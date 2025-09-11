Daugiau apie OMNOM

Doge Eat Doge logotipas

Doge Eat Doge kaina(OMNOM)

1 OMNOM į USD – tiesioginė kaina:

$0.0000000125657
$0.0000000125657$0.0000000125657
-4.46%1D
USD
Doge Eat Doge (OMNOM) kainos grafikas realiu laiku
Doge Eat Doge (OMNOM) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.0000000124127
$ 0.0000000124127$ 0.0000000124127
24 val. žemiausia
$ 0.0000000133866
$ 0.0000000133866$ 0.0000000133866
24 val. aukščiausia

$ 0.0000000124127
$ 0.0000000124127$ 0.0000000124127

$ 0.0000000133866
$ 0.0000000133866$ 0.0000000133866

$ 0.00000027331028739
$ 0.00000027331028739$ 0.00000027331028739

$ 0.000000000391902867
$ 0.000000000391902867$ 0.000000000391902867

-4.36%

-4.46%

+1.94%

+1.94%

Doge Eat Doge (OMNOM) realiojo laiko kaina yra $ 0.0000000125657. Per pastarąsias 24 valandas OMNOM svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0000000124127 iki aukščiausios $ 0.0000000133866 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia OMNOM kaina yra $ 0.00000027331028739, o žemiausia – $ 0.000000000391902867.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, OMNOM per pastarąją valandą pasikeitė -4.36%, per 24 valandas – -4.46%, o per pastarąsias 7 dienas – +1.94%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Doge Eat Doge (OMNOM) rinkos informacija

No.1545

$ 3.90M
$ 3.90M

$ 68.83K
$ 68.83K

$ 12.57M
$ 12.57M

310.00T
310.00T

1,000,000,000,000,000
1,000,000,000,000,000

1,000,000,000,000,000
1,000,000,000,000,000

31.00%

DOGECHAIN

Dabartinė Doge Eat Doge rinkos kapitalizacija yra $ 3.90M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 68.83K. OMNOM apyvartoje yra 310.00T vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 12.57M

Doge Eat Doge (OMNOM) kainos istorija USD

Stebėkite Doge Eat Doge kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.000000000586592-4.46%
30 dienų$ -0.0000000030136-19.35%
60 dienų$ +0.0000000002525+2.05%
90 dienų$ +0.0000000033479+36.31%
Doge Eat Doge kainos pokytis šiandien

Šiandien OMNOM užfiksuotas $ -0.000000000586592 (-4.46%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Doge Eat Doge 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0000000030136 (-19.35%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Doge Eat Doge 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, OMNOM rodiklis pasikeitė $ +0.0000000002525 (+2.05% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Doge Eat Doge 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0000000033479 (+36.31%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Doge Eat Doge (OMNOM) pokyčius?

Peržiūrėkite Doge Eat Doge kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Doge Eat Doge (OMNOM)

Doge Eat Doge (OMNOM) - the SHIB killer; the first meme token in its rightful home on Dogechain.

Doge Eat Doge galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Doge Eat Doge investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti OMNOMstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Doge Eat Doge mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Doge Eat Doge, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Doge Eat Doge kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Doge Eat Doge (OMNOM) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Doge Eat Doge (OMNOM) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Doge Eat Doge prognozes.

Peržiūrėkite Doge Eat Doge kainos prognozę dabar!

Doge Eat Doge (OMNOM) Tokenomika

Supratimas apie Doge Eat Doge (OMNOM) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie OMNOMišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Doge Eat Doge (OMNOM)

Ieškote, kaip nusipirkti Doge Eat Doge? Viskas paprasta ir patogu! Doge Eat Doge lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

OMNOM į vietos valiutas

1 Doge Eat Doge(OMNOM) į VND
0.0003306663955
1 Doge Eat Doge(OMNOM) į AUD
A$0.000000018974207
1 Doge Eat Doge(OMNOM) į GBP
0.000000009298618
1 Doge Eat Doge(OMNOM) į EUR
0.000000010680845
1 Doge Eat Doge(OMNOM) į USD
$0.0000000125657
1 Doge Eat Doge(OMNOM) į MYR
RM0.000000053027254
1 Doge Eat Doge(OMNOM) į TRY
0.000000518837753
1 Doge Eat Doge(OMNOM) į JPY
¥0.0000018471579
1 Doge Eat Doge(OMNOM) į ARS
ARS$0.00001789983965
1 Doge Eat Doge(OMNOM) į RUB
0.000001078011403
1 Doge Eat Doge(OMNOM) į INR
0.00000110955131
1 Doge Eat Doge(OMNOM) į IDR
Rp0.000205995049008
1 Doge Eat Doge(OMNOM) į KRW
0.000017500878675
1 Doge Eat Doge(OMNOM) į PHP
0.000000719511982
1 Doge Eat Doge(OMNOM) į EGP
￡E.0.000000605038455
1 Doge Eat Doge(OMNOM) į BRL
R$0.00000006785478
1 Doge Eat Doge(OMNOM) į CAD
C$0.000000017340666
1 Doge Eat Doge(OMNOM) į BDT
0.00000153050226
1 Doge Eat Doge(OMNOM) į NGN
0.000018952719653
1 Doge Eat Doge(OMNOM) į COP
$0.000049277146492
1 Doge Eat Doge(OMNOM) į ZAR
R.0.000000220402378
1 Doge Eat Doge(OMNOM) į UAH
0.000000518712096
1 Doge Eat Doge(OMNOM) į VES
Bs0.0000019602492
1 Doge Eat Doge(OMNOM) į CLP
$0.0000120756377
1 Doge Eat Doge(OMNOM) į PKR
Rs0.000003568784457
1 Doge Eat Doge(OMNOM) į KZT
0.000006773917556
1 Doge Eat Doge(OMNOM) į THB
฿0.000000399840574
1 Doge Eat Doge(OMNOM) į TWD
NT$0.000000381117681
1 Doge Eat Doge(OMNOM) į AED
د.إ0.000000046116119
1 Doge Eat Doge(OMNOM) į CHF
Fr0.000000009926903
1 Doge Eat Doge(OMNOM) į HKD
HK$0.000000097761146
1 Doge Eat Doge(OMNOM) į AMD
֏0.000004801479627
1 Doge Eat Doge(OMNOM) į MAD
.د.م0.000000113468271
1 Doge Eat Doge(OMNOM) į MXN
$0.000000234098991
1 Doge Eat Doge(OMNOM) į SAR
ريال0.000000047121375
1 Doge Eat Doge(OMNOM) į PLN
0.000000045739148
1 Doge Eat Doge(OMNOM) į RON
лв0.000000054535138
1 Doge Eat Doge(OMNOM) į SEK
kr0.000000117614952
1 Doge Eat Doge(OMNOM) į BGN
лв0.000000020984719
1 Doge Eat Doge(OMNOM) į HUF
Ft0.000004229363306
1 Doge Eat Doge(OMNOM) į CZK
0.000000262371816
1 Doge Eat Doge(OMNOM) į KWD
د.ك0.0000000038325385
1 Doge Eat Doge(OMNOM) į ILS
0.000000041843781
1 Doge Eat Doge(OMNOM) į AOA
Kz0.000011454515149
1 Doge Eat Doge(OMNOM) į BHD
.د.ب0.0000000047372689
1 Doge Eat Doge(OMNOM) į BMD
$0.0000000125657
1 Doge Eat Doge(OMNOM) į DKK
kr0.000000080169166
1 Doge Eat Doge(OMNOM) į HNL
L0.000000329346997
1 Doge Eat Doge(OMNOM) į MUR
0.000000572493292
1 Doge Eat Doge(OMNOM) į NAD
$0.000000220905006
1 Doge Eat Doge(OMNOM) į NOK
kr0.000000124903058
1 Doge Eat Doge(OMNOM) į NZD
$0.000000021110376
1 Doge Eat Doge(OMNOM) į PAB
B/.0.0000000125657
1 Doge Eat Doge(OMNOM) į PGK
K0.000000053278568
1 Doge Eat Doge(OMNOM) į QAR
ر.ق0.000000045739148
1 Doge Eat Doge(OMNOM) į RSD
дин.0.000001259208797

Doge Eat Doge išteklius

Išsamesnei Doge Eat Doge analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Oficiali Doge Eat Doge svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Doge Eat Doge

Kiek Doge Eat Doge(OMNOM) verta (-as) šiandien?
Dabartinė OMNOM kaina USD valiuta yra 0.0000000125657USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė OMNOM į USD kaina?
Dabartinė OMNOM kaina USD valiuta yra $ 0.0000000125657. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Doge Eat Doge rinkos kapitalizacija?
OMNOM rinkos kapitalizacija yra $ 3.90MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra OMNOM apyvartoje?
OMNOM apyvartoje yra 310.00TUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) OMNOM kaina?
OMNOM pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00000027331028739USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) OMNOM kaina?
OMNOM pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000000000391902867USD.
Kokia yra OMNOM prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis OMNOM yra $ 68.83KUSD.
Ar OMNOM kaina šiais metais kils?
OMNOM šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite OMNOM kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Doge Eat Doge (OMNOM) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

