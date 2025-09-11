Daugiau apie ORDI

ORDI logotipas

ORDI kaina(ORDI)

1 ORDI į USD – tiesioginė kaina:

-0.72%1D
ORDI (ORDI) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:48:07(UTC+8)

ORDI (ORDI) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

ORDI (ORDI) realiojo laiko kaina yra $ 9.575. Per pastarąsias 24 valandas ORDI svyravo nuo žemiausios kainos $ 9.267 iki aukščiausios $ 10.513 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ORDI kaina yra $ 96.17437583429198, o žemiausia – $ 2.863915241348155.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ORDI per pastarąją valandą pasikeitė +1.27%, per 24 valandas – -0.72%, o per pastarąsias 7 dienas – +8.16%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

ORDI (ORDI) rinkos informacija

Dabartinė ORDI rinkos kapitalizacija yra $ 201.08M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 3.91M. ORDI apyvartoje yra 21.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 21000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 201.07M

ORDI (ORDI) kainos istorija USD

Stebėkite ORDI kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.06944-0.72%
30 dienų$ -0.084-0.87%
60 dienų$ +0.324+3.50%
90 dienų$ +2.019+26.72%
ORDI kainos pokytis šiandien

Šiandien ORDI užfiksuotas $ -0.06944 (-0.72%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

ORDI 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.084 (-0.87%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

ORDI 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, ORDI rodiklis pasikeitė $ +0.324 (+3.50% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

ORDI 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +2.019 (+26.72%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir ORDI (ORDI) pokyčius?

Peržiūrėkite ORDI kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra ORDI (ORDI)

ORDI is the first token created in accordance with the BRC-20 fungible token standard on the Bitcoin blockchain.

ORDI galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų ORDI investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti ORDIstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie ORDI mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti ORDI, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

ORDI kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos ORDI (ORDI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų ORDI (ORDI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes ORDI prognozes.

Peržiūrėkite ORDI kainos prognozę dabar!

ORDI (ORDI) Tokenomika

Supratimas apie ORDI (ORDI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ORDIišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti ORDI (ORDI)

Ieškote, kaip nusipirkti ORDI? Viskas paprasta ir patogu! ORDI lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

ORDI į vietos valiutas

ORDI išteklius

Išsamesnei ORDI analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie ORDI

Kiek ORDI(ORDI) verta (-as) šiandien?
Dabartinė ORDI kaina USD valiuta yra 9.575USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė ORDI į USD kaina?
Dabartinė ORDI kaina USD valiuta yra $ 9.575. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra ORDI rinkos kapitalizacija?
ORDI rinkos kapitalizacija yra $ 201.08MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra ORDI apyvartoje?
ORDI apyvartoje yra 21.00MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) ORDI kaina?
ORDI pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 96.17437583429198USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) ORDI kaina?
ORDI pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 2.863915241348155USD.
Kokia yra ORDI prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis ORDI yra $ 3.91MUSD.
Ar ORDI kaina šiais metais kils?
ORDI šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite ORDI kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
ORDI (ORDI) svarbiausios industrijos naujienos

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

