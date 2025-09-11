Daugiau apie PAAL

PAAL Kainos informacija

PAAL Baltoji knyga

PAAL Oficiali svetainė

PAAL Tokenomika

PAAL Kainų prognozė

PAAL Istorija

PAAL pirkimo vadovas

PAALvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

PAAL Spot

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Paal AI logotipas

Paal AI kaina(PAAL)

1 PAAL į USD – tiesioginė kaina:

$0.07811
$0.07811$0.07811
-3.18%1D
USD
Paal AI (PAAL) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:17:58(UTC+8)

Paal AI (PAAL) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.07495
$ 0.07495$ 0.07495
24 val. žemiausia
$ 0.082
$ 0.082$ 0.082
24 val. aukščiausia

$ 0.07495
$ 0.07495$ 0.07495

$ 0.082
$ 0.082$ 0.082

$ 0.8629845256356732
$ 0.8629845256356732$ 0.8629845256356732

$ 0.000045882830722914
$ 0.000045882830722914$ 0.000045882830722914

-0.36%

-3.18%

-0.68%

-0.68%

Paal AI (PAAL) realiojo laiko kaina yra $ 0.07811. Per pastarąsias 24 valandas PAAL svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.07495 iki aukščiausios $ 0.082 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia PAAL kaina yra $ 0.8629845256356732, o žemiausia – $ 0.000045882830722914.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, PAAL per pastarąją valandą pasikeitė -0.36%, per 24 valandas – -3.18%, o per pastarąsias 7 dienas – -0.68%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Paal AI (PAAL) rinkos informacija

No.456

$ 77.32M
$ 77.32M$ 77.32M

$ 170.29K
$ 170.29K$ 170.29K

$ 78.11M
$ 78.11M$ 78.11M

989.91M
989.91M 989.91M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

98.99%

ETH

Dabartinė Paal AI rinkos kapitalizacija yra $ 77.32M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 170.29K. PAAL apyvartoje yra 989.91M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 78.11M

Paal AI (PAAL) kainos istorija USD

Stebėkite Paal AI kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0025655-3.18%
30 dienų$ -0.02753-26.07%
60 dienų$ -0.02415-23.62%
90 dienų$ -0.03095-28.38%
Paal AI kainos pokytis šiandien

Šiandien PAAL užfiksuotas $ -0.0025655 (-3.18%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Paal AI 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.02753 (-26.07%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Paal AI 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, PAAL rodiklis pasikeitė $ -0.02415 (-23.62% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Paal AI 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.03095 (-28.38%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Paal AI (PAAL) pokyčius?

Peržiūrėkite Paal AI kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Paal AI (PAAL)

Paal is an AI-driven platform integrating artificial intelligence with blockchain technology to revolutionize cryptocurrency trading, research, and investment. It offers a range of tools, including custom AI solutions, interactive bots, and advanced trading applications tailored for the crypto industry.

Paal AI galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Paal AI investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti PAALstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Paal AI mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Paal AI, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Paal AI kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Paal AI (PAAL) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Paal AI (PAAL) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Paal AI prognozes.

Peržiūrėkite Paal AI kainos prognozę dabar!

Paal AI (PAAL) Tokenomika

Supratimas apie Paal AI (PAAL) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie PAALišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Paal AI (PAAL)

Ieškote, kaip nusipirkti Paal AI? Viskas paprasta ir patogu! Paal AI lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

PAAL į vietos valiutas

1 Paal AI(PAAL) į VND
2,055.46465
1 Paal AI(PAAL) į AUD
A$0.1179461
1 Paal AI(PAAL) į GBP
0.0570203
1 Paal AI(PAAL) į EUR
0.0663935
1 Paal AI(PAAL) į USD
$0.07811
1 Paal AI(PAAL) į MYR
RM0.3296242
1 Paal AI(PAAL) į TRY
3.2251619
1 Paal AI(PAAL) į JPY
¥11.48217
1 Paal AI(PAAL) į ARS
ARS$111.267695
1 Paal AI(PAAL) į RUB
6.5995139
1 Paal AI(PAAL) į INR
6.8916453
1 Paal AI(PAAL) į IDR
Rp1,280.4915984
1 Paal AI(PAAL) į KRW
108.6369502
1 Paal AI(PAAL) į PHP
4.4671109
1 Paal AI(PAAL) į EGP
￡E.3.7594343
1 Paal AI(PAAL) į BRL
R$0.421794
1 Paal AI(PAAL) į CAD
C$0.1077918
1 Paal AI(PAAL) į BDT
9.513798
1 Paal AI(PAAL) į NGN
117.8125319
1 Paal AI(PAAL) į COP
$306.3130516
1 Paal AI(PAAL) į ZAR
R.1.3653628
1 Paal AI(PAAL) į UAH
3.2243808
1 Paal AI(PAAL) į VES
Bs12.18516
1 Paal AI(PAAL) į CLP
$75.06371
1 Paal AI(PAAL) į PKR
Rs22.1840211
1 Paal AI(PAAL) į KZT
42.1075388
1 Paal AI(PAAL) į THB
฿2.4831169
1 Paal AI(PAAL) į TWD
NT$2.3714196
1 Paal AI(PAAL) į AED
د.إ0.2866637
1 Paal AI(PAAL) į CHF
Fr0.0617069
1 Paal AI(PAAL) į HKD
HK$0.6076958
1 Paal AI(PAAL) į AMD
֏29.8466121
1 Paal AI(PAAL) į MAD
.د.م0.7053333
1 Paal AI(PAAL) į MXN
$1.452846
1 Paal AI(PAAL) į SAR
ريال0.2929125
1 Paal AI(PAAL) į PLN
0.2843204
1 Paal AI(PAAL) į RON
лв0.3382163
1 Paal AI(PAAL) į SEK
kr0.7303285
1 Paal AI(PAAL) į BGN
лв0.1304437
1 Paal AI(PAAL) į HUF
Ft26.2465222
1 Paal AI(PAAL) į CZK
1.6293746
1 Paal AI(PAAL) į KWD
د.ك0.02382355
1 Paal AI(PAAL) į ILS
0.2593252
1 Paal AI(PAAL) į AOA
Kz71.4636201
1 Paal AI(PAAL) į BHD
.د.ب0.02944747
1 Paal AI(PAAL) į BMD
$0.07811
1 Paal AI(PAAL) į DKK
kr0.4983418
1 Paal AI(PAAL) į HNL
L2.0472631
1 Paal AI(PAAL) į MUR
3.5586916
1 Paal AI(PAAL) į NAD
$1.3731738
1 Paal AI(PAAL) į NOK
kr0.7756323
1 Paal AI(PAAL) į NZD
$0.1312248
1 Paal AI(PAAL) į PAB
B/.0.07811
1 Paal AI(PAAL) į PGK
K0.3311864
1 Paal AI(PAAL) į QAR
ر.ق0.2843204
1 Paal AI(PAAL) į RSD
дин.7.8219354

Paal AI išteklius

Išsamesnei Paal AI analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Paal AI svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Paal AI

Kiek Paal AI(PAAL) verta (-as) šiandien?
Dabartinė PAAL kaina USD valiuta yra 0.07811USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė PAAL į USD kaina?
Dabartinė PAAL kaina USD valiuta yra $ 0.07811. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Paal AI rinkos kapitalizacija?
PAAL rinkos kapitalizacija yra $ 77.32MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra PAAL apyvartoje?
PAAL apyvartoje yra 989.91MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) PAAL kaina?
PAAL pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.8629845256356732USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) PAAL kaina?
PAAL pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000045882830722914USD.
Kokia yra PAAL prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis PAAL yra $ 170.29KUSD.
Ar PAAL kaina šiais metais kils?
PAAL šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite PAAL kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:17:58(UTC+8)

Paal AI (PAAL) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

PAAL-į-USD skaičiuoklė

Suma

PAAL
PAAL
USD
USD

1 PAAL = 0.07811 USD

Prekiauti PAAL

PAALUSDT
$0.07811
$0.07811$0.07811
-3.17%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis