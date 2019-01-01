Okratech Token (ORT) Tokenomika

Okratech Token (ORT) Informacija

OrtJob is a new blockchain platform powered by DeFi and self governing DAO created to actualize these two dreams as it delivers freelance jobs based on a secure, decentralized technology. Freelancers will have a vast variety of job options as well as payment methods to choose from. It allows users transparency as they can look at detailed reviews and descriptions of the employer and freelancer. The greatest benefit of this platform has to be that there is NO COMMISSION, meaning users will not be skimped out of any hard worked money.

Oficiali svetainė:
https://ortcoin.org/
Baltoji knyga:
https://ortcoin.org/
Blokų naršyklė:
https://bscscan.com/token/0x9e711221b34a2d4b8f552bd5f4a6c4e7934920f7

Okratech Token (ORT) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius Okratech Token (ORT) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 3.20M
$ 3.20M$ 3.20M
Bendra pasiūla:
$ 900.00M
$ 900.00M$ 900.00M
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 816.72M
$ 816.72M$ 816.72M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 3.53M
$ 3.53M$ 3.53M
Visų laikų rekordas:
$ 0.05899
$ 0.05899$ 0.05899
Visų laikų minimumas:
$ 0.001356615264875941
$ 0.001356615264875941$ 0.001356615264875941
Dabartinė kaina:
$ 0.00392
$ 0.00392$ 0.00392

Okratech Token (ORT) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Okratech Token (ORT) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų ORT tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek ORT tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate ORT tokenomiką, galite peržiūrėti ORT tokeno kainą realiuoju laiku!

Pirkite kriptovaliutą vos už 1 USDT: Jūsų paprasčiausias būdas prekiauti kriptovaliutomis!

