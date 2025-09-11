PaLM AI (PALMAI) realiojo laiko kaina yra $ 0.282. Per pastarąsias 24 valandas PALMAI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.2715 iki aukščiausios $ 0.2988 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia PALMAI kaina yra $ 2.018678526703317, o žemiausia – $ 0.00023726066723638.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, PALMAI per pastarąją valandą pasikeitė +1.91%, per 24 valandas – -1.08%, o per pastarąsias 7 dienas – -12.54%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
PaLM AI (PALMAI) rinkos informacija
$ 21.75M
$ 19.03K
$ 21.75M
77.13M
77,129,726.29891282
ETH
Dabartinė PaLM AI rinkos kapitalizacija yra $ 21.75M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 19.03K. PALMAI apyvartoje yra 77.13M vienetų, o bendras kiekis siekia 77129726.29891282. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 21.75M
PaLM AI (PALMAI) kainos istorija USD
Stebėkite PaLM AI kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.003079
-1.08%
30 dienų
$ -0.1552
-35.50%
60 dienų
$ -0.0096
-3.30%
90 dienų
$ +0.029
+11.46%
PaLM AI kainos pokytis šiandien
Šiandien PALMAI užfiksuotas $ -0.003079 (-1.08%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
PaLM AI 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.1552 (-35.50%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
PaLM AI 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, PALMAI rodiklis pasikeitė $ -0.0096 (-3.30% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
PaLM AI 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.029 (+11.46%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir PaLM AI (PALMAI) pokyčius?
PALM acts as the utility token for PaLM AI, a multi-platform AI chatbot. PaLM AI focuses on developing on-chain AI integrations along with real world use-case utilities that generate revenue for holders.
PaLM AI galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų PaLM AI investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti PaLM AI, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
PaLM AI kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos PaLM AI (PALMAI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų PaLM AI (PALMAI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes PaLM AI prognozes.
Supratimas apie PaLM AI (PALMAI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie PALMAIišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti PaLM AI (PALMAI)
Ieškote, kaip nusipirkti PaLM AI? Viskas paprasta ir patogu! PaLM AI lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
