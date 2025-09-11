Orderly Network (ORDER) realiojo laiko kaina yra $ 0.1303. Per pastarąsias 24 valandas ORDER svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.1232 iki aukščiausios $ 0.1338 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ORDER kaina yra $ 0.3760795578853937, o žemiausia – $ 0.06581957903741469.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ORDER per pastarąją valandą pasikeitė +0.30%, per 24 valandas – +2.76%, o per pastarąsias 7 dienas – -2.40%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Orderly Network (ORDER) rinkos informacija
No.684
$ 38.56M
$ 148.46K
$ 130.30M
295.96M
1,000,000,000
1,000,000,000
29.59%
ETH
Dabartinė Orderly Network rinkos kapitalizacija yra $ 38.56M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 148.46K. ORDER apyvartoje yra 295.96M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 130.30M
Orderly Network (ORDER) kainos istorija USD
Stebėkite Orderly Network kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.0035
+2.76%
30 dienų
$ +0.0143
+12.32%
60 dienų
$ +0.0463
+55.11%
90 dienų
$ +0.0562
+75.84%
Orderly Network kainos pokytis šiandien
Šiandien ORDER užfiksuotas $ +0.0035 (+2.76%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Orderly Network 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.0143 (+12.32%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Orderly Network 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, ORDER rodiklis pasikeitė $ +0.0463 (+55.11% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Orderly Network 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0562 (+75.84%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Orderly Network (ORDER) pokyčius?
Orderly Network is an Omnichain orderbook and clearinghouse shared between different blockchains. Orderly offers spot and perpetual futures orderbooks across Arbitrum, Optimism, Polygon, Base and Near, while expanding to other blockchains. We operate as an infrastructure provider, onboarding brokers via our SDK. The brokers onboard different categories of traders - retail, professional and institutional. This is analogous to a decentralized CME, eventually with hundreds of brokers on top. The Orderly Chain, powered by OP stack and Celestia DA, is the clearinghouse that settles all trades across 20+ brokers on top of Orderly.
Orderly Network galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Orderly Network investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti ORDERstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Orderly Network mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Orderly Network, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Orderly Network kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Orderly Network (ORDER) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Orderly Network (ORDER) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Orderly Network prognozes.
Supratimas apie Orderly Network (ORDER) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ORDERišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Orderly Network (ORDER)
Ieškote, kaip nusipirkti Orderly Network? Viskas paprasta ir patogu! Orderly Network lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.