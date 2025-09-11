TROLL (TROLLSOL) realiojo laiko kaina yra $ 0.16785. Per pastarąsias 24 valandas TROLLSOL svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.156071 iki aukščiausios $ 0.188964 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia TROLLSOL kaina yra $ 0.282892310338584, o žemiausia – $ 0.007595970290105848.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, TROLLSOL per pastarąją valandą pasikeitė +0.20%, per 24 valandas – -6.94%, o per pastarąsias 7 dienas – -12.71%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
TROLL (TROLLSOL) rinkos informacija
No.263
$ 167.67M
$ 444.61K
$ 167.85M
998.94M
1,000,000,000
998,944,068.442188
99.89%
SOL
Dabartinė TROLL rinkos kapitalizacija yra $ 167.67M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 444.61K. TROLLSOL apyvartoje yra 998.94M vienetų, o bendras kiekis siekia 998944068.442188. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 167.85M
TROLL (TROLLSOL) kainos istorija USD
Stebėkite TROLL kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.0125175
-6.94%
30 dienų
$ -0.000116
-0.07%
60 dienų
$ +0.150357
+859.52%
90 dienų
$ +0.152263
+976.85%
TROLL kainos pokytis šiandien
Šiandien TROLLSOL užfiksuotas $ -0.0125175 (-6.94%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
TROLL 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000116 (-0.07%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
TROLL 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, TROLLSOL rodiklis pasikeitė $ +0.150357 (+859.52% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
TROLL 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.152263 (+976.85%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir TROLL (TROLLSOL) pokyčius?
$TROLL is an OG meme coin paying tribute to Troll Face and early meme culture. Born from the 2008 internet troll spirit, it blends humor, rebellion, and free expression, closely tied to iconic communities like 9GAG.
TROLL galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų TROLL investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti TROLL, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
TROLL kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos TROLL (TROLLSOL) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų TROLL (TROLLSOL) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes TROLL prognozes.
Supratimas apie TROLL (TROLLSOL) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie TROLLSOLišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti TROLL (TROLLSOL)
Ieškote, kaip nusipirkti TROLL? Viskas paprasta ir patogu! TROLL lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.