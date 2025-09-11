Doge Eat Doge (OMNOM) realiojo laiko kaina yra $ 0.0000000125657. Per pastarąsias 24 valandas OMNOM svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0000000124127 iki aukščiausios $ 0.0000000133866 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia OMNOM kaina yra $ 0.00000027331028739, o žemiausia – $ 0.000000000391902867.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, OMNOM per pastarąją valandą pasikeitė -4.36%, per 24 valandas – -4.46%, o per pastarąsias 7 dienas – +1.94%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Doge Eat Doge (OMNOM) rinkos informacija
No.1545
$ 3.90M
$ 3.90M
$ 68.83K
$ 68.83K
$ 12.57M
$ 12.57M
310.00T
310.00T
1,000,000,000,000,000
1,000,000,000,000,000
1,000,000,000,000,000
1,000,000,000,000,000
31.00%
DOGECHAIN
Dabartinė Doge Eat Doge rinkos kapitalizacija yra $ 3.90M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 68.83K. OMNOM apyvartoje yra 310.00T vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 12.57M
Doge Eat Doge (OMNOM) kainos istorija USD
Stebėkite Doge Eat Doge kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.000000000586592
-4.46%
30 dienų
$ -0.0000000030136
-19.35%
60 dienų
$ +0.0000000002525
+2.05%
90 dienų
$ +0.0000000033479
+36.31%
Doge Eat Doge kainos pokytis šiandien
Šiandien OMNOM užfiksuotas $ -0.000000000586592 (-4.46%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Doge Eat Doge 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0000000030136 (-19.35%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Doge Eat Doge 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, OMNOM rodiklis pasikeitė $ +0.0000000002525 (+2.05% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Doge Eat Doge 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0000000033479 (+36.31%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Doge Eat Doge (OMNOM) pokyčius?
Doge Eat Doge (OMNOM) - the SHIB killer; the first meme token in its rightful home on Dogechain.
Doge Eat Doge galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Doge Eat Doge investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti OMNOMstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Doge Eat Doge mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Doge Eat Doge, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Doge Eat Doge kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Doge Eat Doge (OMNOM) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Doge Eat Doge (OMNOM) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Doge Eat Doge prognozes.
Supratimas apie Doge Eat Doge (OMNOM) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie OMNOMišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Doge Eat Doge (OMNOM)
Ieškote, kaip nusipirkti Doge Eat Doge? Viskas paprasta ir patogu! Doge Eat Doge lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.