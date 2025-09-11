Daugiau apie PART

Particl kaina(PART)

1 PART į USD – tiesioginė kaina:

$0.2034
$0.2034$0.2034
+0.59%1D
USD
Particl (PART) kainos grafikas realiu laiku
Particl (PART) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.2009
$ 0.2009$ 0.2009
24 val. žemiausia
$ 0.2035
$ 0.2035$ 0.2035
24 val. aukščiausia

$ 0.2009
$ 0.2009$ 0.2009

$ 0.2035
$ 0.2035$ 0.2035

$ 52.39849853515625
$ 52.39849853515625$ 52.39849853515625

$ 0.025316718616159122
$ 0.025316718616159122$ 0.025316718616159122

+0.04%

+0.59%

+11.51%

+11.51%

Particl (PART) realiojo laiko kaina yra $ 0.2034. Per pastarąsias 24 valandas PART svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.2009 iki aukščiausios $ 0.2035 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia PART kaina yra $ 52.39849853515625, o žemiausia – $ 0.025316718616159122.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, PART per pastarąją valandą pasikeitė +0.04%, per 24 valandas – +0.59%, o per pastarąsias 7 dienas – +11.51%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Particl (PART) rinkos informacija

No.1974

$ 3.10M
$ 3.10M$ 3.10M

$ 99.77K
$ 99.77K$ 99.77K

$ 3.10M
$ 3.10M$ 3.10M

15.22M
15.22M 15.22M

15,246,615.62866414
15,246,615.62866414 15,246,615.62866414

PART

Dabartinė Particl rinkos kapitalizacija yra $ 3.10M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 99.77K. PART apyvartoje yra 15.22M vienetų, o bendras kiekis siekia 15246615.62866414. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 3.10M

Particl (PART) kainos istorija USD

Stebėkite Particl kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.001193+0.59%
30 dienų$ +0.0276+15.69%
60 dienų$ +0.033+19.36%
90 dienų$ +0.0523+34.61%
Particl kainos pokytis šiandien

Šiandien PART užfiksuotas $ +0.001193 (+0.59%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Particl 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.0276 (+15.69%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Particl 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, PART rodiklis pasikeitė $ +0.033 (+19.36% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Particl 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0523 (+34.61%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Particl (PART) pokyčius?

Peržiūrėkite Particl kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Particl (PART)

PART is the native privacy coin of the Particl platform, a privacy-first Web3 platform of decentralized applications. Using RingCT, it lets you make untraceable currency transactions without revealing the sender, receiver, and amounts transferred.

Particl galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Particl investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti PARTstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Particl mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Particl, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Particl kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Particl (PART) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Particl (PART) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Particl prognozes.

Peržiūrėkite Particl kainos prognozę dabar!

Particl (PART) Tokenomika

Supratimas apie Particl (PART) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie PARTišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Particl (PART)

Ieškote, kaip nusipirkti Particl? Viskas paprasta ir patogu! Particl lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

PART į vietos valiutas

1 Particl(PART) į VND
5,352.471
1 Particl(PART) į AUD
A$0.307134
1 Particl(PART) į GBP
0.148482
1 Particl(PART) į EUR
0.17289
1 Particl(PART) į USD
$0.2034
1 Particl(PART) į MYR
RM0.858348
1 Particl(PART) į TRY
8.398386
1 Particl(PART) į JPY
¥29.8998
1 Particl(PART) į ARS
ARS$289.7433
1 Particl(PART) į RUB
17.185266
1 Particl(PART) į INR
17.945982
1 Particl(PART) į IDR
Rp3,334.425696
1 Particl(PART) į KRW
282.892788
1 Particl(PART) į PHP
11.632446
1 Particl(PART) į EGP
￡E.9.789642
1 Particl(PART) į BRL
R$1.09836
1 Particl(PART) į CAD
C$0.280692
1 Particl(PART) į BDT
24.77412
1 Particl(PART) į NGN
306.786186
1 Particl(PART) į COP
$797.645304
1 Particl(PART) į ZAR
R.3.555432
1 Particl(PART) į UAH
8.396352
1 Particl(PART) į VES
Bs31.7304
1 Particl(PART) į CLP
$195.4674
1 Particl(PART) į PKR
Rs57.767634
1 Particl(PART) į KZT
109.648872
1 Particl(PART) į THB
฿6.466086
1 Particl(PART) į TWD
NT$6.175224
1 Particl(PART) į AED
د.إ0.746478
1 Particl(PART) į CHF
Fr0.160686
1 Particl(PART) į HKD
HK$1.582452
1 Particl(PART) į AMD
֏77.721174
1 Particl(PART) į MAD
.د.م1.836702
1 Particl(PART) į MXN
$3.78324
1 Particl(PART) į SAR
ريال0.76275
1 Particl(PART) į PLN
0.740376
1 Particl(PART) į RON
лв0.880722
1 Particl(PART) į SEK
kr1.90179
1 Particl(PART) į BGN
лв0.339678
1 Particl(PART) į HUF
Ft68.346468
1 Particl(PART) į CZK
4.242924
1 Particl(PART) į KWD
د.ك0.062037
1 Particl(PART) į ILS
0.675288
1 Particl(PART) į AOA
Kz186.092694
1 Particl(PART) į BHD
.د.ب0.0766818
1 Particl(PART) į BMD
$0.2034
1 Particl(PART) į DKK
kr1.297692
1 Particl(PART) į HNL
L5.331114
1 Particl(PART) į MUR
9.266904
1 Particl(PART) į NAD
$3.575772
1 Particl(PART) į NOK
kr2.019762
1 Particl(PART) į NZD
$0.341712
1 Particl(PART) į PAB
B/.0.2034
1 Particl(PART) į PGK
K0.862416
1 Particl(PART) į QAR
ر.ق0.740376
1 Particl(PART) į RSD
дин.20.368476

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Particl

Kiek Particl(PART) verta (-as) šiandien?
Dabartinė PART kaina USD valiuta yra 0.2034USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė PART į USD kaina?
Dabartinė PART kaina USD valiuta yra $ 0.2034. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Particl rinkos kapitalizacija?
PART rinkos kapitalizacija yra $ 3.10MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra PART apyvartoje?
PART apyvartoje yra 15.22MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) PART kaina?
PART pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 52.39849853515625USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) PART kaina?
PART pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.025316718616159122USD.
Kokia yra PART prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis PART yra $ 99.77KUSD.
Ar PART kaina šiais metais kils?
PART šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite PART kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Particl (PART) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

