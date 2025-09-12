Orchid (OXT) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Orchid kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek OXT augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Orchid kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Orchid kainos prognozė
$0.05377
+0.91%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 20:17:33(UTC+8)

Orchid Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Orchid (OXT) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Orchid galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.05377 prekybos kainą 2025 m.

Orchid (OXT) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Orchid galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.056458 prekybos kainą 2026 m.

Orchid (OXT) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. OXT ateities kaina yra $ 0.059281 su 10.25% augimo norma.

Orchid (OXT) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. OXT ateities kaina yra $ 0.062245 su 15.76% augimo norma.

Orchid (OXT) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, OXT 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.065357, o augimo norma – 21.55%.

Orchid (OXT) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, OXT 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.068625, o augimo norma – 27.63%.

Orchid (OXT) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Orchid kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.111783 prekybos kainą.

Orchid (OXT) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Orchid kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.182084 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.05377
    0.00%
  • 2026
    $ 0.056458
    5.00%
  • 2027
    $ 0.059281
    10.25%
  • 2028
    $ 0.062245
    15.76%
  • 2029
    $ 0.065357
    21.55%
  • 2030
    $ 0.068625
    27.63%
  • 2031
    $ 0.072056
    34.01%
  • 2032
    $ 0.075659
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.079442
    47.75%
  • 2034
    $ 0.083414
    55.13%
  • 2035
    $ 0.087585
    62.89%
  • 2036
    $ 0.091964
    71.03%
  • 2037
    $ 0.096563
    79.59%
  • 2038
    $ 0.101391
    88.56%
  • 2039
    $ 0.106460
    97.99%
  • 2040
    $ 0.111783
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Orchid kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.05377
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.053777
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.053821
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.053990
    0.41%
Orchid (OXT) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma OXT kaina yra $0.05377. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Orchid (OXT) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė OXT, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.053777. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Orchid (OXT) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė OXT, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.053821. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Orchid (OXT) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma OXT kaina yra $0.053990. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Orchid kainų statistika

$ 0.05377
+0.91%

$ 53.62M
997.21M
$ 453.02K
--

Naujausia OXT kaina yra $ 0.05377. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +0.91%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 453.02K.
Be to, OXT turi 997.21M apyvartą ir $ 53.62M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Orchid (OXT)

Bandote įsigyti OXT? Dabar galite OXT įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Orchid ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti OXT dabar

Orchid istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Orchid, dabartinė Orchid kaina yra 0.05377USD. Apyvartinė Orchid (OXT) pasiūla yra 0.00 OXT, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $53.62M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.00%
    $ 0.000029
    $ 0.05539
    $ 0.05312
  • 7 dienos
    -0.00%
    $ -0.000130
    $ 0.05588
    $ 0.05215
  • 30 dienų
    -0.06%
    $ -0.003800
    $ 0.06164
    $ 0.05151
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Orchid kaina pasikeitė $0.000029, atspindinti 0.00% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Orchid buvo prekiaujama aukščiausia $0.05588 ir žemiausia $0.05215. Kainos pokytis buvo -0.00%. Ši naujausia tendencija parodo OXT potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Orchid įvyko -0.06%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.003800 vertę. Tai rodo, kad OXT artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Orchid kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą OXT kainų istoriją

Kaip veikia Orchid (OXT) kainų prognozės modulis?

Orchid Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas OXT kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Orchid ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą OXT būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Orchid kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja OXT ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina OXT pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Orchid potencialą.

Kodėl OXT kainų prognozė yra svarbi?

OXT kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į OXT dabar?
Pagal jūsų prognozes, OXT pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio OXT kainų prognozė?
Remiantis Orchid (OXT) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama OXT kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 OXT 2026 m.?
1 vieneto Orchid (OXT) kaina šiandien yra $0.05377. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, OXT padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama OXT kaina 2027 m.?
Orchid (OXT) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 OXT kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė OXT kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Orchid (OXT) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė OXT kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Orchid (OXT) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 OXT 2030 m.?
1 vieneto Orchid (OXT) kaina šiandien yra $0.05377. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, OXT padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia OXT kainų prognozė 2040 metams?
Orchid (OXT) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 OXT kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 20:17:33(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.