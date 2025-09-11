PAIN (PAIN) realiojo laiko kaina yra $ 1.4588. Per pastarąsias 24 valandas PAIN svyravo nuo žemiausios kainos $ 1.4147 iki aukščiausios $ 1.4647 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia PAIN kaina yra $ 25.482911408254285, o žemiausia – $ 0.9167763849321611.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, PAIN per pastarąją valandą pasikeitė -0.09%, per 24 valandas – +0.65%, o per pastarąsias 7 dienas – +8.13%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
PAIN (PAIN) rinkos informacija
Dabartinė PAIN rinkos kapitalizacija yra $ 7.29M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 57.17K. PAIN apyvartoje yra 5.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 9999930.033104. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 14.59M
PAIN (PAIN) kainos istorija USD
Stebėkite PAIN kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.009425
+0.65%
30 dienų
$ +0.2601
+21.69%
60 dienų
$ +0.2824
+24.00%
90 dienų
$ +0.3898
+36.46%
PAIN kainos pokytis šiandien
Šiandien PAIN užfiksuotas $ +0.009425 (+0.65%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
PAIN 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.2601 (+21.69%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
PAIN 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, PAIN rodiklis pasikeitė $ +0.2824 (+24.00% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
PAIN 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.3898 (+36.46%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir PAIN (PAIN) pokyčius?
Pain, for lack of a better word, is good. Pain is right. Pain works. Pain clarifies, cuts through, and captures the essence of the evolutionary spirit. Pain, in all of its forms—physical, mental, emotional, financial—has marked the upward surge of humankind. NO PAIN, NO GAIN.
PAIN kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos PAIN (PAIN) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų PAIN (PAIN) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes PAIN prognozes.
Supratimas apie PAIN (PAIN) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie PAINišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti PAIN (PAIN)
