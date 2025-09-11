Daugiau apie TROLLSOL

TROLL kaina(TROLLSOL)

$0.16785
-6.94%1D
TROLL (TROLLSOL) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:17:22(UTC+8)

TROLL (TROLLSOL) kainos informacija (USD)

$ 0.156071
24 val. žemiausia
$ 0.188964
24 val. aukščiausia

$ 0.156071
$ 0.188964
$ 0.282892310338584
$ 0.007595970290105848
+0.20%

-6.94%

-12.71%

-12.71%

TROLL (TROLLSOL) realiojo laiko kaina yra $ 0.16785. Per pastarąsias 24 valandas TROLLSOL svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.156071 iki aukščiausios $ 0.188964 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia TROLLSOL kaina yra $ 0.282892310338584, o žemiausia – $ 0.007595970290105848.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, TROLLSOL per pastarąją valandą pasikeitė +0.20%, per 24 valandas – -6.94%, o per pastarąsias 7 dienas – -12.71%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

TROLL (TROLLSOL) rinkos informacija

No.263

$ 167.67M
$ 444.61K
$ 167.85M
998.94M
1,000,000,000
998,944,068.442188
99.89%

SOL

Dabartinė TROLL rinkos kapitalizacija yra $ 167.67M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 444.61K. TROLLSOL apyvartoje yra 998.94M vienetų, o bendras kiekis siekia 998944068.442188. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 167.85M

TROLL (TROLLSOL) kainos istorija USD

Stebėkite TROLL kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0125175-6.94%
30 dienų$ -0.000116-0.07%
60 dienų$ +0.150357+859.52%
90 dienų$ +0.152263+976.85%
TROLL kainos pokytis šiandien

Šiandien TROLLSOL užfiksuotas $ -0.0125175 (-6.94%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

TROLL 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000116 (-0.07%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

TROLL 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, TROLLSOL rodiklis pasikeitė $ +0.150357 (+859.52% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

TROLL 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.152263 (+976.85%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir TROLL (TROLLSOL) pokyčius?

Peržiūrėkite TROLL kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra TROLL (TROLLSOL)

$TROLL is an OG meme coin paying tribute to Troll Face and early meme culture. Born from the 2008 internet troll spirit, it blends humor, rebellion, and free expression, closely tied to iconic communities like 9GAG.

TROLL galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų TROLL investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti TROLLSOLstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie TROLL mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti TROLL, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

TROLL kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos TROLL (TROLLSOL) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų TROLL (TROLLSOL) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes TROLL prognozes.

Peržiūrėkite TROLL kainos prognozę dabar!

TROLL (TROLLSOL) Tokenomika

Supratimas apie TROLL (TROLLSOL) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie TROLLSOLišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti TROLL (TROLLSOL)

Ieškote, kaip nusipirkti TROLL? Viskas paprasta ir patogu! TROLL lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

TROLLSOL į vietos valiutas

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie TROLL

Kiek TROLL(TROLLSOL) verta (-as) šiandien?
Dabartinė TROLLSOL kaina USD valiuta yra 0.16785USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė TROLLSOL į USD kaina?
Dabartinė TROLLSOL kaina USD valiuta yra $ 0.16785. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra TROLL rinkos kapitalizacija?
TROLLSOL rinkos kapitalizacija yra $ 167.67MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra TROLLSOL apyvartoje?
TROLLSOL apyvartoje yra 998.94MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) TROLLSOL kaina?
TROLLSOL pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.282892310338584USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) TROLLSOL kaina?
TROLLSOL pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.007595970290105848USD.
Kokia yra TROLLSOL prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis TROLLSOL yra $ 444.61KUSD.
Ar TROLLSOL kaina šiais metais kils?
TROLLSOL šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite TROLLSOL kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
TROLL (TROLLSOL) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

