PAIN kaina(PAIN)

1 PAIN į USD – tiesioginė kaina:

$1.4595
+0.65%1D
USD
PAIN (PAIN) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:18:12(UTC+8)

PAIN (PAIN) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 1.4147
24 val. žemiausia
$ 1.4647
24 val. aukščiausia

$ 1.4147
$ 1.4647
$ 25.482911408254285
$ 0.9167763849321611
-0.09%

+0.65%

+8.13%

+8.13%

PAIN (PAIN) realiojo laiko kaina yra $ 1.4588. Per pastarąsias 24 valandas PAIN svyravo nuo žemiausios kainos $ 1.4147 iki aukščiausios $ 1.4647 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia PAIN kaina yra $ 25.482911408254285, o žemiausia – $ 0.9167763849321611.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, PAIN per pastarąją valandą pasikeitė -0.09%, per 24 valandas – +0.65%, o per pastarąsias 7 dienas – +8.13%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

PAIN (PAIN) rinkos informacija

No.1290

$ 7.29M
$ 57.17K
$ 14.59M
5.00M
10,000,000
9,999,930.033104
49.99%

SOL

Dabartinė PAIN rinkos kapitalizacija yra $ 7.29M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 57.17K. PAIN apyvartoje yra 5.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 9999930.033104. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 14.59M

PAIN (PAIN) kainos istorija USD

Stebėkite PAIN kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.009425+0.65%
30 dienų$ +0.2601+21.69%
60 dienų$ +0.2824+24.00%
90 dienų$ +0.3898+36.46%
PAIN kainos pokytis šiandien

Šiandien PAIN užfiksuotas $ +0.009425 (+0.65%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

PAIN 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.2601 (+21.69%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

PAIN 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, PAIN rodiklis pasikeitė $ +0.2824 (+24.00% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

PAIN 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.3898 (+36.46%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir PAIN (PAIN) pokyčius?

Peržiūrėkite PAIN kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra PAIN (PAIN)

Pain, for lack of a better word, is good. Pain is right. Pain works. Pain clarifies, cuts through, and captures the essence of the evolutionary spirit. Pain, in all of its forms—physical, mental, emotional, financial—has marked the upward surge of humankind. NO PAIN, NO GAIN.

PAIN galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų PAIN investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti PAINstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie PAIN mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti PAIN, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

PAIN kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos PAIN (PAIN) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų PAIN (PAIN) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes PAIN prognozes.

Peržiūrėkite PAIN kainos prognozę dabar!

PAIN (PAIN) Tokenomika

Supratimas apie PAIN (PAIN) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie PAINišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti PAIN (PAIN)

Ieškote, kaip nusipirkti PAIN? Viskas paprasta ir patogu! PAIN lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

PAIN į vietos valiutas

1 PAIN(PAIN) į VND
38,388.322
1 PAIN(PAIN) į AUD
A$2.202788
1 PAIN(PAIN) į GBP
1.064924
1 PAIN(PAIN) į EUR
1.23998
1 PAIN(PAIN) į USD
$1.4588
1 PAIN(PAIN) į MYR
RM6.156136
1 PAIN(PAIN) į TRY
60.233852
1 PAIN(PAIN) į JPY
¥214.4436
1 PAIN(PAIN) į ARS
ARS$2,078.0606
1 PAIN(PAIN) į RUB
123.254012
1 PAIN(PAIN) į INR
128.709924
1 PAIN(PAIN) į IDR
Rp23,914.750272
1 PAIN(PAIN) į KRW
2,028.928216
1 PAIN(PAIN) į PHP
83.428772
1 PAIN(PAIN) į EGP
￡E.70.212044
1 PAIN(PAIN) į BRL
R$7.87752
1 PAIN(PAIN) į CAD
C$2.013144
1 PAIN(PAIN) į BDT
177.68184
1 PAIN(PAIN) į NGN
2,200.293452
1 PAIN(PAIN) į COP
$5,720.771728
1 PAIN(PAIN) į ZAR
R.25.499824
1 PAIN(PAIN) į UAH
60.219264
1 PAIN(PAIN) į VES
Bs227.5728
1 PAIN(PAIN) į CLP
$1,401.9068
1 PAIN(PAIN) į PKR
Rs414.313788
1 PAIN(PAIN) į KZT
786.409904
1 PAIN(PAIN) į THB
฿46.375252
1 PAIN(PAIN) į TWD
NT$44.289168
1 PAIN(PAIN) į AED
د.إ5.353796
1 PAIN(PAIN) į CHF
Fr1.152452
1 PAIN(PAIN) į HKD
HK$11.349464
1 PAIN(PAIN) į AMD
֏557.422068
1 PAIN(PAIN) į MAD
.د.م13.172964
1 PAIN(PAIN) į MXN
$27.13368
1 PAIN(PAIN) į SAR
ريال5.4705
1 PAIN(PAIN) į PLN
5.310032
1 PAIN(PAIN) į RON
лв6.316604
1 PAIN(PAIN) į SEK
kr13.63978
1 PAIN(PAIN) į BGN
лв2.436196
1 PAIN(PAIN) į HUF
Ft490.185976
1 PAIN(PAIN) į CZK
30.430568
1 PAIN(PAIN) į KWD
د.ك0.444934
1 PAIN(PAIN) į ILS
4.843216
1 PAIN(PAIN) į AOA
Kz1,334.670708
1 PAIN(PAIN) į BHD
.د.ب0.5499676
1 PAIN(PAIN) į BMD
$1.4588
1 PAIN(PAIN) į DKK
kr9.307144
1 PAIN(PAIN) į HNL
L38.235148
1 PAIN(PAIN) į MUR
66.462928
1 PAIN(PAIN) į NAD
$25.645704
1 PAIN(PAIN) į NOK
kr14.485884
1 PAIN(PAIN) į NZD
$2.450784
1 PAIN(PAIN) į PAB
B/.1.4588
1 PAIN(PAIN) į PGK
K6.185312
1 PAIN(PAIN) į QAR
ر.ق5.310032
1 PAIN(PAIN) į RSD
дин.146.084232

PAIN išteklius

Išsamesnei PAIN analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Oficiali PAIN svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie PAIN

Kiek PAIN(PAIN) verta (-as) šiandien?
Dabartinė PAIN kaina USD valiuta yra 1.4588USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė PAIN į USD kaina?
Dabartinė PAIN kaina USD valiuta yra $ 1.4588. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra PAIN rinkos kapitalizacija?
PAIN rinkos kapitalizacija yra $ 7.29MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra PAIN apyvartoje?
PAIN apyvartoje yra 5.00MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) PAIN kaina?
PAIN pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 25.482911408254285USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) PAIN kaina?
PAIN pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.9167763849321611USD.
Kokia yra PAIN prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis PAIN yra $ 57.17KUSD.
Ar PAIN kaina šiais metais kils?
PAIN šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite PAIN kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
PAIN (PAIN) svarbiausios industrijos naujienos

