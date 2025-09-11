Daugiau apie OP

OP logotipas

OP kaina(OP)

1 OP į USD – tiesioginė kaina:

$0.7914
$0.7914$0.7914
+1.55%1D
USD
OP (OP) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:47:31(UTC+8)

OP (OP) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.7614
$ 0.7614$ 0.7614
24 val. žemiausia
$ 0.7946
$ 0.7946$ 0.7946
24 val. aukščiausia

$ 0.7614
$ 0.7614$ 0.7614

$ 0.7946
$ 0.7946$ 0.7946

$ 4.851507085185996
$ 4.851507085185996$ 4.851507085185996

$ 0.40050768516633495
$ 0.40050768516633495$ 0.40050768516633495

-0.08%

+1.55%

+12.06%

+12.06%

OP (OP) realiojo laiko kaina yra $ 0.7912. Per pastarąsias 24 valandas OP svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.7614 iki aukščiausios $ 0.7946 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia OP kaina yra $ 4.851507085185996, o žemiausia – $ 0.40050768516633495.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, OP per pastarąją valandą pasikeitė -0.08%, per 24 valandas – +1.55%, o per pastarąsias 7 dienas – +12.06%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

OP (OP) rinkos informacija

No.68

$ 1.41B
$ 1.41B$ 1.41B

$ 3.51M
$ 3.51M$ 3.51M

$ 3.40B
$ 3.40B$ 3.40B

1.78B
1.78B 1.78B

4,294,967,296
4,294,967,296 4,294,967,296

4,294,967,296
4,294,967,296 4,294,967,296

41.41%

0.03%

NONE

Dabartinė OP rinkos kapitalizacija yra $ 1.41B, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 3.51M. OP apyvartoje yra 1.78B vienetų, o bendras kiekis siekia 4294967296. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 3.40B

OP (OP) kainos istorija USD

Stebėkite OP kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.012079+1.55%
30 dienų$ +0.0332+4.37%
60 dienų$ +0.1432+22.09%
90 dienų$ +0.2062+35.24%
OP kainos pokytis šiandien

Šiandien OP užfiksuotas $ +0.012079 (+1.55%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

OP 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.0332 (+4.37%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

OP 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, OP rodiklis pasikeitė $ +0.1432 (+22.09% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

OP 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.2062 (+35.24%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir OP (OP) pokyčius?

Peržiūrėkite OP kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra OP (OP)

Ethereum’s layer-two scaling solution Optimism introduced its new governance token OP for the Token House – one of the two hubs constituting the protocol’s new governance system, Optimism Collective. Early users of the network will be granted the opportunity to receive OP airdrops in Q2, 2022, which accounts for 5% of the asset’s total supply.

OP galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų OP investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti OPstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie OP mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti OP, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

OP kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos OP (OP) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų OP (OP) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes OP prognozes.

Peržiūrėkite OP kainos prognozę dabar!

OP (OP) Tokenomika

Supratimas apie OP (OP) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie OPišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti OP (OP)

Ieškote, kaip nusipirkti OP? Viskas paprasta ir patogu! OP lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

OP į vietos valiutas

1 OP(OP) į VND
20,820.428
1 OP(OP) į AUD
A$1.194712
1 OP(OP) į GBP
0.577576
1 OP(OP) į EUR
0.67252
1 OP(OP) į USD
$0.7912
1 OP(OP) į MYR
RM3.338864
1 OP(OP) į TRY
32.652824
1 OP(OP) į JPY
¥116.3064
1 OP(OP) į ARS
ARS$1,127.0644
1 OP(OP) į RUB
66.848488
1 OP(OP) į INR
69.720544
1 OP(OP) į IDR
Rp12,970.489728
1 OP(OP) į KRW
1,100.416784
1 OP(OP) į PHP
45.240816
1 OP(OP) į EGP
￡E.38.09628
1 OP(OP) į BRL
R$4.27248
1 OP(OP) į CAD
C$1.091856
1 OP(OP) į BDT
96.36816
1 OP(OP) į NGN
1,193.359048
1 OP(OP) į COP
$3,102.738272
1 OP(OP) į ZAR
R.13.830176
1 OP(OP) į UAH
32.660736
1 OP(OP) į VES
Bs123.4272
1 OP(OP) į CLP
$760.3432
1 OP(OP) į PKR
Rs224.708712
1 OP(OP) į KZT
426.520096
1 OP(OP) į THB
฿25.144336
1 OP(OP) į TWD
NT$23.997096
1 OP(OP) į AED
د.إ2.903704
1 OP(OP) į CHF
Fr0.625048
1 OP(OP) į HKD
HK$6.155536
1 OP(OP) į AMD
֏302.325432
1 OP(OP) į MAD
.د.م7.144536
1 OP(OP) į MXN
$14.708408
1 OP(OP) į SAR
ريال2.967
1 OP(OP) į PLN
2.879968
1 OP(OP) į RON
лв3.425896
1 OP(OP) į SEK
kr7.389808
1 OP(OP) į BGN
лв1.321304
1 OP(OP) į HUF
Ft265.859024
1 OP(OP) į CZK
16.49652
1 OP(OP) į KWD
د.ك0.241316
1 OP(OP) į ILS
2.626784
1 OP(OP) į AOA
Kz723.876792
1 OP(OP) į BHD
.د.ب0.2982824
1 OP(OP) į BMD
$0.7912
1 OP(OP) į DKK
kr5.047856
1 OP(OP) į HNL
L20.737352
1 OP(OP) į MUR
35.9996
1 OP(OP) į NAD
$13.909296
1 OP(OP) į NOK
kr7.856616
1 OP(OP) į NZD
$1.329216
1 OP(OP) į PAB
B/.0.7912
1 OP(OP) į PGK
K3.354688
1 OP(OP) į QAR
ر.ق2.879968
1 OP(OP) į RSD
дин.79.222856

OP išteklius

Išsamesnei OP analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Oficiali OP svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie OP

Kiek OP(OP) verta (-as) šiandien?
Dabartinė OP kaina USD valiuta yra 0.7912USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė OP į USD kaina?
Dabartinė OP kaina USD valiuta yra $ 0.7912. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra OP rinkos kapitalizacija?
OP rinkos kapitalizacija yra $ 1.41BUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra OP apyvartoje?
OP apyvartoje yra 1.78BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) OP kaina?
OP pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 4.851507085185996USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) OP kaina?
OP pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.40050768516633495USD.
Kokia yra OP prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis OP yra $ 3.51MUSD.
Ar OP kaina šiais metais kils?
OP šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite OP kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:47:31(UTC+8)

OP (OP) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

