Dabartinė Pell Network rinkos kapitalizacija yra --, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 57.81K. PELL apyvartoje yra -- vienetų, o bendras kiekis siekia 2100000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 5.26M
Pell Network (PELL) kainos istorija USD
Stebėkite Pell Network kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.00011897
+4.98%
30 dienų
$ +0.000234
+10.29%
60 dienų
$ +0.000148
+6.27%
90 dienų
$ -0.000458
-15.45%
Pell Network kainos pokytis šiandien
Šiandien PELL užfiksuotas $ +0.00011897 (+4.98%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Pell Network 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.000234 (+10.29%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Pell Network 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, PELL rodiklis pasikeitė $ +0.000148 (+6.27% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Pell Network 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.000458 (-15.45%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Pell Network (PELL) pokyčius?
Pell Network has built an Omnichain Decentralized Validated Service Network driven by BTC restaking to extend BTCFi into the cryptoeconomic security domain and fully unlock Bitcoin’s security potential. Pell enhances capital efficiency for stakers and provides developers with an efficient, secure, and affordable way to build validated services. Building upon our pioneering Omnichain BTC Restaking Network, Pell will accelerate the expansion into building a comprehensive omnichain infrastructure for AI-driven decentralized Finance (DeFAI).
Pell Network kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Pell Network (PELL) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Pell Network (PELL) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Pell Network prognozes.
Supratimas apie Pell Network (PELL) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie PELLišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Pell Network (PELL)
