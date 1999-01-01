PELL

Pell Network has built an Omnichain Decentralized Validated Service Network driven by BTC restaking to extend BTCFi into the cryptoeconomic security domain and fully unlock Bitcoin’s security potential. Pell enhances capital efficiency for stakers and provides developers with an efficient, secure, and affordable way to build validated services. Building upon our pioneering Omnichain BTC Restaking Network, Pell will accelerate the expansion into building a comprehensive omnichain infrastructure for AI-driven decentralized Finance (DeFAI).

ReitingasNo.

Rinkos kapitalizacija$0.00

Visiškai sumažinta rinkos kapitalizacija$0.00

Rinkos dalis%

Prekybos apimtis / rinkos kapitalizacija (24 val.)0

Cirkuliuojantis kiekis--

Maksimali pasiūla0

Bendra pasiūla2,100,000,000

Cirkuliacijos norma%

Išleidimo data--

Kaina, už kurią turtas buvo išleistas pirmą kartą--

Visų laikų rekordas,

Mažiausia kaina,

Vieša blokų grandinėBSC

