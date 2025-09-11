Paal AI (PAAL) realiojo laiko kaina yra $ 0.07811. Per pastarąsias 24 valandas PAAL svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.07495 iki aukščiausios $ 0.082 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia PAAL kaina yra $ 0.8629845256356732, o žemiausia – $ 0.000045882830722914.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, PAAL per pastarąją valandą pasikeitė -0.36%, per 24 valandas – -3.18%, o per pastarąsias 7 dienas – -0.68%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Paal AI (PAAL) rinkos informacija
Dabartinė Paal AI rinkos kapitalizacija yra $ 77.32M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 170.29K. PAAL apyvartoje yra 989.91M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 78.11M
Paal AI (PAAL) kainos istorija USD
Stebėkite Paal AI kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.0025655
-3.18%
30 dienų
$ -0.02753
-26.07%
60 dienų
$ -0.02415
-23.62%
90 dienų
$ -0.03095
-28.38%
Paal AI kainos pokytis šiandien
Šiandien PAAL užfiksuotas $ -0.0025655 (-3.18%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Paal AI 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.02753 (-26.07%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Paal AI 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, PAAL rodiklis pasikeitė $ -0.02415 (-23.62% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Paal AI 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.03095 (-28.38%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Paal is an AI-driven platform integrating artificial intelligence with blockchain technology to revolutionize cryptocurrency trading, research, and investment. It offers a range of tools, including custom AI solutions, interactive bots, and advanced trading applications tailored for the crypto industry.
Paal AI kainos prognozė (USD)
Supratimas apie Paal AI (PAAL) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie PAALišsamią tokeno tokenomiką dabar!
