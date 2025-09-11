Particl (PART) realiojo laiko kaina yra $ 0.2034. Per pastarąsias 24 valandas PART svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.2009 iki aukščiausios $ 0.2035 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia PART kaina yra $ 52.39849853515625, o žemiausia – $ 0.025316718616159122.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, PART per pastarąją valandą pasikeitė +0.04%, per 24 valandas – +0.59%, o per pastarąsias 7 dienas – +11.51%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Particl (PART) rinkos informacija
$ 3.10M
$ 99.77K
$ 3.10M
15.22M
15,246,615.62866414
PART
Dabartinė Particl rinkos kapitalizacija yra $ 3.10M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 99.77K. PART apyvartoje yra 15.22M vienetų, o bendras kiekis siekia 15246615.62866414. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 3.10M
Particl (PART) kainos istorija USD
Stebėkite Particl kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.001193
+0.59%
30 dienų
$ +0.0276
+15.69%
60 dienų
$ +0.033
+19.36%
90 dienų
$ +0.0523
+34.61%
Particl kainos pokytis šiandien
Šiandien PART užfiksuotas $ +0.001193 (+0.59%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Particl 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.0276 (+15.69%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Particl 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, PART rodiklis pasikeitė $ +0.033 (+19.36% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Particl 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0523 (+34.61%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Particl (PART) pokyčius?
PART is the native privacy coin of the Particl platform, a privacy-first Web3 platform of decentralized applications. Using RingCT, it lets you make untraceable currency transactions without revealing the sender, receiver, and amounts transferred.
Particl kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Particl (PART) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Particl (PART) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Particl prognozes.
Supratimas apie Particl (PART) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie PARTišsamią tokeno tokenomiką dabar!
