3DPass (P3D) realiojo laiko kaina yra $ 0.000778. Per pastarąsias 24 valandas P3D svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.000731 iki aukščiausios $ 0.000848 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia P3D kaina yra $ 0.03480650841565348, o žemiausia – $ 0.000728039460950781.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, P3D per pastarąją valandą pasikeitė +4.28%, per 24 valandas – -0.25%, o per pastarąsias 7 dienas – -18.71%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
3DPass (P3D) rinkos informacija
No.2576
$ 416.31K
$ 3.33K
$ 778.00K
535.11M
1,000,000,000
809,268,062
53.51%
P3D
Dabartinė 3DPass rinkos kapitalizacija yra $ 416.31K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 3.33K. P3D apyvartoje yra 535.11M vienetų, o bendras kiekis siekia 809268062. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 778.00K
3DPass (P3D) kainos istorija USD
Stebėkite 3DPass kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.00000195
-0.25%
30 dienų
$ -0.000346
-30.79%
60 dienų
$ -0.00047
-37.67%
90 dienų
$ -0.001113
-58.86%
3DPass kainos pokytis šiandien
Šiandien P3D užfiksuotas $ -0.00000195 (-0.25%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
3DPass 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000346 (-30.79%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
3DPass 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, P3D rodiklis pasikeitė $ -0.00047 (-37.67% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
3DPass 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.001113 (-58.86%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Layer 1 blockchain, Proof of Scan is a revolutionary protocol preventing digital assets from being copied, recognition-based algorithm Grid2d, deterministic blockchain finality. 3Dpass Coin: mineable, 3DPRC-2 tokenization standard, Decentralized governance, Forkless upgrade, On-chain Identity, Smart Contracts.
3DPass kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos 3DPass (P3D) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų 3DPass (P3D) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes 3DPass prognozes.
Supratimas apie 3DPass (P3D) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie P3Dišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti 3DPass (P3D)
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.