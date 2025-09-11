Okratech Token (ORT) realiojo laiko kaina yra $ 0.003928. Per pastarąsias 24 valandas ORT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0039 iki aukščiausios $ 0.004342 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ORT kaina yra $ 0.07457966384866581, o žemiausia – $ 0.001356615264875941.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ORT per pastarąją valandą pasikeitė +0.30%, per 24 valandas – -1.40%, o per pastarąsias 7 dienas – +3.09%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Okratech Token (ORT) rinkos informacija
No.1662
$ 3.21M
$ 3.21M$ 3.21M
$ 125.81K
$ 125.81K$ 125.81K
$ 3.54M
$ 3.54M$ 3.54M
816.72M
816.72M 816.72M
900,000,000
900,000,000 900,000,000
900,000,000
900,000,000 900,000,000
90.74%
BSC
Dabartinė Okratech Token rinkos kapitalizacija yra $ 3.21M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 125.81K. ORT apyvartoje yra 816.72M vienetų, o bendras kiekis siekia 900000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 3.54M
Okratech Token (ORT) kainos istorija USD
Stebėkite Okratech Token kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.00005577
-1.40%
30 dienų
$ -0.002321
-37.15%
60 dienų
$ +0.000052
+1.34%
90 dienų
$ +0.000629
+19.06%
Okratech Token kainos pokytis šiandien
Šiandien ORT užfiksuotas $ -0.00005577 (-1.40%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Okratech Token 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.002321 (-37.15%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Okratech Token 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, ORT rodiklis pasikeitė $ +0.000052 (+1.34% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Okratech Token 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.000629 (+19.06%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Okratech Token (ORT) pokyčius?
OrtJob is a new blockchain platform powered by DeFi and self governing DAO created to actualize these two dreams as it delivers freelance jobs based on a secure, decentralized technology. Freelancers will have a vast variety of job options as well as payment methods to choose from. It allows users transparency as they can look at detailed reviews and descriptions of the employer and freelancer. The greatest benefit of this platform has to be that there is NO COMMISSION, meaning users will not be skimped out of any hard worked money.
Okratech Token galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Okratech Token investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti ORTstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Okratech Token mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Okratech Token, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Okratech Token kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Okratech Token (ORT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Okratech Token (ORT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Okratech Token prognozes.
Supratimas apie Okratech Token (ORT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ORTišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Okratech Token (ORT)
Ieškote, kaip nusipirkti Okratech Token? Viskas paprasta ir patogu! Okratech Token lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.