3DPass logotipas

3DPass kaina(P3D)

1 P3D į USD – tiesioginė kaina:

$0.000778
$0.000778$0.000778
-0.25%1D
USD
3DPass (P3D) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:32:46(UTC+8)

3DPass (P3D) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.000731
$ 0.000731$ 0.000731
24 val. žemiausia
$ 0.000848
$ 0.000848$ 0.000848
24 val. aukščiausia

$ 0.000731
$ 0.000731$ 0.000731

$ 0.000848
$ 0.000848$ 0.000848

$ 0.03480650841565348
$ 0.03480650841565348$ 0.03480650841565348

$ 0.000728039460950781
$ 0.000728039460950781$ 0.000728039460950781

+4.28%

-0.25%

-18.71%

-18.71%

3DPass (P3D) realiojo laiko kaina yra $ 0.000778. Per pastarąsias 24 valandas P3D svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.000731 iki aukščiausios $ 0.000848 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia P3D kaina yra $ 0.03480650841565348, o žemiausia – $ 0.000728039460950781.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, P3D per pastarąją valandą pasikeitė +4.28%, per 24 valandas – -0.25%, o per pastarąsias 7 dienas – -18.71%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

3DPass (P3D) rinkos informacija

No.2576

$ 416.31K
$ 416.31K$ 416.31K

$ 3.33K
$ 3.33K$ 3.33K

$ 778.00K
$ 778.00K$ 778.00K

535.11M
535.11M 535.11M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

809,268,062
809,268,062 809,268,062

53.51%

P3D

Dabartinė 3DPass rinkos kapitalizacija yra $ 416.31K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 3.33K. P3D apyvartoje yra 535.11M vienetų, o bendras kiekis siekia 809268062. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 778.00K

3DPass (P3D) kainos istorija USD

Stebėkite 3DPass kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.00000195-0.25%
30 dienų$ -0.000346-30.79%
60 dienų$ -0.00047-37.67%
90 dienų$ -0.001113-58.86%
3DPass kainos pokytis šiandien

Šiandien P3D užfiksuotas $ -0.00000195 (-0.25%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

3DPass 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000346 (-30.79%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

3DPass 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, P3D rodiklis pasikeitė $ -0.00047 (-37.67% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

3DPass 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.001113 (-58.86%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir 3DPass (P3D) pokyčius?

Peržiūrėkite 3DPass kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra 3DPass (P3D)

Layer 1 blockchain, Proof of Scan is a revolutionary protocol preventing digital assets from being copied, recognition-based algorithm Grid2d, deterministic blockchain finality. 3Dpass Coin: mineable, 3DPRC-2 tokenization standard, Decentralized governance, Forkless upgrade, On-chain Identity, Smart Contracts.

3DPass galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų 3DPass investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti P3Dstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie 3DPass mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti 3DPass, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

3DPass kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos 3DPass (P3D) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų 3DPass (P3D) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes 3DPass prognozes.

Peržiūrėkite 3DPass kainos prognozę dabar!

3DPass (P3D) Tokenomika

Supratimas apie 3DPass (P3D) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie P3Dišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti 3DPass (P3D)

Ieškote, kaip nusipirkti 3DPass? Viskas paprasta ir patogu! 3DPass lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

P3D į vietos valiutas

1 3DPass(P3D) į VND
20.47307
1 3DPass(P3D) į AUD
A$0.00117478
1 3DPass(P3D) į GBP
0.00056794
1 3DPass(P3D) į EUR
0.0006613
1 3DPass(P3D) į USD
$0.000778
1 3DPass(P3D) į MYR
RM0.00328316
1 3DPass(P3D) į TRY
0.03212362
1 3DPass(P3D) į JPY
¥0.114366
1 3DPass(P3D) į ARS
ARS$1.108261
1 3DPass(P3D) į RUB
0.065741
1 3DPass(P3D) į INR
0.06868184
1 3DPass(P3D) į IDR
Rp12.75409632
1 3DPass(P3D) į KRW
1.0835595
1 3DPass(P3D) į PHP
0.04453272
1 3DPass(P3D) į EGP
￡E.0.03746848
1 3DPass(P3D) į BRL
R$0.0042012
1 3DPass(P3D) į CAD
C$0.00107364
1 3DPass(P3D) į BDT
0.0947604
1 3DPass(P3D) į NGN
1.17344962
1 3DPass(P3D) į COP
$3.05097368
1 3DPass(P3D) į ZAR
R.0.01362278
1 3DPass(P3D) į UAH
0.03211584
1 3DPass(P3D) į VES
Bs0.121368
1 3DPass(P3D) į CLP
$0.747658
1 3DPass(P3D) į PKR
Rs0.22095978
1 3DPass(P3D) į KZT
0.41940424
1 3DPass(P3D) į THB
฿0.0247404
1 3DPass(P3D) į TWD
NT$0.02362786
1 3DPass(P3D) į AED
د.إ0.00285526
1 3DPass(P3D) į CHF
Fr0.00061462
1 3DPass(P3D) į HKD
HK$0.00605284
1 3DPass(P3D) į AMD
֏0.29728158
1 3DPass(P3D) į MAD
.د.م0.00702534
1 3DPass(P3D) į MXN
$0.01447858
1 3DPass(P3D) į SAR
ريال0.0029175
1 3DPass(P3D) į PLN
0.0028397
1 3DPass(P3D) į RON
лв0.00337652
1 3DPass(P3D) į SEK
kr0.00728208
1 3DPass(P3D) į BGN
лв0.00129926
1 3DPass(P3D) į HUF
Ft0.26185924
1 3DPass(P3D) į CZK
0.01625242
1 3DPass(P3D) į KWD
د.ك0.00023729
1 3DPass(P3D) į ILS
0.00258296
1 3DPass(P3D) į AOA
Kz0.70920146
1 3DPass(P3D) į BHD
.د.ب0.000292528
1 3DPass(P3D) į BMD
$0.000778
1 3DPass(P3D) į DKK
kr0.00496364
1 3DPass(P3D) į HNL
L0.02039138
1 3DPass(P3D) į MUR
0.03544568
1 3DPass(P3D) į NAD
$0.01367724
1 3DPass(P3D) į NOK
kr0.0077411
1 3DPass(P3D) į NZD
$0.00130704
1 3DPass(P3D) į PAB
B/.0.000778
1 3DPass(P3D) į PGK
K0.00329872
1 3DPass(P3D) į QAR
ر.ق0.00283192
1 3DPass(P3D) į RSD
дин.0.07798672

3DPass išteklius

Išsamesnei 3DPass analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali 3DPass svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie 3DPass

Kiek 3DPass(P3D) verta (-as) šiandien?
Dabartinė P3D kaina USD valiuta yra 0.000778USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė P3D į USD kaina?
Dabartinė P3D kaina USD valiuta yra $ 0.000778. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra 3DPass rinkos kapitalizacija?
P3D rinkos kapitalizacija yra $ 416.31KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra P3D apyvartoje?
P3D apyvartoje yra 535.11MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) P3D kaina?
P3D pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.03480650841565348USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) P3D kaina?
P3D pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000728039460950781USD.
Kokia yra P3D prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis P3D yra $ 3.33KUSD.
Ar P3D kaina šiais metais kils?
P3D šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite P3D kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
3DPass (P3D) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

