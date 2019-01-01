Paal AI (PAAL) Tokenomika
Paal AI (PAAL) Informacija
Paal is an AI-driven platform integrating artificial intelligence with blockchain technology to revolutionize cryptocurrency trading, research, and investment. It offers a range of tools, including custom AI solutions, interactive bots, and advanced trading applications tailored for the crypto industry.
Paal AI (PAAL) Tokenomika ir kainų analizė
Ištirkite pagrindinius Paal AI (PAAL) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.
Išsami Paal AI tokeno struktūra (PAAL)
Išsamiau aptarkite, kaip išduodami, paskirstomi ir atrakinami PAAL tokenai. Šiame skyriuje pabrėžiami pagrindiniai tokeno ekonominės struktūros aspektai: naudingumas, paskatos ir teisių įgijimas.
Overview
PAAL AI ($PAAL) is an Ethereum-based utility token designed to power the PAAL AI ecosystem, which offers AI-driven products and services such as customizable virtual assistants, content creation, crypto trading automation, and more. The tokenomics are structured to incentivize participation, reward holders, and ensure the long-term sustainability of the platform.
Issuance Mechanism
- Blockchain Platform: Ethereum
- Total Supply: 1,000,000,000 $PAAL (1 Billion)
- Smart Contract: Renounced for transparency and security, meaning no single party can alter the contract after deployment.
Allocation Mechanism
While a detailed allocation table (e.g., % to team, investors, ecosystem, etc.) was not found in the available sources, the following high-level distribution is confirmed:
- Distributed among: Users, development team, and reserved for future use.
- No transaction taxes on buys and sells (as of the latest update), but a 4% tax structure was previously mentioned in some sources, allocated as follows:
- 1% to stakers (ETH payout)
- 1% to marketing
- 1% to buyback and burn
- 1% to development
Usage and Incentive Mechanism
$PAAL is designed with multiple utilities and incentives:
|Mechanism
|Description
|Staking
|Stake $PAAL to earn competitive rewards, including ETH revenue sharing and additional $PAAL.
|Revenue Sharing
|50% of certain ecosystem revenues are distributed to stakers.
|Buybacks
|Tokens repurchased by the platform are redirected into staking pools to boost rewards.
|Exclusive AI Services
|$PAAL unlocks premium access to advanced AI tools and services.
|Trading Volume Rewards
|1% of all trading volume is distributed as rewards to stakers.
|Referral & Compounding
|Referral system and auto-compound features enhance community growth and rewards.
Locking Mechanism
- Staking Pools: Multiple pools with different lockup durations (e.g., 14, 28, 56 days).
- Lockup Impact: Longer lockups typically offer higher APRs and a greater share of ETH rewards.
- Unstaking: Users can unstake at any time, but doing so before the end of the lockup period forfeits accumulated ETH rewards.
Unlocking Time
- Staking Pools: Each pool has a defined lockup period (e.g., 14, 28, 56 days). After this period, tokens and rewards become available for withdrawal.
- Reward Claiming: ETH and $PAAL rewards can be claimed through the platform’s dashboard. Users can choose to compound, relock, or withdraw their rewards.
Token Utility
- Payment: Used for lifetime access to the PAAL platform and premium features.
- Ecosystem Access: Required for participation in various AI-powered services and products.
- Governance: While not explicitly stated, tokens may be used for future governance as the ecosystem evolves.
Summary Table
|Aspect
|Details
|Issuance
|1B tokens, Ethereum, smart contract renounced
|Allocation
|Users, team, future reserves; 4% tax (if active) split among stakers, marketing, etc.
|Usage/Incentives
|Staking, revenue sharing, buybacks, exclusive services, trading rewards, referrals
|Locking
|Staking pools with 14/28/56-day lockups; longer lockups = higher rewards
|Unlocking
|After lockup period, tokens and rewards are claimable
Additional Notes
- Transparency: The platform emphasizes transparency, with smart contract renouncement and public revenue sharing.
- Ecosystem Growth: Revenue from AI services, trading fees, and partnerships is used to fund rewards and buybacks, aligning incentives for long-term holders.
- Platform Access: $PAAL is required for premium AI services, making it integral to the ecosystem’s utility.
For the most up-to-date and detailed breakdown, including any changes to allocation or vesting, refer to the official PAAL AI documentation and staking platform.
Paal AI (PAAL) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai
Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Paal AI (PAAL) tokenomiką.
Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:
Bendras tiekimas:
Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų PAAL tokenų skaičius.
Cirkuliacinis tiekimas:
Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.
Maksimalus tiekimas:
Griežtas apribojimas, kiek PAAL tokenų gali egzistuoti iš viso.
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.
Infliacijos lygis:
Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.
Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?
Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.
Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.
Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.
Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.
Dabar, kai suprantate PAAL tokenomiką, galite peržiūrėti PAAL tokeno kainą realiuoju laiku!
Kaip pirkti PAAL
Norite įtraukti Paal AI (PAAL) į savo portfelį? MEXC palaiko įvairius PAAL pirkimo būdus, įskaitant kreditines korteles, banko pavedimus ir tarpusavio prekybą. Nesvarbu, ar esate pradedantysis, ar profesionalas, MEXC leidžia lengvai ir saugiai pirkti kriptovaliutas.
Paal AI (PAAL) Kainų istorija
PAAL kainų istorijos analizė padeda naudotojams suprasti ankstesnius rinkos judėjimus, pagrindinius palaikymo / pasipriešinimo lygius ir nepastovumo modelius. Nesvarbu, ar stebite visų laikų aukščiausias kainas, ar nustatote tendencijas, istoriniai duomenys yra labai svarbi kainų prognozavimo ir techninės analizės dalis.
PAAL kainos prognozė
Norite sužinoti, kur link juda PAAL? Mūsų PAAL kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.
Kodėl verta rinktis MEXC?
MEXC yra viena iš pirmaujančių kriptovaliutų biržų pasaulyje, kuria pasitiki milijonai naudotojų visame pasaulyje. Nesvarbu, ar esate pradedantysis, ar profesionalas, MEXC yra lengviausias būdas užsidirbti kriptovaliutoms.
Atsakomybės apribojimas
Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.
Pirkti Paal AI (PAAL)
Suma
1 PAAL = 0.08159 USD