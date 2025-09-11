Daugiau apie PALMAI

PaLM AI logotipas

PaLM AI kaina(PALMAI)

PaLM AI (PALMAI) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:18:19(UTC+8)

PaLM AI (PALMAI) kainos informacija (USD)

PaLM AI (PALMAI) realiojo laiko kaina yra $ 0.282. Per pastarąsias 24 valandas PALMAI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.2715 iki aukščiausios $ 0.2988 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia PALMAI kaina yra $ 2.018678526703317, o žemiausia – $ 0.00023726066723638.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, PALMAI per pastarąją valandą pasikeitė +1.91%, per 24 valandas – -1.08%, o per pastarąsias 7 dienas – -12.54%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

PaLM AI (PALMAI) rinkos informacija

Dabartinė PaLM AI rinkos kapitalizacija yra $ 21.75M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 19.03K. PALMAI apyvartoje yra 77.13M vienetų, o bendras kiekis siekia 77129726.29891282. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 21.75M

PaLM AI (PALMAI) kainos istorija USD

Stebėkite PaLM AI kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.003079-1.08%
30 dienų$ -0.1552-35.50%
60 dienų$ -0.0096-3.30%
90 dienų$ +0.029+11.46%
PaLM AI kainos pokytis šiandien

Šiandien PALMAI užfiksuotas $ -0.003079 (-1.08%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

PaLM AI 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.1552 (-35.50%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

PaLM AI 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, PALMAI rodiklis pasikeitė $ -0.0096 (-3.30% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

PaLM AI 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.029 (+11.46%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir PaLM AI (PALMAI) pokyčius?

Peržiūrėkite PaLM AI kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra PaLM AI (PALMAI)

PALM acts as the utility token for PaLM AI, a multi-platform AI chatbot. PaLM AI focuses on developing on-chain AI integrations along with real world use-case utilities that generate revenue for holders.

PaLM AI galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų PaLM AI investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti PALMAIstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie PaLM AI mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti PaLM AI, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

PaLM AI kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos PaLM AI (PALMAI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų PaLM AI (PALMAI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes PaLM AI prognozes.

Peržiūrėkite PaLM AI kainos prognozę dabar!

PaLM AI (PALMAI) Tokenomika

Supratimas apie PaLM AI (PALMAI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie PALMAIišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti PaLM AI (PALMAI)

Ieškote, kaip nusipirkti PaLM AI? Viskas paprasta ir patogu! PaLM AI lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

PALMAI į vietos valiutas

PaLM AI išteklius

Išsamesnei PaLM AI analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie PaLM AI

Kiek PaLM AI(PALMAI) verta (-as) šiandien?
Dabartinė PALMAI kaina USD valiuta yra 0.282USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė PALMAI į USD kaina?
Dabartinė PALMAI kaina USD valiuta yra $ 0.282. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra PaLM AI rinkos kapitalizacija?
PALMAI rinkos kapitalizacija yra $ 21.75MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra PALMAI apyvartoje?
PALMAI apyvartoje yra 77.13MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) PALMAI kaina?
PALMAI pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 2.018678526703317USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) PALMAI kaina?
PALMAI pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00023726066723638USD.
Kokia yra PALMAI prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis PALMAI yra $ 19.03KUSD.
Ar PALMAI kaina šiais metais kils?
PALMAI šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite PALMAI kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:18:19(UTC+8)

