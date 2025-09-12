ORDI (ORDI) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite ORDI kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek ORDI augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte ORDI kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

ORDI kainos prognozė
$9.82
+4.59%
USD
Faktinis
Prognozė
ORDI Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

ORDI (ORDI) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, ORDI galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 9.82 prekybos kainą 2025 m.

ORDI (ORDI) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, ORDI galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 10.311 prekybos kainą 2026 m.

ORDI (ORDI) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. ORDI ateities kaina yra $ 10.8265 su 10.25% augimo norma.

ORDI (ORDI) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. ORDI ateities kaina yra $ 11.3678 su 15.76% augimo norma.

ORDI (ORDI) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, ORDI 2029 m. tikslinė kaina yra $ 11.9362, o augimo norma – 21.55%.

ORDI (ORDI) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, ORDI 2030 m. tikslinė kaina yra $ 12.5330, o augimo norma – 27.63%.

ORDI (ORDI) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. ORDI kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 20.4150 prekybos kainą.

ORDI (ORDI) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. ORDI kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 33.2540 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 9.82
    0.00%
  • 2026
    $ 10.311
    5.00%
  • 2027
    $ 10.8265
    10.25%
  • 2028
    $ 11.3678
    15.76%
  • 2029
    $ 11.9362
    21.55%
  • 2030
    $ 12.5330
    27.63%
  • 2031
    $ 13.1597
    34.01%
  • 2032
    $ 13.8177
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 14.5086
    47.75%
  • 2034
    $ 15.2340
    55.13%
  • 2035
    $ 15.9957
    62.89%
  • 2036
    $ 16.7955
    71.03%
  • 2037
    $ 17.6353
    79.59%
  • 2038
    $ 18.5170
    88.56%
  • 2039
    $ 19.4429
    97.99%
  • 2040
    $ 20.4150
    107.89%
Trumpalaikės ORDI kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 9.82
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 9.8213
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 9.8294
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 9.8603
    0.41%
ORDI (ORDI) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma ORDI kaina yra $9.82. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

ORDI (ORDI) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė ORDI, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $9.8213. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

ORDI (ORDI) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė ORDI, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $9.8294. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

ORDI (ORDI) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma ORDI kaina yra $9.8603. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė ORDI kainų statistika

$ 9.82
+4.59%

$ 206.16M
21.00M
$ 1.70M
--

Naujausia ORDI kaina yra $ 9.82. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +4.59%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 1.70M.
Be to, ORDI turi 21.00M apyvartą ir $ 206.16M bendrą rinkos kapitalizaciją.

ORDI istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje ORDI, dabartinė ORDI kaina yra 9.817USD. Apyvartinė ORDI (ORDI) pasiūla yra 0.00 ORDI, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $206.16M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.02%
    $ 0.198999
    $ 9.947
    $ 9.272
  • 7 dienos
    0.11%
    $ 1.0099
    $ 10.513
    $ 8.603
  • 30 dienų
    -0.06%
    $ -0.670999
    $ 10.784
    $ 8.059
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas ORDI kaina pasikeitė $0.198999, atspindinti 0.02% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas ORDI buvo prekiaujama aukščiausia $10.513 ir žemiausia $8.603. Kainos pokytis buvo 0.11%. Ši naujausia tendencija parodo ORDI potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį ORDI įvyko -0.06%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.670999 vertę. Tai rodo, kad ORDI artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą ORDI kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Kaip veikia ORDI (ORDI) kainų prognozės modulis?

ORDI Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas ORDI kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius ORDI ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą ORDI būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti ORDI kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja ORDI ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina ORDI pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą ORDI potencialą.

Kodėl ORDI kainų prognozė yra svarbi?

ORDI kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į ORDI dabar?
Pagal jūsų prognozes, ORDI pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio ORDI kainų prognozė?
Remiantis ORDI (ORDI) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama ORDI kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 ORDI 2026 m.?
1 vieneto ORDI (ORDI) kaina šiandien yra $9.82. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, ORDI padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama ORDI kaina 2027 m.?
ORDI (ORDI) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 ORDI kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė ORDI kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, ORDI (ORDI) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė ORDI kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, ORDI (ORDI) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 ORDI 2030 m.?
1 vieneto ORDI (ORDI) kaina šiandien yra $9.82. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, ORDI padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia ORDI kainų prognozė 2040 metams?
ORDI (ORDI) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 ORDI kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.