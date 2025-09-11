Daugiau apie DEEP

DEEP Kainos informacija

DEEP Baltoji knyga

DEEP Oficiali svetainė

DEEP Tokenomika

DEEP Kainų prognozė

DEEP Istorija

DEEP pirkimo vadovas

DEEPvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

DEEP Spot

DEEP USDT-M ateities sandoriai

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

DeepBook logotipas

DeepBook kaina(DEEP)

1 DEEP į USD – tiesioginė kaina:

$0.138634
$0.138634$0.138634
-0.55%1D
USD
DeepBook (DEEP) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 16:27:37(UTC+8)

DeepBook (DEEP) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.135624
$ 0.135624$ 0.135624
24 val. žemiausia
$ 0.140443
$ 0.140443$ 0.140443
24 val. aukščiausia

$ 0.135624
$ 0.135624$ 0.135624

$ 0.140443
$ 0.140443$ 0.140443

$ 0.34355096308425953
$ 0.34355096308425953$ 0.34355096308425953

$ 0.010748527064621403
$ 0.010748527064621403$ 0.010748527064621403

-0.02%

-0.54%

+5.37%

+5.37%

DeepBook (DEEP) realiojo laiko kaina yra $ 0.138634. Per pastarąsias 24 valandas DEEP svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.135624 iki aukščiausios $ 0.140443 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia DEEP kaina yra $ 0.34355096308425953, o žemiausia – $ 0.010748527064621403.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, DEEP per pastarąją valandą pasikeitė -0.02%, per 24 valandas – -0.54%, o per pastarąsias 7 dienas – +5.37%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

DeepBook (DEEP) rinkos informacija

No.124

$ 488.41M
$ 488.41M$ 488.41M

$ 714.88K
$ 714.88K$ 714.88K

$ 1.39B
$ 1.39B$ 1.39B

3.52B
3.52B 3.52B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

35.23%

0.01%

SUI

Dabartinė DeepBook rinkos kapitalizacija yra $ 488.41M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 714.88K. DEEP apyvartoje yra 3.52B vienetų, o bendras kiekis siekia 10000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.39B

DeepBook (DEEP) kainos istorija USD

Stebėkite DeepBook kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0007667-0.54%
30 dienų$ -0.011558-7.70%
60 dienų$ -0.029962-17.78%
90 dienų$ -0.002745-1.95%
DeepBook kainos pokytis šiandien

Šiandien DEEP užfiksuotas $ -0.0007667 (-0.54%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

DeepBook 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.011558 (-7.70%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

DeepBook 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, DEEP rodiklis pasikeitė $ -0.029962 (-17.78% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

DeepBook 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.002745 (-1.95%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir DeepBook (DEEP) pokyčius?

Peržiūrėkite DeepBook kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra DeepBook (DEEP)

DeepBook is a next-generation decentralized central limit order book (CLOB) built on Sui. DeepBook leverages Sui's parallel execution, sub-second latency, and low transaction fees to bring a highly performant, laser-fast on-chain exchange.

DeepBook galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų DeepBook investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti DEEPstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie DeepBook mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti DeepBook, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

DeepBook kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos DeepBook (DEEP) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų DeepBook (DEEP) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes DeepBook prognozes.

Peržiūrėkite DeepBook kainos prognozę dabar!

DeepBook (DEEP) Tokenomika

Supratimas apie DeepBook (DEEP) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie DEEPišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti DeepBook (DEEP)

Ieškote, kaip nusipirkti DeepBook? Viskas paprasta ir patogu! DeepBook lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

DEEP į vietos valiutas

1 DeepBook(DEEP) į VND
3,648.15371
1 DeepBook(DEEP) į AUD
A$0.20933734
1 DeepBook(DEEP) į GBP
0.10120282
1 DeepBook(DEEP) į EUR
0.1178389
1 DeepBook(DEEP) į USD
$0.138634
1 DeepBook(DEEP) į MYR
RM0.58503548
1 DeepBook(DEEP) į TRY
5.72419786
1 DeepBook(DEEP) į JPY
¥20.379198
1 DeepBook(DEEP) į ARS
ARS$197.484133
1 DeepBook(DEEP) į RUB
11.82409386
1 DeepBook(DEEP) į INR
12.24554122
1 DeepBook(DEEP) į IDR
Rp2,272.68816096
1 DeepBook(DEEP) į KRW
193.0825035
1 DeepBook(DEEP) į PHP
7.92431944
1 DeepBook(DEEP) į EGP
￡E.6.68493148
1 DeepBook(DEEP) į BRL
R$0.7486236
1 DeepBook(DEEP) į CAD
C$0.19131492
1 DeepBook(DEEP) į BDT
16.8856212
1 DeepBook(DEEP) į NGN
209.10027586
1 DeepBook(DEEP) į COP
$543.66154904
1 DeepBook(DEEP) į ZAR
R.2.43025402
1 DeepBook(DEEP) į UAH
5.72281152
1 DeepBook(DEEP) į VES
Bs21.626904
1 DeepBook(DEEP) į CLP
$133.227274
1 DeepBook(DEEP) į PKR
Rs39.37344234
1 DeepBook(DEEP) į KZT
74.73481672
1 DeepBook(DEEP) į THB
฿4.41133388
1 DeepBook(DEEP) į TWD
NT$4.20476922
1 DeepBook(DEEP) į AED
د.إ0.50878678
1 DeepBook(DEEP) į CHF
Fr0.10952086
1 DeepBook(DEEP) į HKD
HK$1.07857252
1 DeepBook(DEEP) į AMD
֏52.97343774
1 DeepBook(DEEP) į MAD
.د.م1.25186502
1 DeepBook(DEEP) į MXN
$2.58275142
1 DeepBook(DEEP) į SAR
ريال0.5198775
1 DeepBook(DEEP) į PLN
0.50462776
1 DeepBook(DEEP) į RON
лв0.60028522
1 DeepBook(DEEP) į SEK
kr1.2962279
1 DeepBook(DEEP) į BGN
лв0.23151878
1 DeepBook(DEEP) į HUF
Ft46.5671606
1 DeepBook(DEEP) į CZK
2.89467792
1 DeepBook(DEEP) į KWD
د.ك0.04228337
1 DeepBook(DEEP) į ILS
0.46165122
1 DeepBook(DEEP) į AOA
Kz126.37459538
1 DeepBook(DEEP) į BHD
.د.ب0.052265018
1 DeepBook(DEEP) į BMD
$0.138634
1 DeepBook(DEEP) į DKK
kr0.88448492
1 DeepBook(DEEP) į HNL
L3.63359714
1 DeepBook(DEEP) į MUR
6.31616504
1 DeepBook(DEEP) į NAD
$2.43718572
1 DeepBook(DEEP) į NOK
kr1.37663562
1 DeepBook(DEEP) į NZD
$0.23290512
1 DeepBook(DEEP) į PAB
B/.0.138634
1 DeepBook(DEEP) į PGK
K0.58780816
1 DeepBook(DEEP) į QAR
ر.ق0.50462776
1 DeepBook(DEEP) į RSD
дин.13.89389948

DeepBook išteklius

Išsamesnei DeepBook analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali DeepBook svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie DeepBook

Kiek DeepBook(DEEP) verta (-as) šiandien?
Dabartinė DEEP kaina USD valiuta yra 0.138634USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė DEEP į USD kaina?
Dabartinė DEEP kaina USD valiuta yra $ 0.138634. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra DeepBook rinkos kapitalizacija?
DEEP rinkos kapitalizacija yra $ 488.41MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra DEEP apyvartoje?
DEEP apyvartoje yra 3.52BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) DEEP kaina?
DEEP pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.34355096308425953USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) DEEP kaina?
DEEP pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.010748527064621403USD.
Kokia yra DEEP prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis DEEP yra $ 714.88KUSD.
Ar DEEP kaina šiais metais kils?
DEEP šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite DEEP kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 16:27:37(UTC+8)

DeepBook (DEEP) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

DEEP-į-USD skaičiuoklė

Suma

DEEP
DEEP
USD
USD

1 DEEP = 0.138634 USD

Prekiauti DEEP

DEEPUSDT
$0.138634
$0.138634$0.138634
-0.54%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis