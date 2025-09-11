Daugiau apie OL

Open Loot logotipas

Open Loot kaina(OL)

1 OL į USD – tiesioginė kaina:

$0.04464
$0.04464$0.04464
+8.11%1D
USD
Open Loot (OL) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:45:35(UTC+8)

Open Loot (OL) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.0394
$ 0.0394$ 0.0394
24 val. žemiausia
$ 0.048
$ 0.048$ 0.048
24 val. aukščiausia

$ 0.0394
$ 0.0394$ 0.0394

$ 0.048
$ 0.048$ 0.048

$ 0.6855642562433067
$ 0.6855642562433067$ 0.6855642562433067

$ 0.010004023298681924
$ 0.010004023298681924$ 0.010004023298681924

+0.67%

+8.11%

+21.08%

+21.08%

Open Loot (OL) realiojo laiko kaina yra $ 0.04468. Per pastarąsias 24 valandas OL svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0394 iki aukščiausios $ 0.048 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia OL kaina yra $ 0.6855642562433067, o žemiausia – $ 0.010004023298681924.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, OL per pastarąją valandą pasikeitė +0.67%, per 24 valandas – +8.11%, o per pastarąsias 7 dienas – +21.08%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Open Loot (OL) rinkos informacija

No.786

$ 28.23M
$ 28.23M$ 28.23M

$ 378.53K
$ 378.53K$ 378.53K

$ 223.40M
$ 223.40M$ 223.40M

631.73M
631.73M 631.73M

5,000,000,000
5,000,000,000 5,000,000,000

5,000,000,000
5,000,000,000 5,000,000,000

12.63%

ETH

Dabartinė Open Loot rinkos kapitalizacija yra $ 28.23M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 378.53K. OL apyvartoje yra 631.73M vienetų, o bendras kiekis siekia 5000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 223.40M

Open Loot (OL) kainos istorija USD

Stebėkite Open Loot kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.0033487+8.11%
30 dienų$ +0.00222+5.22%
60 dienų$ +0.01265+39.49%
90 dienų$ +0.01265+39.49%
Open Loot kainos pokytis šiandien

Šiandien OL užfiksuotas $ +0.0033487 (+8.11%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Open Loot 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.00222 (+5.22%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Open Loot 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, OL rodiklis pasikeitė $ +0.01265 (+39.49% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Open Loot 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.01265 (+39.49%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Open Loot (OL) pokyčius?

Peržiūrėkite Open Loot kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Open Loot (OL)

Open Loot is a Web3 gaming distribution platform and marketplace that supports game developers and publishers with go-to-market strategies, distribution, user experience, payments, etc.

Open Loot galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Open Loot investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti OLstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Open Loot mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Open Loot, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Open Loot kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Open Loot (OL) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Open Loot (OL) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Open Loot prognozes.

Peržiūrėkite Open Loot kainos prognozę dabar!

Open Loot (OL) Tokenomika

Supratimas apie Open Loot (OL) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie OLišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Open Loot (OL)

Ieškote, kaip nusipirkti Open Loot? Viskas paprasta ir patogu! Open Loot lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

OL į vietos valiutas

Open Loot išteklius

Išsamesnei Open Loot analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Open Loot svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Open Loot

Kiek Open Loot(OL) verta (-as) šiandien?
Dabartinė OL kaina USD valiuta yra 0.04468USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė OL į USD kaina?
Dabartinė OL kaina USD valiuta yra $ 0.04468. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Open Loot rinkos kapitalizacija?
OL rinkos kapitalizacija yra $ 28.23MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra OL apyvartoje?
OL apyvartoje yra 631.73MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) OL kaina?
OL pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.6855642562433067USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) OL kaina?
OL pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.010004023298681924USD.
Kokia yra OL prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis OL yra $ 378.53KUSD.
Ar OL kaina šiais metais kils?
OL šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite OL kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:45:35(UTC+8)

Open Loot (OL) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

