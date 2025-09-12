Open Loot (OL) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Open Loot kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek OL augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Open Loot kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Open Loot kainos prognozė
$0.04576
+9.97%
USD
Faktinis
Prognozė
Open Loot Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Open Loot (OL) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Open Loot galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.04576 prekybos kainą 2025 m.

Open Loot (OL) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Open Loot galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.048048 prekybos kainą 2026 m.

Open Loot (OL) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. OL ateities kaina yra $ 0.050450 su 10.25% augimo norma.

Open Loot (OL) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. OL ateities kaina yra $ 0.052972 su 15.76% augimo norma.

Open Loot (OL) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, OL 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.055621, o augimo norma – 21.55%.

Open Loot (OL) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, OL 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.058402, o augimo norma – 27.63%.

Open Loot (OL) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Open Loot kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.095131 prekybos kainą.

Open Loot (OL) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Open Loot kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.154959 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.04576
    0.00%
  • 2026
    $ 0.048048
    5.00%
  • 2027
    $ 0.050450
    10.25%
  • 2028
    $ 0.052972
    15.76%
  • 2029
    $ 0.055621
    21.55%
  • 2030
    $ 0.058402
    27.63%
  • 2031
    $ 0.061322
    34.01%
  • 2032
    $ 0.064388
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.067608
    47.75%
  • 2034
    $ 0.070988
    55.13%
  • 2035
    $ 0.074538
    62.89%
  • 2036
    $ 0.078265
    71.03%
  • 2037
    $ 0.082178
    79.59%
  • 2038
    $ 0.086287
    88.56%
  • 2039
    $ 0.090601
    97.99%
  • 2040
    $ 0.095131
    107.89%
Trumpalaikės Open Loot kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.04576
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.045766
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.045803
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.045948
    0.41%
Open Loot (OL) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma OL kaina yra $0.04576. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Open Loot (OL) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė OL, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.045766. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Open Loot (OL) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė OL, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.045803. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Open Loot (OL) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma OL kaina yra $0.045948. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Open Loot kainų statistika

$ 0.04576
$ 0.04576$ 0.04576

+9.97%

$ 28.91M
$ 28.91M$ 28.91M

631.73M
631.73M 631.73M

$ 356.75K
$ 356.75K$ 356.75K

--

Naujausia OL kaina yra $ 0.04576. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +9.97%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 356.75K.
Be to, OL turi 631.73M apyvartą ir $ 28.91M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Open Loot (OL)

Bandote įsigyti OL? Dabar galite OL įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Open Loot ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti OL dabar

Open Loot istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Open Loot, dabartinė Open Loot kaina yra 0.04576USD. Apyvartinė Open Loot (OL) pasiūla yra 0.00 OL, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $28.91M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.07%
    $ 0.003040
    $ 0.04712
    $ 0.04108
  • 7 dienos
    0.23%
    $ 0.008480
    $ 0.048
    $ 0.03526
  • 30 dienų
    0.12%
    $ 0.004779
    $ 0.048
    $ 0.03169
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Open Loot kaina pasikeitė $0.003040, atspindinti 0.07% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Open Loot buvo prekiaujama aukščiausia $0.048 ir žemiausia $0.03526. Kainos pokytis buvo 0.23%. Ši naujausia tendencija parodo OL potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Open Loot įvyko 0.12%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0.004779 vertę. Tai rodo, kad OL artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Open Loot kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą OL kainų istoriją

Kaip veikia Open Loot (OL) kainų prognozės modulis?

Open Loot Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas OL kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Open Loot ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą OL būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Open Loot kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja OL ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina OL pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Open Loot potencialą.

Kodėl OL kainų prognozė yra svarbi?

OL kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į OL dabar?
Pagal jūsų prognozes, OL pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio OL kainų prognozė?
Remiantis Open Loot (OL) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama OL kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 OL 2026 m.?
1 vieneto Open Loot (OL) kaina šiandien yra $0.04576. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, OL padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama OL kaina 2027 m.?
Open Loot (OL) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 OL kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė OL kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Open Loot (OL) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė OL kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Open Loot (OL) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 OL 2030 m.?
1 vieneto Open Loot (OL) kaina šiandien yra $0.04576. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, OL padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia OL kainų prognozė 2040 metams?
Open Loot (OL) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 OL kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 16:39:58(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.