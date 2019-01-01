ORDI (ORDI) Tokenomika

ORDI (ORDI) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieORDI (ORDI), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
USD

ORDI (ORDI) Informacija

ORDI is the first token created in accordance with the BRC-20 fungible token standard on the Bitcoin blockchain.

Blokų naršyklė:
https://ordinalswallet.com/inscription/b61b0172d95e266c18aea0c624db987e971a5d6d4ebc2aaed85da4642d635735i0

ORDI (ORDI) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius ORDI (ORDI) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 219.37M
$ 219.37M$ 219.37M
Bendra pasiūla:
$ 21.00M
$ 21.00M$ 21.00M
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 21.00M
$ 21.00M$ 21.00M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 219.37M
$ 219.37M$ 219.37M
Visų laikų rekordas:
$ 96.393
$ 96.393$ 96.393
Visų laikų minimumas:
$ 2.863915241348155
$ 2.863915241348155$ 2.863915241348155
Dabartinė kaina:
$ 10.446
$ 10.446$ 10.446

ORDI (ORDI) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti ORDI (ORDI) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų ORDI tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek ORDI tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate ORDI tokenomiką, galite peržiūrėti ORDI tokeno kainą realiuoju laiku!

Kaip pirkti ORDI

Norite įtraukti ORDI (ORDI) į savo portfelį? MEXC palaiko įvairius ORDI pirkimo būdus, įskaitant kreditines korteles, banko pavedimus ir tarpusavio prekybą. Nesvarbu, ar esate pradedantysis, ar profesionalas, MEXC leidžia lengvai ir saugiai pirkti kriptovaliutas.

ORDI (ORDI) Kainų istorija

ORDI kainų istorijos analizė padeda naudotojams suprasti ankstesnius rinkos judėjimus, pagrindinius palaikymo / pasipriešinimo lygius ir nepastovumo modelius. Nesvarbu, ar stebite visų laikų aukščiausias kainas, ar nustatote tendencijas, istoriniai duomenys yra labai svarbi kainų prognozavimo ir techninės analizės dalis.

ORDI kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda ORDI? Mūsų ORDI kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

Pirkite kriptovaliutą vos už 1 USDT: Jūsų paprasčiausias būdas prekiauti kriptovaliutomis!

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.