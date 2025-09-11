Daugiau apie ORT

Okratech Token logotipas

Okratech Token kaina(ORT)

1 ORT į USD – tiesioginė kaina:

$0.003928
$0.003928$0.003928
-1.40%1D
USD
Okratech Token (ORT) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:17:13(UTC+8)

Okratech Token (ORT) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.0039
$ 0.0039$ 0.0039
24 val. žemiausia
$ 0.004342
$ 0.004342$ 0.004342
24 val. aukščiausia

$ 0.0039
$ 0.0039$ 0.0039

$ 0.004342
$ 0.004342$ 0.004342

$ 0.07457966384866581
$ 0.07457966384866581$ 0.07457966384866581

$ 0.001356615264875941
$ 0.001356615264875941$ 0.001356615264875941

+0.30%

-1.40%

+3.09%

+3.09%

Okratech Token (ORT) realiojo laiko kaina yra $ 0.003928. Per pastarąsias 24 valandas ORT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0039 iki aukščiausios $ 0.004342 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ORT kaina yra $ 0.07457966384866581, o žemiausia – $ 0.001356615264875941.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ORT per pastarąją valandą pasikeitė +0.30%, per 24 valandas – -1.40%, o per pastarąsias 7 dienas – +3.09%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Okratech Token (ORT) rinkos informacija

No.1662

$ 3.21M
$ 3.21M$ 3.21M

$ 125.81K
$ 125.81K$ 125.81K

$ 3.54M
$ 3.54M$ 3.54M

816.72M
816.72M 816.72M

900,000,000
900,000,000 900,000,000

900,000,000
900,000,000 900,000,000

90.74%

BSC

Dabartinė Okratech Token rinkos kapitalizacija yra $ 3.21M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 125.81K. ORT apyvartoje yra 816.72M vienetų, o bendras kiekis siekia 900000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 3.54M

Okratech Token (ORT) kainos istorija USD

Stebėkite Okratech Token kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.00005577-1.40%
30 dienų$ -0.002321-37.15%
60 dienų$ +0.000052+1.34%
90 dienų$ +0.000629+19.06%
Okratech Token kainos pokytis šiandien

Šiandien ORT užfiksuotas $ -0.00005577 (-1.40%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Okratech Token 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.002321 (-37.15%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Okratech Token 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, ORT rodiklis pasikeitė $ +0.000052 (+1.34% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Okratech Token 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.000629 (+19.06%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Okratech Token (ORT) pokyčius?

Peržiūrėkite Okratech Token kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Okratech Token (ORT)

OrtJob is a new blockchain platform powered by DeFi and self governing DAO created to actualize these two dreams as it delivers freelance jobs based on a secure, decentralized technology. Freelancers will have a vast variety of job options as well as payment methods to choose from. It allows users transparency as they can look at detailed reviews and descriptions of the employer and freelancer. The greatest benefit of this platform has to be that there is NO COMMISSION, meaning users will not be skimped out of any hard worked money.

Okratech Token galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Okratech Token investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti ORTstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Okratech Token mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Okratech Token, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Okratech Token kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Okratech Token (ORT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Okratech Token (ORT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Okratech Token prognozes.

Peržiūrėkite Okratech Token kainos prognozę dabar!

Okratech Token (ORT) Tokenomika

Supratimas apie Okratech Token (ORT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ORTišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Okratech Token (ORT)

Ieškote, kaip nusipirkti Okratech Token? Viskas paprasta ir patogu! Okratech Token lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti".

ORT į vietos valiutas

1 Okratech Token(ORT) į VND
103.36532
1 Okratech Token(ORT) į AUD
A$0.00593128
1 Okratech Token(ORT) į GBP
0.00286744
1 Okratech Token(ORT) į EUR
0.0033388
1 Okratech Token(ORT) į USD
$0.003928
1 Okratech Token(ORT) į MYR
RM0.01657616
1 Okratech Token(ORT) į TRY
0.16218712
1 Okratech Token(ORT) į JPY
¥0.577416
1 Okratech Token(ORT) į ARS
ARS$5.595436
1 Okratech Token(ORT) į RUB
0.33187672
1 Okratech Token(ORT) į INR
0.34656744
1 Okratech Token(ORT) į IDR
Rp64.39343232
1 Okratech Token(ORT) į KRW
5.46314096
1 Okratech Token(ORT) į PHP
0.22464232
1 Okratech Token(ORT) į EGP
￡E.0.18905464
1 Okratech Token(ORT) į BRL
R$0.0212112
1 Okratech Token(ORT) į CAD
C$0.00542064
1 Okratech Token(ORT) į BDT
0.4784304
1 Okratech Token(ORT) į NGN
5.92456312
1 Okratech Token(ORT) į COP
$15.40388768
1 Okratech Token(ORT) į ZAR
R.0.06866144
1 Okratech Token(ORT) į UAH
0.16214784
1 Okratech Token(ORT) į VES
Bs0.612768
1 Okratech Token(ORT) į CLP
$3.774808
1 Okratech Token(ORT) į PKR
Rs1.11559128
1 Okratech Token(ORT) į KZT
2.11750624
1 Okratech Token(ORT) į THB
฿0.12487112
1 Okratech Token(ORT) į TWD
NT$0.11925408
1 Okratech Token(ORT) į AED
د.إ0.01441576
1 Okratech Token(ORT) į CHF
Fr0.00310312
1 Okratech Token(ORT) į HKD
HK$0.03055984
1 Okratech Token(ORT) į AMD
֏1.50092808
1 Okratech Token(ORT) į MAD
.د.م0.03546984
1 Okratech Token(ORT) į MXN
$0.0730608
1 Okratech Token(ORT) į SAR
ريال0.01473
1 Okratech Token(ORT) į PLN
0.01429792
1 Okratech Token(ORT) į RON
лв0.01700824
1 Okratech Token(ORT) į SEK
kr0.0367268
1 Okratech Token(ORT) į BGN
лв0.00655976
1 Okratech Token(ORT) į HUF
Ft1.31988656
1 Okratech Token(ORT) į CZK
0.08193808
1 Okratech Token(ORT) į KWD
د.ك0.00119804
1 Okratech Token(ORT) į ILS
0.01304096
1 Okratech Token(ORT) į AOA
Kz3.59376648
1 Okratech Token(ORT) į BHD
.د.ب0.001480856
1 Okratech Token(ORT) į BMD
$0.003928
1 Okratech Token(ORT) į DKK
kr0.02506064
1 Okratech Token(ORT) į HNL
L0.10295288
1 Okratech Token(ORT) į MUR
0.17895968
1 Okratech Token(ORT) į NAD
$0.06905424
1 Okratech Token(ORT) į NOK
kr0.03900504
1 Okratech Token(ORT) į NZD
$0.00659904
1 Okratech Token(ORT) į PAB
B/.0.003928
1 Okratech Token(ORT) į PGK
K0.01665472
1 Okratech Token(ORT) į QAR
ر.ق0.01429792
1 Okratech Token(ORT) į RSD
дин.0.39334992

Okratech Token išteklius

Išsamesnei Okratech Token analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Okratech Token svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Okratech Token

Kiek Okratech Token(ORT) verta (-as) šiandien?
Dabartinė ORT kaina USD valiuta yra 0.003928USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė ORT į USD kaina?
Dabartinė ORT kaina USD valiuta yra $ 0.003928. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Okratech Token rinkos kapitalizacija?
ORT rinkos kapitalizacija yra $ 3.21MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra ORT apyvartoje?
ORT apyvartoje yra 816.72MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) ORT kaina?
ORT pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.07457966384866581USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) ORT kaina?
ORT pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.001356615264875941USD.
Kokia yra ORT prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis ORT yra $ 125.81KUSD.
Ar ORT kaina šiais metais kils?
ORT šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite ORT kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:17:13(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

ORT-į-USD skaičiuoklė

Suma

ORT
ORT
USD
USD

1 ORT = 0.003928 USD

Prekiauti ORT

ORTUSDT
$0.003928
$0.003928$0.003928
-1.40%

