Daugiau apie ORDER

ORDER Kainos informacija

ORDER Baltoji knyga

ORDER Oficiali svetainė

ORDER Tokenomika

ORDER Kainų prognozė

ORDER Istorija

ORDER pirkimo vadovas

ORDERvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

ORDER Spot

ORDER USDT-M ateities sandoriai

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Orderly Network logotipas

Orderly Network kaina(ORDER)

1 ORDER į USD – tiesioginė kaina:

$0.1303
$0.1303$0.1303
+2.76%1D
USD
Orderly Network (ORDER) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:32:17(UTC+8)

Orderly Network (ORDER) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.1232
$ 0.1232$ 0.1232
24 val. žemiausia
$ 0.1338
$ 0.1338$ 0.1338
24 val. aukščiausia

$ 0.1232
$ 0.1232$ 0.1232

$ 0.1338
$ 0.1338$ 0.1338

$ 0.3760795578853937
$ 0.3760795578853937$ 0.3760795578853937

$ 0.06581957903741469
$ 0.06581957903741469$ 0.06581957903741469

+0.30%

+2.76%

-2.40%

-2.40%

Orderly Network (ORDER) realiojo laiko kaina yra $ 0.1303. Per pastarąsias 24 valandas ORDER svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.1232 iki aukščiausios $ 0.1338 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ORDER kaina yra $ 0.3760795578853937, o žemiausia – $ 0.06581957903741469.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ORDER per pastarąją valandą pasikeitė +0.30%, per 24 valandas – +2.76%, o per pastarąsias 7 dienas – -2.40%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Orderly Network (ORDER) rinkos informacija

No.684

$ 38.56M
$ 38.56M$ 38.56M

$ 148.46K
$ 148.46K$ 148.46K

$ 130.30M
$ 130.30M$ 130.30M

295.96M
295.96M 295.96M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

29.59%

ETH

Dabartinė Orderly Network rinkos kapitalizacija yra $ 38.56M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 148.46K. ORDER apyvartoje yra 295.96M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 130.30M

Orderly Network (ORDER) kainos istorija USD

Stebėkite Orderly Network kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.0035+2.76%
30 dienų$ +0.0143+12.32%
60 dienų$ +0.0463+55.11%
90 dienų$ +0.0562+75.84%
Orderly Network kainos pokytis šiandien

Šiandien ORDER užfiksuotas $ +0.0035 (+2.76%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Orderly Network 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.0143 (+12.32%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Orderly Network 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, ORDER rodiklis pasikeitė $ +0.0463 (+55.11% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Orderly Network 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0562 (+75.84%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Orderly Network (ORDER) pokyčius?

Peržiūrėkite Orderly Network kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Orderly Network (ORDER)

Orderly Network is an Omnichain orderbook and clearinghouse shared between different blockchains. Orderly offers spot and perpetual futures orderbooks across Arbitrum, Optimism, Polygon, Base and Near, while expanding to other blockchains. We operate as an infrastructure provider, onboarding brokers via our SDK. The brokers onboard different categories of traders - retail, professional and institutional. This is analogous to a decentralized CME, eventually with hundreds of brokers on top. The Orderly Chain, powered by OP stack and Celestia DA, is the clearinghouse that settles all trades across 20+ brokers on top of Orderly.

Orderly Network galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Orderly Network investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti ORDERstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Orderly Network mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Orderly Network, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Orderly Network kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Orderly Network (ORDER) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Orderly Network (ORDER) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Orderly Network prognozes.

Peržiūrėkite Orderly Network kainos prognozę dabar!

Orderly Network (ORDER) Tokenomika

Supratimas apie Orderly Network (ORDER) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ORDERišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Orderly Network (ORDER)

Ieškote, kaip nusipirkti Orderly Network? Viskas paprasta ir patogu! Orderly Network lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

ORDER į vietos valiutas

1 Orderly Network(ORDER) į VND
3,428.8445
1 Orderly Network(ORDER) į AUD
A$0.196753
1 Orderly Network(ORDER) į GBP
0.095119
1 Orderly Network(ORDER) į EUR
0.110755
1 Orderly Network(ORDER) į USD
$0.1303
1 Orderly Network(ORDER) į MYR
RM0.549866
1 Orderly Network(ORDER) į TRY
5.380087
1 Orderly Network(ORDER) į JPY
¥19.1541
1 Orderly Network(ORDER) į ARS
ARS$185.61235
1 Orderly Network(ORDER) į RUB
11.01035
1 Orderly Network(ORDER) į INR
11.502884
1 Orderly Network(ORDER) į IDR
Rp2,136.065232
1 Orderly Network(ORDER) į KRW
181.475325
1 Orderly Network(ORDER) į PHP
7.458372
1 Orderly Network(ORDER) į EGP
￡E.6.275248
1 Orderly Network(ORDER) į BRL
R$0.70362
1 Orderly Network(ORDER) į CAD
C$0.179814
1 Orderly Network(ORDER) į BDT
15.87054
1 Orderly Network(ORDER) į NGN
196.530187
1 Orderly Network(ORDER) į COP
$510.979268
1 Orderly Network(ORDER) į ZAR
R.2.281553
1 Orderly Network(ORDER) į UAH
5.378784
1 Orderly Network(ORDER) į VES
Bs20.3268
1 Orderly Network(ORDER) į CLP
$125.2183
1 Orderly Network(ORDER) į PKR
Rs37.006503
1 Orderly Network(ORDER) į KZT
70.242124
1 Orderly Network(ORDER) į THB
฿4.14354
1 Orderly Network(ORDER) į TWD
NT$3.957211
1 Orderly Network(ORDER) į AED
د.إ0.478201
1 Orderly Network(ORDER) į CHF
Fr0.102937
1 Orderly Network(ORDER) į HKD
HK$1.013734
1 Orderly Network(ORDER) į AMD
֏49.788933
1 Orderly Network(ORDER) į MAD
.د.م1.176609
1 Orderly Network(ORDER) į MXN
$2.424883
1 Orderly Network(ORDER) į SAR
ريال0.488625
1 Orderly Network(ORDER) į PLN
0.475595
1 Orderly Network(ORDER) į RON
лв0.565502
1 Orderly Network(ORDER) į SEK
kr1.219608
1 Orderly Network(ORDER) į BGN
лв0.217601
1 Orderly Network(ORDER) į HUF
Ft43.856374
1 Orderly Network(ORDER) į CZK
2.721967
1 Orderly Network(ORDER) į KWD
د.ك0.0397415
1 Orderly Network(ORDER) į ILS
0.432596
1 Orderly Network(ORDER) į AOA
Kz118.777571
1 Orderly Network(ORDER) į BHD
.د.ب0.0489928
1 Orderly Network(ORDER) į BMD
$0.1303
1 Orderly Network(ORDER) į DKK
kr0.831314
1 Orderly Network(ORDER) į HNL
L3.415163
1 Orderly Network(ORDER) į MUR
5.936468
1 Orderly Network(ORDER) į NAD
$2.290674
1 Orderly Network(ORDER) į NOK
kr1.296485
1 Orderly Network(ORDER) į NZD
$0.218904
1 Orderly Network(ORDER) į PAB
B/.0.1303
1 Orderly Network(ORDER) į PGK
K0.552472
1 Orderly Network(ORDER) į QAR
ر.ق0.474292
1 Orderly Network(ORDER) į RSD
дин.13.061272

Orderly Network išteklius

Išsamesnei Orderly Network analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Orderly Network svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Orderly Network

Kiek Orderly Network(ORDER) verta (-as) šiandien?
Dabartinė ORDER kaina USD valiuta yra 0.1303USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė ORDER į USD kaina?
Dabartinė ORDER kaina USD valiuta yra $ 0.1303. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Orderly Network rinkos kapitalizacija?
ORDER rinkos kapitalizacija yra $ 38.56MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra ORDER apyvartoje?
ORDER apyvartoje yra 295.96MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) ORDER kaina?
ORDER pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.3760795578853937USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) ORDER kaina?
ORDER pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.06581957903741469USD.
Kokia yra ORDER prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis ORDER yra $ 148.46KUSD.
Ar ORDER kaina šiais metais kils?
ORDER šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite ORDER kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:32:17(UTC+8)

Orderly Network (ORDER) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

ORDER-į-USD skaičiuoklė

Suma

ORDER
ORDER
USD
USD

1 ORDER = 0.1303 USD

Prekiauti ORDER

ORDERUSDT
$0.1303
$0.1303$0.1303
+3.08%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis