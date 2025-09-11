DeepBook (DEEP) realiojo laiko kaina yra $ 0.138634. Per pastarąsias 24 valandas DEEP svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.135624 iki aukščiausios $ 0.140443 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia DEEP kaina yra $ 0.34355096308425953, o žemiausia – $ 0.010748527064621403.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, DEEP per pastarąją valandą pasikeitė -0.02%, per 24 valandas – -0.54%, o per pastarąsias 7 dienas – +5.37%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
DeepBook (DEEP) rinkos informacija
No.124
$ 488.41M
$ 714.88K
$ 1.39B
3.52B
10,000,000,000
10,000,000,000
35.23%
0.01%
SUI
Dabartinė DeepBook rinkos kapitalizacija yra $ 488.41M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 714.88K. DEEP apyvartoje yra 3.52B vienetų, o bendras kiekis siekia 10000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.39B
DeepBook (DEEP) kainos istorija USD
Stebėkite DeepBook kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.0007667
-0.54%
30 dienų
$ -0.011558
-7.70%
60 dienų
$ -0.029962
-17.78%
90 dienų
$ -0.002745
-1.95%
DeepBook kainos pokytis šiandien
Šiandien DEEP užfiksuotas $ -0.0007667 (-0.54%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
DeepBook 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.011558 (-7.70%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
DeepBook 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, DEEP rodiklis pasikeitė $ -0.029962 (-17.78% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
DeepBook 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.002745 (-1.95%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir DeepBook (DEEP) pokyčius?
DeepBook is a next-generation decentralized central limit order book (CLOB) built on Sui. DeepBook leverages Sui's parallel execution, sub-second latency, and low transaction fees to bring a highly performant, laser-fast on-chain exchange.
DeepBook kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos DeepBook (DEEP) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų DeepBook (DEEP) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes DeepBook prognozes.
Supratimas apie DeepBook (DEEP) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie DEEPišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti DeepBook (DEEP)
