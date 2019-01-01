Doge Eat Doge (OMNOM) Tokenomika

Doge Eat Doge (OMNOM) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieDoge Eat Doge (OMNOM), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
Doge Eat Doge (OMNOM) Informacija

Doge Eat Doge (OMNOM) - the SHIB killer; the first meme token in its rightful home on Dogechain.

Oficiali svetainė:
https://omnomtoken.dog/
Blokų naršyklė:
https://explorer.dogechain.dog/token/0xe3fcA919883950c5cD468156392a6477Ff5d18de

Doge Eat Doge (OMNOM) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius Doge Eat Doge (OMNOM) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 5.00M
Bendra pasiūla:
$ 1,000.00T
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 310.00T
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 16.14M
Visų laikų rekordas:
$ 0.000000275
Visų laikų minimumas:
$ 0.000000000391902867
Dabartinė kaina:
$ 0.0000000161357
Doge Eat Doge (OMNOM) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Doge Eat Doge (OMNOM) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų OMNOM tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek OMNOM tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate OMNOM tokenomiką, galite peržiūrėti OMNOM tokeno kainą realiuoju laiku!

