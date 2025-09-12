PAID Network (PAID) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite PAID Network kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek PAID augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte PAID Network kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

PAID Network kainos prognozė
$0.02
$0.02$0.02
+1.01%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 16:42:41(UTC+8)
PAID Network (PAID) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, PAID Network galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.02 prekybos kainą 2025 m.

PAID Network (PAID) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, PAID Network galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.021 prekybos kainą 2026 m.

PAID Network (PAID) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. PAID ateities kaina yra $ 0.02205 su 10.25% augimo norma.

PAID Network (PAID) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. PAID ateities kaina yra $ 0.023152 su 15.76% augimo norma.

PAID Network (PAID) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, PAID 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.024310, o augimo norma – 21.55%.

PAID Network (PAID) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, PAID 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.025525, o augimo norma – 27.63%.

PAID Network (PAID) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. PAID Network kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.041578 prekybos kainą.

PAID Network (PAID) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. PAID Network kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.067727 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.02
    0.00%
  • 2026
    $ 0.021
    5.00%
  • 2027
    $ 0.02205
    10.25%
  • 2028
    $ 0.023152
    15.76%
  • 2029
    $ 0.024310
    21.55%
  • 2030
    $ 0.025525
    27.63%
  • 2031
    $ 0.026801
    34.01%
  • 2032
    $ 0.028142
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.029549
    47.75%
  • 2034
    $ 0.031026
    55.13%
  • 2035
    $ 0.032577
    62.89%
  • 2036
    $ 0.034206
    71.03%
  • 2037
    $ 0.035917
    79.59%
  • 2038
    $ 0.037712
    88.56%
  • 2039
    $ 0.039598
    97.99%
  • 2040
    $ 0.041578
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės PAID Network kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.02
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.020002
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.020019
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.020082
    0.41%
PAID Network (PAID) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma PAID kaina yra $0.02. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

PAID Network (PAID) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė PAID, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.020002. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

PAID Network (PAID) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė PAID, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.020019. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

PAID Network (PAID) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma PAID kaina yra $0.020082. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė PAID Network kainų statistika

$ 0.02
$ 0.02$ 0.02

+1.01%

$ 10.29M
$ 10.29M$ 10.29M

514.70M
514.70M 514.70M

$ 59.52K
$ 59.52K$ 59.52K

--

Naujausia PAID kaina yra $ 0.02. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +1.01%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 59.52K.
Be to, PAID turi 514.70M apyvartą ir $ 10.29M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti PAID Network (PAID)

Bandote įsigyti PAID? Dabar galite PAID įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti PAID Network ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti PAID dabar

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje PAID Network, dabartinė PAID Network kaina yra 0.02USD. Apyvartinė PAID Network (PAID) pasiūla yra 0.00 PAID, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $10.29M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -0.00%
    $ -0.000099
    $ 0.0204
    $ 0.0194
  • 7 dienos
    -0.01%
    $ -0.000400
    $ 0.0239
    $ 0.0192
  • 30 dienų
    -0.34%
    $ -0.010700
    $ 0.0324
    $ 0.018
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas PAID Network kaina pasikeitė $-0.000099, atspindinti -0.00% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas PAID Network buvo prekiaujama aukščiausia $0.0239 ir žemiausia $0.0192. Kainos pokytis buvo -0.01%. Ši naujausia tendencija parodo PAID potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį PAID Network įvyko -0.34%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.010700 vertę. Tai rodo, kad PAID artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą PAID Network kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą PAID kainų istoriją

Kaip veikia PAID Network (PAID) kainų prognozės modulis?

PAID Network Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas PAID kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius PAID Network ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą PAID būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti PAID Network kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja PAID ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina PAID pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą PAID Network potencialą.

Kodėl PAID kainų prognozė yra svarbi?

PAID kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į PAID dabar?
Pagal jūsų prognozes, PAID pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio PAID kainų prognozė?
Remiantis PAID Network (PAID) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama PAID kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 PAID 2026 m.?
1 vieneto PAID Network (PAID) kaina šiandien yra $0.02. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, PAID padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama PAID kaina 2027 m.?
PAID Network (PAID) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 PAID kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė PAID kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, PAID Network (PAID) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė PAID kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, PAID Network (PAID) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 PAID 2030 m.?
1 vieneto PAID Network (PAID) kaina šiandien yra $0.02. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, PAID padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia PAID kainų prognozė 2040 metams?
PAID Network (PAID) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 PAID kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 16:42:41(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.