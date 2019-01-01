Orderly Network (ORDER) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieOrderly Network (ORDER), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
Orderly Network (ORDER) Informacija

Orderly Network is an Omnichain orderbook and clearinghouse shared between different blockchains. Orderly offers spot and perpetual futures orderbooks across Arbitrum, Optimism, Polygon, Base and Near, while expanding to other blockchains. We operate as an infrastructure provider, onboarding brokers via our SDK. The brokers onboard different categories of traders - retail, professional and institutional. This is analogous to a decentralized CME, eventually with hundreds of brokers on top. The Orderly Chain, powered by OP stack and Celestia DA, is the clearinghouse that settles all trades across 20+ brokers on top of Orderly.

https://orderly.network/
https://orderly.network/docs/home
https://etherscan.io/token/0xABD4C63d2616A5201454168269031355f4764337

Orderly Network (ORDER) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius Orderly Network (ORDER) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 40.73M
$ 40.73M
$ 40.73M$ 40.73M
Bendra pasiūla:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 296.20M
$ 296.20M
$ 296.20M$ 296.20M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 137.50M
$ 137.50M
$ 137.50M$ 137.50M
Visų laikų rekordas:
$ 0.3789
$ 0.3789
$ 0.3789$ 0.3789
Visų laikų minimumas:
$ 0.06581957903741469
$ 0.06581957903741469$ 0.06581957903741469
Dabartinė kaina:
$ 0.1375
$ 0.1375$ 0.1375

Orderly Network (ORDER) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Orderly Network (ORDER) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų ORDER tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek ORDER tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate ORDER tokenomiką, galite peržiūrėti ORDER tokeno kainą realiuoju laiku!

Atsakomybės apribojimas

